Tin mới nhất về đợt mưa lớn trút xuống khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Hôm nay có mưa không?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (20/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/8 đến 08h ngày 20/8 có nơi trên 60mm như: Mường Mươn (Điện Biên) 71.6mm, Cuối Hạ (Hòa Bình) 88.4mm, Minh Thành (Quảng Ninh) 117.4mm, Thạch Quảng (Thanh Hóa) 125.4mm…

Dự báo từ chiều tối 20/8 đến chiều 22/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 20/8 đến ngày 21/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo từ đêm 22/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Từ ngày 23/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Từ chiều tối nay, nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian tới

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/8 đến ngày 22/8

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/8 đến ngày 30/8

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 22-23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đêm 22/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 24/8 có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 24/8 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.