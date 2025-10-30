Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến nước ta từ chiều tối và đêm nay 30/10.

Trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tác động đến Đông Bắc Bộ trước, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi dưới 17°C. Khu vực Hà Nội từ hôm nay 30/10–1/11 có mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20–22°C.

Từ đêm nay 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4m, biển động mạnh.

Do tác động kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông.

Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa và hạ tầng. Ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại vùng trũng thấp, khu vực đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được khuyến cáo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, vận hành an toàn các hồ chứa và triển khai các biện pháp phòng tránh ngập lụt, sạt lở.

Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Báo Thanh niên cho biết, theo Bộ GD-ĐT, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi nhằm hướng dẫn các đơn vị dự thi trong việc đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi, đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi theo đúng quy định. Về số lượng thí sinh dự thi, quy chế mới vẫn giữ quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ có một số thay đổi đáng chú ý. Ảnh: H.N

Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được tăng số thí sinh dự thi tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ, TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký tối đa 20 thí sinh thì nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh nữa.

Sở GD-ĐT bố trí cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu để tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp và quy định pháp luật. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi là ban chỉ đạo thi, hội đồng coi thi; Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT.

Nối thành công chân đứt lìa cho cô gái 19 tuổi bị xe tông ở Hà Nội

Thông tin trên VOV, ngày 29/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật nối thành công chân bị đứt rời cho cô gái 19 tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối 15/10.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao đã va chạm mạnh với xe máy Honda Wave Alpha chở hai người. Cú đâm khiến hai người trên xe máy bị thương nặng, trong đó chị Đ.P (19 tuổi, quê Bắc Ninh), người điều khiển xe máy bị đứt lìa ở vị trí phức tạp, 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108

Ngay sau tai nạn, chị Đ.P được sơ cứu và nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương. Trong đêm khuya, kíp y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần chi thể đứt rời được trồng nối thành công. Sau phẫu thuật gần 2 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.

Hóng chuyện ở chợ rồi lên Facebook 'buôn', hai phụ nữ bị xử lý

Theo VietnamNet, ngày 29/10, Công an phường Tân An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Đắk Lắk) củng cố hồ sơ xử lý hai người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng 25/10, Công an phường Tân An và Phòng PA05 - Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung: Khoảng 4h cùng ngày, trước một cửa hàng điện máy trên địa bàn có 3 người đàn ông bắt cóc một cháu gái...

Sau khi được đăng tải, cả 2 bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Bà H. và bà L. tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Lúc này, Công an phường Tân An nhanh chóng cử lực lượng đến cửa hàng trên làm việc với những người liên quan, đồng thời trích xuất camera để xác minh. Qua đó, công an khẳng định thông tin bắt cóc đăng tải trên 2 tài khoản Facebook này là sai sự thật.

Ngoài ra, công an cũng làm rõ được 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết trên là bà H. và bà L. (cùng 32 tuổi, trú tại phường Tân An).

Tại cơ quan công an, cả hai người phụ nữ khai nhận, khi đi chợ có nghe người dân kể chuyện bắt cóc, thiếu kiểm chứng thông tin nhưng đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội.

Sau khi nghe cán bộ công an giải thích, cả hai người này đã nhận ra việc làm của mình là sai trái, tự gỡ bỏ bài viết, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Lũ dữ trong đêm cuốn phăng 11 ngôi nhà ở vùng cao Đà Nẵng

Cũng theo Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 29/10, ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên bất ngờ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm.

Sự việc xảy ra tối 27/10, rất may trước đó các hộ dân đã được di dời đến nơi ở khác nên không thiệt hại về người. "Ngay sau sự việc, chính quyền xã đã vào hiện trường kiểm tra, ghi nhận khu vực nay chỉ còn lại bãi đất trống. Những ngôi nhà bị cuốn trôi là nhà gỗ, bán kiên cố của đồng bào. Bà con đang tạm trú an toàn tại nhà văn hóa và các điểm sơ tán khác", ông Lai nói.

Nước lũ cuồn cuộn tại xã Trà Tân.

Theo ghi nhận, nóc Ông Yên, nơi trước đây có 11 hộ dân sinh sống giờ chỉ còn đất đá, gỗ mục, vết tích nền nhà bị xói lở. Dòng lũ từ thượng nguồn đột ngột dâng cao trong đêm, cuốn phăng toàn bộ khu dân cư nằm ven sườn núi.

Ông Lai cho hay, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong sáng 29/10, nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên diện rộng vẫn rất cao. Toàn xã Trà Tân hiện có 18 ngôi nhà bị vùi lấp (trong đó có 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên), hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Tuyến Quốc lộ 40B bị chia cắt nhiều đoạn, đường liên xã bị sạt lở khiến thôn Sông Y hoàn toàn cô lập.

Cũng tại xã Trà Tân, chiều 28/10, quả đồi cạnh Quốc lộ 40B (đoạn gần ngã ba đi xã Trà Giáp) bất ngờ sạt lở, đổ xuống đường kéo theo cây cối và dòng nước lũ chảy xiết. Người đi đường phát hiện, kịp dừng xe nên không ai bị thương. UBND xã cho biết đất đá và nước từ quả đồi tràn xuống quốc lộ khiến phương tiện không thể qua lại, chính quyền đã căng dây cảnh báo, đồng thời tập trung san gạt để sớm thông đường.

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman Hà Nội

VTV cho hay, sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong số các bị cáo, ngoài quan chức, doanh nhân và luật sư, còn có một số nghệ sĩ cùng hầu tòa. Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM) có nghệ danh là ca sĩ "Vũ Hà". Ca sĩ Vũ Hà có trình độ học vấn 12/12, được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà.

Cáo trạng vụ án nêu rõ, từ ngày 15/4/2022, bị cáo Hà mở thẻ thành viên tại King Club với tên "Mr. Baret". Một tháng sau, ông tham gia đánh bạc một lần dưới hình thức Slot, Roulette. Tổng số tiền bị cáo buộc sử dụng để đánh bạc là 2.600 USD, kết quả thua hơn 199 USD.

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung giữ vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đơn vị ký hợp đồng quản lý và vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Tháng 6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang hoạt động đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (Giảng Võ, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước thời điểm bị phát hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh và hiện đang bị truy nã. Do chưa bắt được, cơ quan điều tra tách hồ sơ đối với bị can này để xử lý sau.