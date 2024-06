Tin sáng 11/6: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt; thông tin đáng chú ý vụ hổ lớn xuất hiện trong rừng Quảng Bình

Tin sáng 10/6: Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ tố bị giam, hành hạ như thời trung cổ ở Bình Thuận; Hà Nội đề nghị công an vào cuộc thông tin lộ đề thi Văn GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) bắt giam 2 người phụ nữ có liên quan đến vụ người phụ nữ tố bị giam, hành hạ như thời trung cổ; Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn đề nghị Công an TP. Hà Nội vào cuộc xác minh thông tin đề môn Văn vào lớp 10 bị lộ.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau những ngày mưa như trút nước. (Ảnh minh hoạ)





Từ ngày 11/6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Miền Bắc ngày mai trời nắng, nhiệt độ tăng 3-4 độ so với hôm qua.

Ngày 12/6, khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện như địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hoá.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14/6. Từ chiều tối 14/6 đến ngày 17/6, miền Bắc có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Trung, dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 38-39 độ.

Ông Lê Anh Tú nhận Căn cước công dân sau 5 ngày làm thủ tục

Ông Lê Anh Tú - tên thường gọi là Thích Minh Tuệ nhận Căn cước công dân sau 5 ngày làm thủ tục. Ảnh: CACC





Ngày 10/6, trên Vietnamnet thông tin, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã hoàn thành việc cấp Căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (tên thường gọi là Thích Minh Tuệ) vào chiều 8/6.

Đại diện Công an tỉnh Gia Lai cũng hướng dẫn cho ông Lê Anh Tú về việc sử dụng và quyền lợi khi có Căn cước công dân.

Nhận Căn cước công dân từ Công an tỉnh Gia Lai, ông Lê Anh Tú xúc động cho biết, Căn cước công dân nếu đem lại cho mình thuận lợi trong con đường tu hành là rất tốt đẹp và hạnh phúc.

Trong phóng sự ngắn phát sóng ở bản tin Thời sự 19h của VTV1 tối 8/6, ông Thích Minh Tuệ xuất hiện để trả lời phỏng vấn trong bộ trang phục quen thuộc giữa lúc có nhiều thông tin sai sự thật của các thế lực chống phá xuyên tạc lý do ông dừng bộ hành để ẩn tu. Thậm chí đã xuất hiện nhiều tin sai lệch cho rằng ông Thích Minh Tuệ bị bắt và bị buộc phải dừng tu tập.

Cuộc phỏng vấn của VTV thực hiện sau 7 ngày ông Thích Minh Tuệ ẩn tu. Ông nói: "Tinh thần, sức khoẻ của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo để học theo lời Phật dạy được. Không có người dân đông như thế thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi. Giờ nguyện vọng học tập của mình mà họ ra làm ách tắc, mình đi không được thì nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình ra đường mọi người đừng tập trung như thế để làm ảnh hưởng nhiệm vụ của mình, không học được nữa. Khi họ quay phim kiếm tiền thì không phù hợp".

Theo phóng viên VTV, mới đây gia đình ông Thích Minh Tuệ cũng có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý các trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới ông Thích Minh Tuệ và gia đình ông.

Thông tin đáng chú ý vụ hổ lớn xuất hiện trong rừng Quảng Bình

Lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra việc hổ xuất hiện trong rừng Quảng Bình (Ảnh minh họa)





Theo Người lao động, ngày 10-6, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết địa phương vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin xuất hiện cá thể hổ trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau 3 ngày tiến hành kiểm tra, khảo sát khu vực rừng được cho là có loài hổ xuất hiện, đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu chân hay phân hổ nào, những dấu hiệu thường gặp khi có sự hiện diện của loài này.

Ông Đức cho rằng theo những người đi rừng lâu năm, hổ hoạt động phạm vi rất rộng, không ngoại trừ khả năng cá thể hổ có thể chỉ đi ngang qua khu rừng này chứ không đến đây sinh sống.

"Việc xác định có hổ hay không cũng cần thời gian, địa phương có lượng trâu, bò thả rông nhiều nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu mất hay xác trâu, bò đang bị ăn dở. Đây cũng là một câu hỏi lớn đối với lực lượng chức năng" - ông Đức nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Quế - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh chia sẻ, sau khi nghe thông tin việc người dân nhìn thấy cá thể hổ trên địa bàn, đơn vị đã cử lực lượng vào làm việc, lấy thông tin và đến vị trí được cho hổ xuất hiện khảo sát.

"Thông tin người dân cung cấp, địa điểm hổ xuất hiện nằm gần vị trí chốt của rừng phòng hộ khoảng 1km. Lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng tổ chức một đội kiểm tra và tiến hành khảo sát xuang quanh các khu vực nghi vấn, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào của hổ" – ông Quế thông tin.

Theo ông Quế, đến hiện tại đơn vị đã cử kiểm lâm địa bàn, chủ rừng túc trực, theo dõi địa điểm được người dân thông tin thấy hổ. Đồng thời gửi văn bản đến Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt nhằm tiếp tục đặt bẫy ảnh tại những điểm quan trọng để có thể xác nhận sự hiện diện của loài hổ này.

Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin nếu phát hiện thêm bất kỳ dấu hiệu nào của hổ, đồng thời giữ khoảng cách an toàn và không tự ý tiếp cận. Chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra và bảo vệ khu vực rừng, đảm bảo môi trường sống tự nhiên cho các loài động vật hoang dã.

Bên cạnh giả thiết hổ chỉ đi ngang qua khu rừng Đíu Đo, lực lượng kiểm lâm còn cho biết có thể người dân nhìn nhầm hổ giữa một số con vật khác tương đồng. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực từ thông tin người dân cung cấp và cũng làm dấy lên sự lo lắng về khả năng phát hiện hổ trong tương lai.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mới đây một nhóm phụ nữ ở địa phương vào rừng phòng hộ Đìu Đo, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh để hái lá rừng, thì bất ngờ nhìn thấy một con hổ tự nhiên rất lớn khiến họ hoảng hồn. Vị trí họ phát hiện cách thượng nguồn suối Chà chừng 1km.

Bà Hồ Thị Vinh kể, trong lúc lấy mây đã giáp mặt một con hổ lớn cách khoảng 30m. Bà Vinh lúc này hoảng sợ chạy về lán trại báo với bà Hồ Thị Tha. Bà Tha sau đó vào rừng hái rau rừng cũng đã giáp mặt với con hổ này.

Tín hiệu tích cực từ nữ bác sĩ bị tấm kính đổ vào người tại The Coffee House

Ông Thành đang chăm sóc con gái. Ảnh Minh Ngọc





Ngày 10/6, thông tin từ ông Hoàng Văn Thành (bố của bác sĩ Hoàng Minh Lý, nạn nhân trong vụ tấm kính đổ vào người tại quán cà phê The Coffee House, Thái Hà, Hà Nội) cho biết, sức khỏe hiện tại của bệnh nhân Lý đang cải thiện hơn rất nhiều.

Theo ông Thành, tính đến nay là đã hơn 2 tuần kể từ khi con gái được chuyển đến cơ sở điều trị phục hồi chức năng. Tại đây, bệnh nhân Lý được các chuyên gia phục hồi chức năng hướng dẫn tập ngồi. Và sau một thời gian, hiện, bệnh nhân đã có thể ngồi được ít phút, tuy nhiên việc luyện tập vẫn sẽ mất một thời gian dài nữa.

Ông Thành cũng thông tin thêm, việc chăm sóc con gái hiện tại chủ yếu do bố phụ trách, còn mẹ của Lý vẫn đang phải đi viện chữa bệnh. Vừa qua, mẹ của Lý đã chụp PET/CT và xong đợt điều trị ung thư, hiện còn chờ thủ tục ra viện.

Trước một ngày bệnh nhân Hoàng Minh Lý được chuyển đến cơ sở mới để tiếp tục điều trị, trao đổi với PV, bác sĩ Trần Quang Trung - Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, do bác sĩ Lý bị thương nặng nhất vùng cột sống, tủy sống, liệt hai chân nên đòi hỏi thời gian phục hồi chức năng lâu dài và sự cố gắng của chính người bệnh.

Tối 20/4, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (công tác tại Khoa Xạ 5, Bệnh viện K, Hà Nội) ngồi uống nước cùng với bạn tại quán cà phê The Coffee House (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội). Bất ngờ trời mưa, gió to khiến tấm kính đổ sập đè vào người. Ngay sau đó, do bị thương nặng nhất nên bác sĩ Lý đã được các bạn và nhân viên cửa hàng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, tổn thương cột sống ngực, bụng gây liệt hai chân, đại, tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi hồi sức tích cực, cô trải qua 2 cuộc phẫu thuật vá cơ hoành và cố định lại cột sống, giải ép tủy.

Ngày 23/5, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 tại Hoàng Mai để tập phục hồi chức năng.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Khi nào công bố điểm thi, điểm chuẩn?

Chậm nhất ngày 2/7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, ban làm phách sẽ bắt tay ngay vào công đoạn làm phách và bàn giao bài thi cho ban chấm thi theo quy định. Đối với môn trắc nghiệm, Sở GD-ĐT chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm… thực hiện chấm theo hướng dẫn trước đó.

Ngày 24/6 đến ngày 2/7, Sở GD-ĐT thực hiện ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh; In phiếu báo kết quả thi cho từng thí sinh đồng thời cấp phiếu báo kết quả thi cho phòng GD-ĐT.

Chậm nhất ngày 2/7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Cũng theo hướng dẫn, ngay sau khi có điểm, thí sinh cảm thấy băn khoăn về mức điểm các môn có thể làm đơn phúc khảo để chấm lại. Đơn phúc khảo nộp về Phòng GD-ĐT từ ngày 3-9/7.

Sau khi công bố điểm bài thi, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức họp duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường công lập.

Ngày 5/7, Sở GD-ĐT họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và trường THPT chuyên và công bố điểm chuẩn xét tuyển ngay sau đó.

Theo lịch, từ ngày 6/7 đến ngày 9/7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường.

Từ 10-12/7, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Từ 17/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Cũng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, từ 19-22/7 thí sinh xác nhận nhập học bổ sung; 28/7 thí sinh nhận kết quả phúc khảo tại Sở.

Từ 28-30/7, các trường xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Từ 1-9/8, các trường nộp danh sách học sinh trúng tuyển về Sở.

Nữ sinh 14 tuổi sốc tâm lý sau khi bị lột quần áo, ép hút thuốc lá

Trên Người lao động, ngày 10-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý vụ một nữ sinh 14 tuổi bị đánh hội đồng, lột quần áo, ép hút thuốc lá gây bất bình.

Trước đó, ngày 6-6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh em N.T.T. (SN 2010, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ), học lớp 8 của Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) đã bị một nhóm học sinh đánh hội đồng, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh.

Theo báo cáo từ UBND huyện Chương Mỹ, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa em N.T.T. (lớp 8A Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ) và em C.V.P.N. (lớp 6B cùng trường) nên 2 em này đã hẹn nhau để nói chuyện.

Đúng hẹn, ngày 6-6, em C.V.P.N. rủ thêm một số em khác đi cùng. Khi gặp nhau, em N.T.T. bị nhóm học sinh đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Sự việc được quay video lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Chương Mỹ, sau khi sự việc xảy ra, em N.T.T. bị sốc tâm lý, đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 10-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của huyện Chương Mỹ. Sở đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ và nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự việc, đồng thời tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh trong dịp hè.

Nữ sinh mất tích khi đi thi lớp 10: Gia đình chỉ mong con bình an trở về

Trên Vietnamnet, ngày 10/6, chị T.L. – mẹ nữ sinh N.T.B.A. (Trường THCS Nguyễn Trãi, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) mất tích sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho biết, gần một tuần tìm kiếm vẫn chưa có tin tức của con gái.

Theo chị L., con gái tham gia môn thi cuối cùng (môn Ngữ văn – PV) vào chiều ngày 4/6. Khoảng 17h cùng ngày, bố của em A. đến đón nhưng đợi mãi không thấy cháu đâu.

Chị L. cho biết thêm, con gái có dùng điện thoại nhưng đã tắt nguồn. Gia đình nữ sinh sau đó đã nhờ nhà trường trích xuất camera, trình báo sự việc tới cơ quan công an, đồng thời đăng tải thông tin hình ảnh con gái lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

"Cháu A. gần đây không có biểu hiện gì bất thường. Sau mỗi môn thi, con đều kể với gia đình về việc làm tốt bài thi. Ngay khi con gái mất tích, tôi cùng người thân tìm kiếm khắp nơi con thường xuyên qua lại nhưng vẫn bặt vô âm tín. Gia đình trông chờ tin tức con gái từng ngày, từng giờ, cầu mong con bình an trở về nhà", chị L. cho hay.

Chia sẻ thêm trên mạng xã hội, chị L. nói nếu ai lỡ dẫn con gái đi, thì hãy đưa cháu về, gia đình sẽ không truy cứu trách nhiệm.

Hiện Công an tỉnh An Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm nữ sinh N.T.B.A.

Như đã đưa tin, ngày 7/6, UBND tỉnh An Giang có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Châu Đốc xác minh, làm rõ thông tin một học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không thấy trở về nhà.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung tăng cường công tác quản lý học sinh; có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

