Tin sáng 1/9: Thời tiết miền Bắc dịp lễ 2/9 ra sao? Bà Nguyễn Phương Hằng có trong danh sách đề xuất giảm án nhưng chưa được xem xét

Miền Bắc nắng mạnh kèm oi bức, Nam Bộ mưa triền miên

VietNamNet đưa tin, ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra những nhận định về diễn biến 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8-3/9) và dịp khai giảng (4-5/9).

Theo đó, giai đoạn này, thời tiết các tỉnh thành trên cả nước có nhiều hình thế tác động.

Cụ thể, ở các tỉnh miền Bắc, ngày 31/8, có đợt mưa rào và giông, sau đó, mưa giông có xu hướng giảm dần. Từ 1-3/9, thời tiết Bắc Bộ ít mưa, trời nắng ráo, nhưng có tình trạng oi bức về trưa và chiều.

Thời tiết miền Bắc nắng mạnh trở lại ngay sau khi dứt mưa.

Khu vực Trung Bộ, thời tiết có khác biệt giữa phía Bắc và phía Nam đèo Hải Vân. Phía Bắc đèo, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, thời tiết chủ yếu tạnh ráo, có mưa giông vài nơi vào chiều và tối, trong ngày cũng có tình trạng oi bức và nóng cục bộ.

Trong khi đó, khu vực phía Nam đèo, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khoảng thời gian sáng đến chiều tạnh ráo, từ chiều đến tối có mưa rào và giông.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ông Hưởng cho biết, trong giai đoạn nghỉ lễ 4 ngày đều có mưa giông vào chiều và tối với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ; Nam Bộ từ 30-33 độ.

Chiều tối 1/9, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Tiếp đó, Trưởng phòng dự báo thời tiết cũng cho biết, sau kỳ nghỉ lễ là dịp khai giảng, từ 4-5/9, thời tiết chưa có biến động nhiều.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ vẫn là tình trạng tạnh ráo và oi bức về trưa và chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa giông có xu hướng gia tăng, mở rộng hơn đến khu vực Trung Trung Bộ, tức là từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa giông vào chiều và tối. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì tình trạng mưa rào và giông nhiều nơi trong khoảng thời gian chiều và tối.

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng dịp lễ 2/9

VTCnews cập nhật theo chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 84 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 04 ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tiêu dùng, thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy, nổ, tai nạn, ùn tắc giao thông, mất an toàn thực phẩm…

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng dịp lễ 2/9.

Để phục vụ Nhân dân nghỉ lễ vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và an toàn thực phẩm cho Nhân dân yên tâm nghỉ Tết Độc lập.

Các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản. Vận động Nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", theo công điện.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Trong đó, lưu ý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

Giải cứu nhóm sinh viên lạc trong rừng sâu ở Lâm Đồng

Báo Tiền phong ngày 31/8 đưa tin Công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng vừa phối hợp Đội Cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương cùng nhân viên bảo vệ Khu du lịch Lang Biang giải cứu thành công 5 sinh viên đi lạc trên núi Lang Biang.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/8, Công an huyện Lạc Dương nhận tin báo có 5 sinh viên ở TP Hồ Chí Minh đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang (thị trấn Lạc Dương). Ngay sau đó, các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, đi sâu vào rừng tổ chức tìm kiếm.

Hình ảnh giải cứu nhóm sinh viên lạc trong rừng sâu ở Lâm Đồng.

Khoảng 3 tiếng sau, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 sinh viên cách vị trí xuất phát khoảng 5km và đưa xuống núi an toàn.

Công an huyện Lạc Dương xác định 5 sinh viên được cứu là N.T.N.Th, N.M.T, và N.Đ.T (cùng 19 tuổi), N.T.D và Đ.Q.Đ (cùng 20 tuổi), đều trú TP Hồ Chí Minh.

Nhóm sinh viên này cho biết, khoảng 12h ngày 30/8, nhóm di chuyển bằng xe máy từ TP Đà Lạt vào huyện Lạc Dương. Khi đến chân núi Lang Biang thì để xe ở ven đường rồi cùng nhau vào rừng chơi dẫn đến bị lạc trong rừng sâu .

Sau giải cứu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cung cấp nhu yếu phẩm, động viên tinh thần và hỗ trợ đưa 5 sinh viên về khách sạn tại TP Đà Lạt.

Bà Nguyễn Phương Hằng có trong danh sách đề xuất giảm án nhưng chưa được xem xét

Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù dịp Lễ 2/9 gây xôn xao dư luận những ngày qua, một nguồn tin của Báo Người Lao Động đã khẳng định đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật.

Theo nguồn tin này, trong dịp Lễ 2/9, hai trại giam ở Bình Dương không có tù nhân nào được giảm án. Tuy nhiên, trong danh sách đề nghị trước đó thì trại giam An Phước đã đề xuất một số tù nhân để Bộ Công an giảm án vì có thành tích cải tạo tốt, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. "Có thể sau dịp Lễ 2/9, Bộ Công an mới xem xét", nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin này, theo quy định của pháp luật, tù nhân sẽ được xem xét giảm án thấp nhất là 1 tháng, cao nhất 36 tháng, tùy vào quá trình chấp hành án tù họ cải tạo như thế nào.

Bà Nguyễn Phương Hằng hiện vẫn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước.

Cũng theo nguồn tin này, Bình Dương hiện có 2 trại giam trực thuộc Bộ Công an quản lý, gồm: Trại giam An Phước và trại giam Phú Hòa, cả hai đều trú đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Trước đó, ngày 4/4/2024, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24/3/2022. Nếu chấp hành án phạt tù đúng quy định, phải đến cuối tháng 12/2024 bà Hằng mới được ra tù.

Phẫn nộ hình ảnh du khách vô tư mặc bikini, khoe da thịt trên phố cổ Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm 3 du khách nước ngoài vô tư mặc bikini đi lại trên khu phố cổ Đào Duy Từ, Hà Nội khiến nhiều người bức xúc.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, 3 phụ nữ mặc bộ đồ tắm hai mảnh bé xíu, thoái mái cười đùa, đi bộ trên phố, vô tư nói chuyện với nhóm bạn đi cùng cứ như đang ở một bãi biển nào đó.

Hình ảnh nhóm khách du lịch nước ngoài mặc phản cảm chụp ảnh tại phố cổ đã khiến nhiều người phẫn nộ bởi phố Đào Duy Từ nằm trong khu lõi phố cổ, được ví như bộ mặt của Thủ đô nghìn năm tuổi.

Hình ảnh nhóm du khách ăn mặc phản cảm trên phố cổ Hà Nội gây bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Trước những hình ảnh có phần phản cảm nói trên, không ít cộng đồng mạng cho rằng cơ quan chức năng nên có quy định nghiêm để ngăn hành vi này. Đây là hành vi không phù hợp với văn hóa, phong tục của người Việt Nam.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với VOV, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã nắm thông tin nhưng việc này khó xử lý vì chưa có chế tài xử lý hành vi nơi công cộng, vì vậy, chỉ có thể nhắc nhở, tuyên truyền.

