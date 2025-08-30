Tin sáng 30/8: Những trường hợp được chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH; Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?

Những trường hợp được chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH

Ảnh minh hoạ: Chí Hiếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), theo Vietnamnet.

Điểm đáng chú ý là nghị định siết chặt cơ chế quản lý thu - chi, đồng thời đảm bảo quyền lợi người hưởng lương hưu, trợ cấp không bị chậm chi trả trong bất cứ tình huống nào.

Theo quy định mới, hằng tháng Bộ Tài chính sẽ chuyển kinh phí lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngân sách vào quỹ BHXH để chi trả. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa kịp có dự toán hoặc ngân sách chưa chuyển kịp, BHXH Việt Nam buộc phải tạm ứng từ quỹ hưu trí và tử tuất để trả ngay cho người dân.

Điều này nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ, giúp người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp yên tâm, không lo bị gián đoạn nguồn thu nhập hằng tháng.

Nghị định cũng quy định chặt chẽ việc xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT. Các khoản tiền phạt sẽ được bổ sung trực tiếp vào quỹ để bù đắp và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Cụ thể, tiền phạt BHXH được bổ sung vào các quỹ thành phần (ốm đau, thai sản; tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hưu trí - tử tuất); tiền phạt BHYT được đưa vào quỹ dự phòng; tiền phạt BHTN được đưa trở lại quỹ BHTN.

Đáng chú ý, trong những thời điểm đặc biệt như Tết Nguyên đán, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Giám đốc BHXH Việt Nam có thể quyết định chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp để người hưởng thuận tiện trong chi tiêu, sinh hoạt.

Nghị định cũng siết chặt quy trình thu - chi. Tiền đóng BHXH, BHTN được chuyển định kỳ hằng tháng; BHYT định kỳ hằng quý. Trước ngày 10 hằng tháng, BHXH Việt Nam phải chuyển kinh phí chi tổ chức, hoạt động cho các đơn vị trực thuộc.

Nghị định 233/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (26/8) và áp dụng từ ngày 1/7. Đây được xem là bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng lương hưu và trợ cấp.

3.000 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao ở Ninh Bình

Phương tiện duy nhất để di chuyển vào thôn Kênh Gà là thuyền, đò. Ảnh: Diệu Anh

Ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết trên báo Lao Động, do bão số 5 gây mưa to, kết hợp lũ thượng nguồn đổ về nên nước sông Hoàng Long lên rất nhanh, thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn hiện đang bị cô lập trong nước lũ.

Thôn Kênh Gà có khoảng 3.000 dân sinh sống bị cô lập 3 ngày nay. Trước đây, thôn này ở xã Gia Thịnh cũ, có vị trí ngoại đê sông Hoàng Long nên hầu như năm nào, nước dâng cao là cả thôn đều bị nước lũ cô lập.

Theo người dân thôn Kênh Gà, sau bão số 5, mưa rất to kèm nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến thôn Kênh Gà bị ngập lụt từ ngày 26/8 đến nay.

Các gia đình ở đây, nhà nào xây dựng ở vị trí cao hoặc móng nhà cao thì bị ngập nửa tầng 1, còn nhà thấp thì ngập nguyên tầng 1. Phương tiện duy nhất để di chuyển vào thôn Kênh Gà lúc này là thuyền, đò.

Lãnh đạo UBND xã Gia Viễn cho biết thêm, nước rút đến đâu thì xã cùng các đơn vị, lực lượng sẽ chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, công tác vệ sinh môi trường đến đó.

Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?

Người lao động nghỉ làm ngày 2/9 vẫn được hưởng nguyên lương. (Ảnh minh họa)

Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, được đông đảo người dân mong chờ không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn vì đây là thời điểm để nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình.

Vậy theo quy định của pháp luật, người lao động nghỉ lễ 2/9 có được doanh nghiệp trả lương?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ lớn, trong đó có ngày Quốc khánh 2/9. Đáng chú ý, từ năm 2021, dịp Quốc khánh người lao động được nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 và thêm một ngày liền kề trước hoặc sau do Chính phủ quy định hằng năm.

Điều này có nghĩa là vào dịp 2/9, người lao động sẽ có ít nhất hai ngày nghỉ liên tiếp, vừa để nghỉ ngơi, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, du lịch hoặc trở về thăm gia đình. Đây cũng là chính sách nhân văn nhằm bảo đảm quyền lợi, chăm lo đời sống tinh thần của người lao động.

Về tiền lương, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động nghỉ theo lịch lễ 2/9 thì vẫn được trả đủ 100% lương theo hợp đồng. Trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu làm việc trong ngày này, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ với mức ít nhất 300% lương, chưa kể tiền lương ngày lễ. Như vậy, tổng thu nhập có thể lên tới 400% lương/ngày, chưa tính các khoản cộng thêm nếu làm ban đêm.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài việc trả lương theo quy định, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Hai hành vi bị nghiêm cấm ở Hà Nội dịp 2/9

Hà Nội xử lý nghiêm thả diều, bóng bay, đèn trời ảnh hưởng hoạt động bay dịp 2/9. Ảnh: Như Hà

Theo Vietnamnet, trong các ngày qua, tại Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng Flycam bay trái phép làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình Không quân luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong các ngày 28, 30, 31/8 và 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia lễ kỷ niệm. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, UBND TP yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường quán triệt, tuyên truyền quy định của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; lệnh cấm đèn trời và quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Công an TP Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Theo đó, thành phố sẽ xử lý nghiêm các hành vi mua bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… gây ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thông báo, tạm dừng hoạt động tàu bay không người lái đã được cấp phép; phối hợp ngăn chặn, chế áp, thu giữ UAV vi phạm.

Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Khoa học & Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, phương tiện truyền thông và nền tảng số, vận động người dân không mua bán, thả diều, bóng bay, đèn trời, flycam…

UBND xã, phường tăng cường giáo dục, vận động nhân dân chấp hành quy định, không để xảy ra hoạt động ảnh hưởng đến bay luyện tập, chào mừng lễ kỷ niệm.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bay phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đường sắt đô thị chạy xuyên đêm phục vụ người dân xem các hoạt động A80

Người dân xếp hàng mua vé lên tàu. Ảnh: Minh Hạnh

Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội về phương án vận tải hành khách công cộng trong thời gian phân luồng giao thông, phục vụ buổi tổng duyệt (ngày 29, 30.8) và chính thức (ngày 1 và 2.9) của Đại lễ Quốc khánh.

Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 18 tuyến dừng hoạt động (tuyến số 24, 23, 31, 38, City Tour 01, 34, 55, 41, 146, City Tour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, City Tour 02) kể từ thời điểm phân luồng giao thông.

Trong thời gian phân luồng giao thông, cơ quan chức năng điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48, 23TC); điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

39 tuyến buýt được điều chỉnh dịch vụ để phục vụ buổi tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức. Trong đó, 4 tuyến điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông (tuyến số 35A, 25, 50, 26); 35 tuyến điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động (đóng bến muộn và mở bến sớm, gồm tuyến số BRT01, 01, 02, 32, 90, 105, 107, 62, 66, 89, 91, 102, 114, 117, 124, 58, E02, E09, 72, 123, 28, 29, 20A, 20B, 22A, 92, 08A, 08B, 21A, 49, 60B, 157, 163, E03, 43) để vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố.

Về phương án kết nối, giải tỏa các ga đường sắt đô thị và điểm trung chuyển Long Biên (từ 11h đến 15h các ngày 30.8 và 2.9), cơ quan chức năng tổ chức 8 tuyến xe buýt (02, 99, 142, 08B, E02, E09, 35A, BRT01) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 83 phương tiện, tần suất 5-8 phút/lượt.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy), cơ quan chức năng tổ chức 14 tuyến xe buýt (143, 58, 13, 161, 09B, 90, 25, 32, 28, 49, 09A, 07, 96, 105) tiếp cận giải tỏa hành khách, với 130 phương tiện, tần suất 3-5 phút/lượt.

Điểm trung chuyển Long Biên có 9 tuyến xe buýt (69, 47A, 43, 65, 54, 100, 98, 17, 11) tiếp cận giải tỏa hành khách với 88 phương tiện, tần suất 5-7 phút/lượt.

Chủ tịch nước đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo Quyết định số 1693, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9.

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá khẳng định và thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, mong sớm được hưởng sự khoan hồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước 11 lần ký quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động học tập tốt trở về với gia đình, cộng đồng, làm công dân có ích cho xã hội.

Hầu hết người được đặc xá trở về đã nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp. Đặc xá năm 2024, tính đến nay mới có 5 trong tổng số 3.765 người được đặc xá tái phạm tội; đặc xá dịp 30/4/2025 (đợt 1) với số lượng lớn (hơn 8.055 người), tính đến nay mới có 4 người tái phạm tội.

Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây được Nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.