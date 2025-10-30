Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia
GĐXH - Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thông tư có hiệu lực từ 9/12 tới.
Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung
Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến nước ta từ chiều tối và đêm nay 30/10.
Trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tác động đến Đông Bắc Bộ trước, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.
Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi dưới 17°C. Khu vực Hà Nội từ hôm nay 30/10–1/11 có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20–22°C.
Từ đêm nay 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4m, biển động mạnh.
Do tác động kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông.
Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa và hạ tầng. Ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại vùng trũng thấp, khu vực đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được khuyến cáo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, vận hành an toàn các hồ chứa và triển khai các biện pháp phòng tránh ngập lụt, sạt lở.
Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia
Báo Thanh niên cho biết, theo Bộ GD-ĐT, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi nhằm hướng dẫn các đơn vị dự thi trong việc đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi, đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi theo đúng quy định. Về số lượng thí sinh dự thi, quy chế mới vẫn giữ quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.
Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được tăng số thí sinh dự thi tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ, TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký tối đa 20 thí sinh thì nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh nữa.
Sở GD-ĐT bố trí cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu để tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ theo quy định.
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp và quy định pháp luật. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi là ban chỉ đạo thi, hội đồng coi thi; Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT.
Nối thành công chân đứt lìa cho cô gái 19 tuổi bị xe tông ở Hà Nội
Thông tin trên VOV, ngày 29/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật nối thành công chân bị đứt rời cho cô gái 19 tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối 15/10.
Thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao đã va chạm mạnh với xe máy Honda Wave Alpha chở hai người. Cú đâm khiến hai người trên xe máy bị thương nặng, trong đó chị Đ.P (19 tuổi, quê Bắc Ninh), người điều khiển xe máy bị đứt lìa ở vị trí phức tạp, 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.
Ngay sau tai nạn, chị Đ.P được sơ cứu và nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương. Trong đêm khuya, kíp y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần chi thể đứt rời được trồng nối thành công. Sau phẫu thuật gần 2 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.
Hóng chuyện ở chợ rồi lên Facebook 'buôn', hai phụ nữ bị xử lý
Theo VietnamNet, ngày 29/10, Công an phường Tân An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Đắk Lắk) củng cố hồ sơ xử lý hai người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Trước đó, sáng 25/10, Công an phường Tân An và Phòng PA05 - Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung: Khoảng 4h cùng ngày, trước một cửa hàng điện máy trên địa bàn có 3 người đàn ông bắt cóc một cháu gái...
Sau khi được đăng tải, cả 2 bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.
Lúc này, Công an phường Tân An nhanh chóng cử lực lượng đến cửa hàng trên làm việc với những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để xác minh. Qua đó, công an khẳng định thông tin bắt cóc đăng tải trên 2 tài khoản Facebook này là sai sự thật.
Ngoài ra, công an cũng làm rõ được 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết trên là bà H. và bà L. (cùng 32 tuổi, trú tại phường Tân An).
Tại cơ quan công an, cả hai người phụ nữ khai nhận, khi đi chợ có nghe người dân kể chuyện bắt cóc, thiếu kiểm chứng thông tin nhưng đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội.
Sau khi nghe cán bộ công an giải thích, cả hai người này đã nhận ra việc làm của mình là sai trái, tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời viết cam kết không tái phạm.
Lũ dữ trong đêm cuốn phăng 11 ngôi nhà ở vùng cao Đà Nẵng
Cũng theo Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 29/10, ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên bất ngờ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm.
Sự việc xảy ra tối 27/10, rất may trước đó các hộ dân đã được di dời đến nơi ở khác nên không thiệt hại về người. "Ngay sau sự việc, chính quyền xã đã vào hiện trường kiểm tra, ghi nhận khu vực nay chỉ còn lại bãi đất trống. Những ngôi nhà bị cuốn trôi là nhà gỗ, bán kiên cố của đồng bào. Bà con đang tạm trú an toàn tại nhà văn hóa và các điểm sơ tán khác", ông Lai nói.
Theo ghi nhận, nóc Ông Yên, nơi trước đây có 11 hộ dân sinh sống giờ chỉ còn đất đá, gỗ mục, vết tích nền nhà bị xói lở. Dòng lũ từ thượng nguồn đột ngột dâng cao trong đêm, cuốn phăng toàn bộ khu dân cư nằm ven sườn núi.
Ông Lai cho hay, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong sáng 29/10, nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên diện rộng vẫn rất cao. Toàn xã Trà Tân hiện có 18 ngôi nhà bị vùi lấp (trong đó có 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên), hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Tuyến Quốc lộ 40B bị chia cắt nhiều đoạn, đường liên xã bị sạt lở khiến thôn Sông Y hoàn toàn cô lập.
Cũng tại xã Trà Tân, chiều 28/10, quả đồi cạnh Quốc lộ 40B (đoạn gần ngã ba đi xã Trà Giáp) bất ngờ sạt lở, đổ xuống đường kéo theo cây cối và dòng nước lũ chảy xiết. Người đi đường phát hiện, kịp dừng xe nên không ai bị thương. UBND xã cho biết đất đá và nước từ quả đồi tràn xuống quốc lộ khiến phương tiện không thể qua lại, chính quyền đã căng dây cảnh báo, đồng thời tập trung san gạt để sớm thông đường.
Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman Hà Nội
VTV cho hay, sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).
Trong số các bị cáo, ngoài quan chức, doanh nhân và luật sư, còn có một số nghệ sĩ cùng hầu tòa. Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM) có nghệ danh là ca sĩ "Vũ Hà". Ca sĩ Vũ Hà có trình độ học vấn 12/12, được tại ngoại trong quá trình điều tra.
Cáo trạng vụ án nêu rõ, từ ngày 15/4/2022, bị cáo Hà mở thẻ thành viên tại King Club với tên "Mr. Baret". Một tháng sau, ông tham gia đánh bạc một lần dưới hình thức Slot, Roulette. Tổng số tiền bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, kết quả thua hơn 199 USD.
Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung giữ vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đơn vị ký hợp đồng quản lý và vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Tháng 6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang hoạt động đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (Giảng Võ, Hà Nội).
Theo kết quả điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước thời điểm bị phát hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh và hiện đang bị truy nã. Do chưa bắt được, cơ quan điều tra tách hồ sơ đối với bị can này để xử lý sau.
Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay cực cháy, truyền lửa "đam mê" cho người trẻ ViệtXã hội - 12 phút trước
Khi tiếng bass trong nhạc Đen vang lên, từng câu rap như truyền lửa cho hàng triệu người nghe. Giờ đây, nguồn năng lượng ấy lại được cộng hưởng cùng Number 1, tạo nên một màn collab cực "cháy" – vừa bùng nổ cảm xúc, vừa tiếp năng lượng để khơi dậy đam mê bền bỉ cho thế hệ trẻ Việt.
Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an tángXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Cụ ông già yếu mất đi trong mưa lũ, nhà cụ bị ngập, người thân, xóm giềng phải đưa quan tài lên thuyền di chuyển đến điểm cao ráo chờ an táng.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.
Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.
Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dânĐời sống - 2 giờ trước
Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.
Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng HườngPháp luật - 3 giờ trước
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.
Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặngĐời sống - 3 giờ trước
Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.
Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìmXã hội - 12 giờ trước
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.
Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồngXã hội - 12 giờ trước
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.
Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúcĐời sống
GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.