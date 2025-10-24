Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10

VTV cho biết, trong các ngày từ 25/10 đến 26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện bên lề.

Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 06h00' đến 22h00' ngày 25/10/2025; Từ 06h00' đến 16h00' ngày 26/10/2025.

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Bộ Tư pháp: Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

VietnamNet cho hay, ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có Công văn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu.

Bộ Tư pháp đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, xây dựng báo cáo, gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2025.

Công văn nêu rõ: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành. Bộ Tư pháp đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP, tính đến ngày 22/9/2025, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động thực hiện cắt giảm (bãi bỏ) 172 TTHC, đơn giản hóa 718 TTHC; cắt giảm (bãi bỏ) 222 điều kiện kinh doanh.

Với mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, các địa phương có thể chủ động bố trí linh hoạt các chi nhánh, điểm tiếp nhận, trả kết quả TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 TTHC, đơn giản hóa 2.421 TTHC. Tổng số TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 TTHC/4.888 TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (dự kiến đạt 60%).

Bộ Tư pháp dự kiến sẽ cắt giảm 2.263/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (dự kiến đạt 32%).

Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng đang tiếp tục rà soát, khắc phục các hạn chế, bất cập trong phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền giải quyết các TTHC trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, các bộ ngành đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

TP.HCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho học sinh và người cao tuổi

Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 23-10, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM về việc đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo đề xuất này, học sinh và người trên 65 tuổi sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, tức được miễn phí bảo hiểm y tế.

Cụ thể người từ 65 đến 75 tuổi chưa được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác sẽ được thành phố hỗ trợ toàn bộ 100% mức đóng.

Riêng học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng, trong đó 50% từ chính sách chung của Trung ương và 50% từ ngân sách TP.HCM.

Bệnh nhân khám bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chính sách này cũng sẽ giúp thành phố nâng cao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện Nghị quyết 72 năm 2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Mục tiêu đến năm 2026 tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, và đến năm 2030 đạt bao phủ toàn dân.

Đồng thời tại Quyết định số 383 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu "Giai đoạn 2025-2030,... 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời".

"Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh tại TP.HCM sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng an sinh xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chính sách cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền sau sáp nhập, là cơ sở xây dựng cơ chế tài chính ngân sách thống nhất. Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2026 là 2.138 tỉ đồng. Trong đó chính sách dành cho học sinh khoảng 1.283 tỉ đồng", tờ trình nêu rõ.

UBND TP.HCM sẽ trình Hội đồng nhân dân TP.HCM thông qua nghị quyết này tại kỳ họp gần nhất trong năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt ông T.L.T (sinh năm 1987, TP Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung có dấu hiệu xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Quá trình xác minh cho thấy, chủ tài khoản là ông T.L.T. Làm việc với cơ quan công an, ông T.L.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và nhận thức rõ việc đăng tải các nội dung sai trái đã gây tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Hơn 3.400 trường hợp xe máy leo lề tại TP.HCM bị xử phạt

Thông tin trên VOV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM (PC08) cho biết, hành vi điều khiển mô tô, xe máy leo lên vỉa hè là phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông và gây bức xúc dư luận. Từ đầu năm 2025, PC08 đã xác định đây là một trong những chuyên đề trọng tâm cần tăng cường kiểm tra, xử lý.

Sau thời gian tăng cường kiểm tra, ý thức người dân đã được nâng lên rõ rệt, tình trạng này hầu như không còn xuất hiện trong giờ cao điểm.

Trong 10 tháng đầu năm, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã xử lý hơn 837.000 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 136.000 trường hợp được ghi nhận qua hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phản ánh của người dân, tăng hơn 42.000 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 200.000 mô tô, 1.226 ô tô, tước hơn 51.000 giấy phép lái xe, trừ điểm hơn 56.000 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng.

Phòng PC08 triển khai sáu nhóm chuyên đề trọng điểm, gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải, cơi nới thùng xe; vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn, ngược chiều; điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng…

Người dân tham gia giao thông trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, CSGT TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử phạt, chuyển dần từ hình thức tuần tra trực tiếp sang giám sát bằng hệ thống camera, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, góp phần phát hiện nhanh và minh bạch các vi phạm.

Cũng theo lãnh đạo PC08, thông qua tuyên truyền và kiểm tra quyết liệt, ý thức chấp hành của người dân đã chuyển biến tích cực: nhiều người sau khi uống rượu, bia đã chủ động sử dụng phương tiện công cộng như Grab, Xanh SM hoặc nhờ người thân đưa đón; khu vực trường học không còn giữ xe cho học sinh, sinh viên; người dân ở khu Đông thành phố cũng dần chuyển sang đi tuyến metro.

Nhờ đó, tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM tiếp tục giảm. Trong 10 tháng qua, thành phố xảy ra 1.716 vụ, làm 843 người chết, 1.014 người bị thương, giảm 626 vụ, 68 người chết và 534 người bị thương so với cùng kỳ.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường

VietnamNet đưa tin, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang. Ảnh: CA

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (thời điểm tháng 7/2024), Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường – người quen ngoài xã hội – nhờ giúp không bị xử lý.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.