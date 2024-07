Tin cuối cùng về cơn bão số 2

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Theo dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc; gió mạnh và sóng lớn ở các các vùng biển phía Nam còn phức tạp.

Từ ngày 23/7 đến hết ngày 24/7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở Đông Bắc bộ và Thanh Hoá từ 70-150mm, có nơi trên 300mm, ở Tây Bắc bộ và Nghệ An từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ 23/7 đến ngày 24/7, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình và cửa sông ven biển có khả năng lên mức BĐ2, đỉnh lũ trên các sông tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ và thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.