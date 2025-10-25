Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngày 24/10, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, sau khi bắt giữ Bằng Văn Vỹ – nghi phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn. Đối tượng và hồ sơ đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ vụ việc", đại diện Công an phường Trường Vinh thông tin trên báo Lao Động.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều người trong phòng, khiến 7 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ là L.T.K. (SN 1999) vừa sinh đôi ngày 17/10. Trong lúc chăm vợ con, đối tượng có biểu hiện bất thường và ra tay tấn công.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện cùng Công an phường Trường Vinh đã khống chế, bắt giữ nghi phạm, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Bùn lỏng bất ngờ phun trào kín lối đi một ngõ phố Hà Nội

Bùn non chảy lênh láng trên mặt đường. Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 24/10, người dân ngõ 35 Nguyễn Như Đổ (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) vô cùng kinh ngạc khi mở cửa nhà và phát hiện bùn đất phun trào, bắn tung tóe trên mặt ngõ. Sự cố khiến nhiều hộ dân lo lắng và lập tức báo cơ quan chức năng, thông tin trên Vietnamnet.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và tiến hành xử lý lượng bùn lỏng đang trào lên từ dưới lòng đất.

Sau đó, dù bùn đã không còn tràn ra lòng đường song vẫn tiếp tục phun lên vỉa hè do nguyên nhân chưa được khắc phục hoàn toàn.

Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động kinh doanh của các hộ dân khu vực phố Nguyễn Như Đổ.

Anh Nguyễn Văn M., người dân trong ngõ, kể lại: "Sáng sớm mở cửa ra đã thấy bùn bắn tung tóe trước cửa nhà, ai đi qua cũng phải né tránh".

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xử lý triệt để sự cố nhằm tránh tái diễn.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 27/5, tại khu vực trước cửa nhà 25C và 25E phố Cát Linh (Hà Nội) cũng đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn phun mạnh lên mặt đường trong lúc đơn vị thi công đào hầm, gây bất tiện và lo lắng cho người dân xung quanh.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi và khắc phục hiện tượng bùn trào để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường: Lập đoàn kiểm tra

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ

Liên quan vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân (Quảng Trị) vừa quyết định kiểm tra đối với chi ủy chi bộ nhà trường cùng các cá nhân liên quan, theo VTC News.

Các cá nhân bị kiểm tra gồm ông Đỗ Văn Mỹ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trước đó, ngày 26/9, nhiều học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng bằng món bánh do trường cung cấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh đã nhanh chóng đưa các em đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị. Trong tổng số 75 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, 40 em phải nhập viện, còn 35 em được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 4 mẫu thức ăn được kiểm nghiệm, có 1 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus, vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị cũng xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là bà Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, UBND xã Kim Ngân ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày với bà Đ.T.H.H. Ngày 23/10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H. Việc gia hạn thời gian đình chỉ được đưa ra do nhiều phụ huynh chưa đồng thuận để bà H. trở lại làm việc, trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức.

Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11

Theo Công an Hà Nội, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025, Công an Thành phố thông báo phân luồng giao thông và tổ chức tạm cấm các loại xe như sau:

Tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác).

Đồng thời, hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Khu vực tạm cấm, hạn chế là đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, các xe đi vòng, tránh khu vực theo hướng sau:

Xe từ Hải Phòng, Bắc Ninh... đi Phú Thọ, Thái Nguyên... theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Xe từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi theo hướng đường Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Công an Hà Nội yêu cầu tài xế tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Bính Ngọ và các ngày nghỉ lễ lớn trong năm 2026 tại Hà Nội

Ngày 24/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1265/TB-UBND của UBND thành phố về lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Ảnh minh họa

Ngày 24/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1265 của UBND thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thực hiện Thông báo số 9441 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội (gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau:

Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ hai 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch;

Hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ bảy ngày 22/8/2026).

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Dịp tết Âm lịch, lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh, nghỉ thứ tư ngày 2/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Thành phố khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Bị can Lê Sỹ Cường. Ảnh: CA

Theo Vietnamnet, trong vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai), bị can Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) đã bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".

Bị can Lương Bằng Quang (SN 1987, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM, là nhạc sĩ – ca sĩ) bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ". Trước đó, Ngân 98 cũng đã bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trong vụ án, Lê Sỹ Cường bị cáo buộc đã nhận 8 tỷ đồng để "chạy chọt" cho Lương Bằng Quang – Ngân 98, nhằm giúp hai người này không bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân không đạt tiêu chuẩn công bố hoặc là hàng giả.

Thời điểm xảy ra vụ việc là từ tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98.

Việc bắt giữ Lê Sỹ Cường và Lương Bằng Quang diễn ra chỉ 10 ngày sau khi cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam và tiến hành đấu tranh khai thác với Ngân 98 nhằm mở rộng điều tra.

Được biết, Lê Sỹ Cường hiện là giám đốc và đại diện pháp luật của một doanh nghiệp tại TPHCM. Trong quá trình điều tra, Ngân 98 và Lương Bằng Quang khai rằng họ quen biết Cường ngoài xã hội và tin tưởng đối tượng này có quan hệ rộng, nên đã đưa tiền nhờ Cường đưa hối lộ nhằm tránh bị xử lý liên quan đến việc kinh doanh hàng kém chất lượng và hàng giả.

Công an TPHCM hiện vẫn chưa công bố chi tiết về đường đi của 8 tỷ đồng mà Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa cho Lê Sỹ Cường, vì vụ việc đang trong quá trình mở rộng điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an đang triệu tập thêm nhiều người liên quan, bao gồm những người tiếp sức cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang đứng tên các công ty, hộ kinh doanh, nhân viên tham gia buôn bán hàng, cũng như những người liên quan đến các hành vi khác, nhằm xử lý theo quy định pháp luật.