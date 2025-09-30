Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026

Mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng như sau: Vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng. Ảnh minh hoạ

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu do Bộ Nội vụ xây dựng, thông tin trên Người lao động.

Dự thảo quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/1/2026 (trùng với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ tại báo cáo số 009/BC-HĐTLQG ngày 25/7/2025).

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng như sau: Vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 - 350.000 đồng (tương ứng tỉ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026 để cải thiện cho người lao động.

Cơ quan soạn thảo cho biết mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.

Dự báo mưa lớn nhiều nơi

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn, người dân lưu ý theo dõi thêm các bản tin dự báo thời tiết. Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi các bản tin về bão số 10, tình hình mưa lớn ở nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Tại bản tin cuối cùng về cơn bão số 10, cơ quan khí tượng cho biết, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13h ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Theo dự báo của Trung tâm, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn, người dân lưu ý theo dõi thêm các bản tin dự báo mưa lớn.

Dự báo, ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 350mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 70–120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Nhiều thôn ở Bắc Ninh bị lũ cô lập

Căn nhà 2 tầng bị nước lũ bủa vây. Ảnh: Vietnamnet

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ngày 29/9, tại một số xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ từ thượng nguồn gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm trũng thấp, chia cắt nhiều khu dân cư.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một ngôi nhà 2 tầng bị ngập nước nghiêm trọng tại xã Vân Sơn. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ lo lắng về tình hình thời tiết và an toàn của người dân vùng lũ.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông La Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, xác nhận hình ảnh căn nhà 2 tầng bị nước bủa vây nêu trên được chụp vào sáng cùng ngày tại địa phương.

"Sáng nay, nước lũ dâng cao khiến ngôi nhà 2 tầng bị ngập. Đến trưa cùng ngày, mực nước có rút xuống. Tuy nhiên, đến thời điểm 16h cùng ngày, nước lại tiếp tục dâng lên và ngôi nhà nêu trên lại bị ngập. Rất may, chủ nhà đã kịp sơ tán trước khi lũ về", ông Hiệp thông tin thêm.

Tình hình mưa ngập diễn biến phức tạp tại xã An Lạc. Theo báo cáo của chính quyền xã An Lạc, tính đến đầu giờ chiều 29/9, nước lũ lên nhanh khiến nhiều thôn, xóm bị cô lập. Toàn bộ 9/9 ngầm tràn trên địa bàn xã An Lạc bị ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhiều trường học trên địa bàn xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tương tự, tại xã Đại Sơn, hầu hết các ngầm tràn trên địa bàn đều bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã lập biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, các lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án di dời người dân trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Xác định loại bột lạ mà người phụ nữ rải xuống đường ở TPHCM

Công an làm việc với những người liên quan trong vụ rải bột lạ trên đường ở TPHCM. Ảnh: Đông Hoàng

Theo Lao Động, tối 29/9, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời làm việc hai người phụ nữ liên quan đến video gây xôn xao dư luận về hành vi rải "bột lạ" xuống đường.

Hai người phụ nữ được mời làm việc là bà T.T.N.S (người lái xe máy) và bà N.H.Y (46 tuổi, người trực tiếp rải bột). Cả hai cùng ngụ tại TPHCM và có quan hệ họ hàng.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định loại bột mà bà Y. rải xuống đường là bột cà phê hòa tan, không phải chất cấm hay hóa chất độc hại như lo lắng ban đầu của người dân.

Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận, bà Y có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 28/9, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội TikTok thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Video ghi lại cảnh hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy, trong đó người ngồi sau là bà Y liên tục xé và rải bột xuống đường. Hành động này lặp đi lặp lại khoảng 30 lần, khiến người dân lo lắng và trình báo cơ quan chức năng.

Vụ việc hiện đang được Công an phường Hiệp Bình tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.

Sạt lở tại Sa Pa hất ô tô rơi xuống vực, 3 người thoát chết

Ô tô bị lượng đất đá lớn ập xuống, hất xuống vực. Ảnh chụp màn hình

Ngày 29/9, Lãnh đạo UBND phường Sa Pa (Lào Cai) xác nhận trên VTC News, tại địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến một ô tô bị đất đá vùi lấp, sau đó rơi xuống vực sâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, trong lúc di chuyển qua khu vực ta luy dương, chiếc xe Ford Territory mang biển số 24A-23052 bất ngờ bị đất đá tràn xuống, hất thẳng xuống vực.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có ba người gồm anh Đào Minh Duệ (1972, trú tại phường Sa Pa, tài xế), cùng anh Lê Văn Chinh (1985, cùng địa chỉ) và anh Hoàng Anh Tuấn (1995, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Sa Pa đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ. Cả 3 nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi xe và chuyển đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra tai nạn là tuyến đường đông phương tiện qua lại, đặc biệt trong mùa mưa thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Hiện nay, một số xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai đang có mưa lớn, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách hạn chế di chuyển vào các khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.