Tin sáng 10/10: Từ nay, nếu cố tình làm điều này với Sổ đỏ, có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Cảnh giác với chiêu trò giả mạo tên tài khoản ngân hàng

Từ nay, nếu cố tình làm điều này với Sổ đỏ, có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 123 quy định về việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2024. Trong đó, có 5 mức phạt liên quan đến Sổ đỏ áp dụng từ ngày 4/10/2024, cụ thể đăng trên Đời sống & Pháp luật như sau:

Mức phạt không đăng ký đất đai khi làm Sổ đỏ lần đầu

Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất là nghĩa vụ bắt buộc mà người sử dụng đất phải thực hiện.

Theo Khoản 1, khoản 3 Điều 16 Nghị định 123, nếu người dân cố tình sử dụng đất kể từ 4/10/2024 mà không thực hiện đăng ký đất lần đầu sẽ bị phạt hành chính từ 1 - 2 triệu đồng và buộc phải thực hiện việc đăng ký đất lần đầu theo đúng quy định.

Mức phạt chậm sang tên Sổ đỏ

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định 123, hành vi chậm đăng ký biến động sau khi đã thực hiện công chứng nhà đất sẽ bị phạt tới 6 triệu đồng và buộc thực hiện việc đăng ký biến động đối với thửa đất.

Cụ thể, phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định. Mức phạt này áp dụng đối với cá nhân.

Trường hợp hành vi vi phạm là do tổ chức thực hiện sẽ bị phạt mức tiền gấp 2 lần mức phạt với cá nhân.

Nhiều mức phạt mới liên quan đến Sổ đỏ áp dụng từ ngày 4/10/2024 (Ảnh: VGP).

Mức phạt khi tự ý sửa thông tin trên Sổ đỏ

Nhiều người dân thấy trên Giấy chứng nhận có sai sót không quay lại Văn phòng đăng ký đất để thực hiện đính chính Sổ đỏ mà lại tự ý sửa lại thông tin.

Tuy nhiên, từ 4/10/2024, hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận sẽ bị phạt hành chính từ 2 - 5 triệu đồng và bị tịch thu Giấy chứng nhận đã sửa chữa, tẩy xóa đó.

Còn trong trường hợp cố tình tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung trên Sổ để thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho… gian dối mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi này bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng và sẽ bị tịch thu Giấy chứng nhận.

Mức phạt khi dùng Sổ đỏ giả đi mua bán nhà đất

Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính, theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 123, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với trường hợp sử dụng giấy tờ giả khi thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai chưa đến mức xử lý hình sự.

Theo đó, nếu hành vi sử dụng Sổ đỏ giả để chuyển nhượng nhà đất mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm bị phạt tối đa 20 triệu đồng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ tịch thu giấy tờ giả đã sử dụng và hủy bỏ toàn bộ kết quả thủ tục đăng ký biến động sử dụng hồ sơ giả khi chuyển nhượng.

Mức phạt khi cố tình chuyển nhượng đất không Sổ đỏ

Theo Nghị định này, cá nhân có hành vi cố tình chuyển nhượng dù nhà đất không có sổ đỏ sẽ bị phạt hành chính từ 30 - 50 triệu đồng và buộc: Bên mua phải trả lại đất; Hợp đồng mua bán bị vô hiệu; Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc phải thực hiện việc đăng ký đất đai với trường hợp đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân, nếu đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là tổ chức thì sẽ bị phạt từ 60-100 triệu đồng và buộc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cảnh giác với chiêu trò giả mạo tên tài khoản ngân hàng

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tình hình lừa đảo trực tuyến hiện vẫn còn diễn ra phức tạp khi nhiều người dân bị sập bẫy trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của đối tượng lừa đảo. Một chiêu trò mới gần đây đó là giả mạo tên tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Các đối tượng có thể dùng 2 phương thức, 1 là dùng tài khoản có tên giống với tên trong danh sách bạn bè, người thân của nạn nhân, 2 là dùng thông tin cá nhân của người khác để mở 1 tài khoản giả mạo. Thông tin trên VTV.

Cuối năm 2023, anh Nguyễn Thái Khoa bỗng nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan cảnh sát điều tra công an Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Lý do triệu tập là vì có người tố cáo anh nhận gần 200 triệu đồng nhưng không trả, qua 1 số tài khoản mang tên của anh được mở tại 1 chi nhánh ngân hàng có trụ sở ở Hà Nội. Anh Khoa rất ngạc nhiên, mặc dù tên tài khoản và địa chỉ đúng là của anh, nhưng anh chưa từng đến Hà Nội và cũng chưa từng mở số tài khoản này. Anh đã phối hợp với cơ quan công an và cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh.

"Các đối tượng dùng tên của tôi để mở thôi, trên đó có số điện thoại, email nhưng không phải của tôi", ông Nguyễn Thái Khoa, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Theo Luật sư, thì những đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách sở hữu các tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ, thông qua việc đi thuê lại các tài khoản ngân hàng của sinh viên, người ở quê hoặc đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác để đăng ký mở tài khoản ngân hàng online từ xa. Nguồn chứng minh nhân dân, căn cước công dân có thể thu thập từ giấy tờ bị mất, đánh cắp hoặc mua bán thông tin cá nhân trên mạng.

Từ ngày 1/10 theo Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng khi đăng ký mở thẻ, hoặc ví điện tử trực tuyến thì đều phải thực hiện sinh trắc học. Điều này sẽ giúp gia tăng tính bảo mật cho tài khoản, hạn chế được rủi ro kẻ gian sử dụng giấy tờ giả mạo để mở thẻ.

Ông Vũ Mạnh Hưng - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển dịch vụ Ngân hàng số - VPBank cho hay: "Chủ tài khoản đấy mới sử dụng được tài khoản đấy, mới thực hiện được giao dịch trên tài khoản đấy. Thế thì nó sẽ loại bỏ được rất nhiều tài khoản rác, thuê mượn, hay là nhờ mở hộ. Hay là tài khoản trước đó mở ra nhằm mục đích không trong sạch".

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ khi áp dụng xác thực sinh trắc học, số vụ lừa đảo trong tháng 8 đã giảm một nửa so với trung bình 7 tháng đầu năm. Số lượng tài khoản lừa đảo cũng giảm hơn 70%.

Giờ đây các đối tượng lừa đảo muốn giả mạo tài khoản ngân hàng cũng khó. Bởi việc ăn cắp thông tin cá nhân vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ khó mà "ăn cắp" được khuôn mặt để mà thực hiện sinh trắc học.

Tạm hoãn xuất cảnh 2.873 người, cơ quan thuế thu được 1.844 tỉ đồng nợ thuế

Ngày 9/10, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thông tin làm rõ về quy định triển khai thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo cơ quan thuế, thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp và người nộp thuế vẫn chưa hết băn khoăn vì quy định "tạm hoãn xuất cảnh" do nợ thuế. Thông tin trên Người Lao Động.

Về căn cứ pháp lý triển khai thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đang căn cứ theo đúng quy định pháp luật tại 4 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Điều 28 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Khoản 12 Điều 3; Điều 66; Khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế và Khoản 2, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 126 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế.



Cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý nợ thuế (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh bao gồm: Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Từ cuối năm 2023, ngành thuế đã đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đặc biệt đối với các trường hợp bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh do số nợ của người nộp thuế bỏ địa chỉ đã đăng ký trên cả nước là khá lớn, khoảng 15.602 tỉ đồng.



Đối với các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh trước khi thực hiện gửi "Thông báo tạm hoãn xuất cảnh" đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đồng thời gửi người nộp thuế để được biết và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Theo Tổng cục Thuế, trong quá trình áp dụng triển khai các biện pháp quản lý nợ thuế trên cả nước, cơ quan thuế nhận được nhiều phản ánh từ người nộp thuế về việc bất ngờ nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh..., cũng như những phản ứng đối phó của người nộp thuế như thay đổi người đại diện pháp luật khi có thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Thực tế cho thấy, nhiều cá nhân khi biết được thông tin về các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế của cơ quan thuế, nhất là các quy định về tạm hoãn xuất cảnh qua các phương tiện truyền thông đại chúng đã tự giác đi nộp những khoản thuế nợ từ nhiều năm trước đó.

Nhiều doanh nghiệp đã tập trung thu xếp nguồn tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế nhằm được gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Từ cuối năm 2023 đến tháng 9-2024, cơ quan thuế đã thu được 1.844 tỉ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.



Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được một số phản ánh từ người nộp thuế khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo quy định hiện hành thì chưa có quy định cụ thể về mức nợ thuế (ngưỡng) bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong quá trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh.

Do đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp thu và tập trung nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp đối với từng đối tượng nợ thuế trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Bị phạt vì tung tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở Bảo Lộc

Chiều 9/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phạt hành chính anh B.N.H.S (SN 1994, trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) 5 triệu đồng hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật”. Công An Nhân Dân đưa tin.

Trước đó, anh S đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều video, bài viết về 2 trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú (tên gọi khác “Thích Minh Tuệ”) đang đi bộ khất thực trên đường, kèm theo thông tin “thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng”.

Công an làm việc với anh S. về thông tin sai sự thật.

Điều này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dân hiếu kỳ đã phát tán, chia sẻ thông tin do tài khoản anh S. đăng tải, kêu gọi truy tìm vị trí để đến gặp mặt “thầy Thích Minh Tuệ”.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Bảo Lộc xác minh, xác định thông tin “thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng” là sai sự thật.

Từ 13/10, dừng miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ qua trạm thu phí

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đề nghị dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi). VietnamNet đưa tin.



Theo Cục Đường bộ Việt Nam, để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ngày 13/9, Cục đã đề nghị miễn phí đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí.

Từ 13/10, xe chở hàng cứu trợ không còn được miễn phí qua trạm thu phí. Ảnh: Quốc Huy

Việc miễn thu tiền cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến các vùng bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra, giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của một số doanh nghiệp dự án, có một số xe đã lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, không mua vé khi qua trạm, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí.

Những hành động này làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của công tác từ thiện và gây khó khăn cho công tác tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ của doanh nghiệp dự án.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay, việc miễn thu tiền cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Để ổn định công tác tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ của doanh nghiệp dự án, Cục đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ các xe thuộc đối tượng miễn phí; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các đối tượng lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VEC dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí kể từ ngày 13/10.