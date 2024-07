Tin sáng 11/7: Đợt nắng nóng đổ lửa ở Bắc và Trung Bộ khi nào kết thúc; có ai nhận được 500 triệu đồng treo thưởng vụ bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con?

Tin sáng 10/7: Từ 1/1/2025, xe máy bắt buộc kiểm định khí thải? Tin mới nhất về sức khỏe bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang GĐXH - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1/1/2025 chưa thực hiện kiểm định khí thải với tất cả xe máy mà sẽ thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định; Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân mắc bạch hầu ở Bắc Giang hiện sức khỏe đã ổn định.

Đợt nắng nóng đổ lửa ở Bắc và Trung Bộ khi nào kết thúc?

Ngày 11/7, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gia tăng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình trời nắng nóng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 13/7. Ở Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng 14/7 và dịu dần từ 15/7.

Câu chuyện xúc động phía sau video cụ bà shipper tóc bạc đếm tiền lẻ lan tỏa mạng xã hội

Hình ảnh nữ shipper U70 được chia sẻ nhiều trên Tiktok





20h, bà Ánh tắt ứng dụng giao hàng, nhấc từng bước mệt nhọc qua hai lầu của căn trọ nhỏ ở đường Trần Bá Giao (quận Gò Vấp, TP.HCM). Người phụ nữ U70 ăn vội bữa cơm tối, tranh thủ tắm rồi gọi cho đứa cháu ngoại trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Niềm vui của tôi chỉ nhiêu đó, không có nhiều thời gian nghĩ ngợi đời mình buồn hay khổ", bà Ánh nói.

Gần đây, bà Ánh bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng bởi đoạn video trên nền tảng Tik Tok. Trong video, bà mặc áo shipper tranh thủ đưa hàng cho khách và đếm số tiền mình kiếm được. Hình ảnh người phụ nữ tóc bạc trắng, lưng khom, liên tục gật đầu cảm ơn khách rồi nâng niu mớ tiền lẻ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trao đổi với phóng viên, bà Ánh nói không rõ ai là người quay và đăng video lên mạng. Bà chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ khi có nhiều người nhận ra mình ngoài đường. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ đó là khoảnh khắc mình lao động bình thường như bao người khác".

32 năm trước, chồng bà Ánh qua đời, bà lăn lộn vỉa hè mưu sinh buôn bán để nuôi con gái ốm đau. Sau này, hàng quán ế ẩm bà chuyển sang nghề giao hàng. Vài năm gần đây, công nghệ phát triển, bà được người cháu hướng dẫn sử dụng điện thoại di động và đăng ký làm shipper qua ứng dụng.

"Tôi già rồi, xin làm giúp việc người ta không mướn mà làm tài xế chở người thì quá 55 tuổi, các hãng xe cũng không cho phép. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có công việc", bà Ánh nói.

Bà Ánh giao hàng từ 8h đến 20h mỗi ngày, chỉ nghỉ 30 phút ăn trưa dọc đường. Người phụ nữ ngại mình đi sớm về khuya làm phiền con cháu nên dọn ra sống một mình. Con gái bà tuy bệnh tật nhưng phải nuôi hai con nhỏ, thuê trọ sống ở đường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM).

Trong 20 năm theo nghề, bà có kinh nghiệm chạy cho nhiều hãng, mỗi ngày kiếm được 200.000-300.000 đồng. Số tiền này bà tằn tiện lo cho mình, đóng trọ, ăn uống, còn lại gửi cho con gái nuôi cháu ngoại.

Bà nói mình không ngại khó, ngại khổ. Nhiều món hàng giao xa gần 20-30 km, bà vẫn nhận, chỉ sợ đồ cồng kềnh lưng bà đau bà mang vác không nổi. Tuổi già nhớ trước quên sau, có những lúc bà lạc ở ngoại ô TP.HCM. Sau nhiều lần, bà tự học cách đọc Google Maps để giao hàng cho khách.

5 năm trước, bà từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lúc giao hàng. Một người chạy xe ẩu va quẹt khiến bà ngã bất tỉnh rồi chạy mất. Cú va chạm khiến bà phải nằm viện nhưng may mắn nhờ công an hỗ trợ điều tra, tìm ra thủ phạm. Bà được bồi thường 18 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, bà Ánh xin xuất viện bởi nhớ nghề, thấy bồn chồn. Do chưa thể chạy xe, bà chơi liều đặt xe của hãng khác để giao cho khách những đơn hàng còn dang dở. "Anh em tài xế cứ nhớ tôi hoài vụ đó, nói bà này già mà ham việc quá", bà Ánh cười.

Gần đây, bà không hiểu sao số tài khoản của mình được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người chuyển tiền ủng hộ. Số tiền tuy không lớn nhưng bà Ánh đếm đã có 15 người gửi cho mình. Họ chú thích đây là món quà nhỏ, mong bà luôn khỏe mạnh. Chiều 8/7, bà ra ngân hàng hỏi nhân viên muốn tìm những người chuyển tiền cho mình nhưng họ không thể hỗ trợ.

"Tôi xúc động lắm, chẳng biết họ là ai, từ đâu, sao lại tặng tiền người xa lạ như này. Tận đáy lòng, tôi chỉ muốn nói cảm ơn họ. Tôi còn sức khỏe để lao động chân chính nên vẫn còn rất hạnh phúc, may mắn", nữ shipper U70 nói.

Hàng loạt uẩn khúc trong vụ vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng xyanua

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc gia đình có 5 người tử vong, 1 người may mắn thoát chết ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) để điều tra về tội "Giết người".

Bước đầu, Bích khai nhận đã dùng xyanua đầu độc khiến 3 người thân (chồng và 2 cháu) tử vong. Riêng người cháu ruột N.H.B.T. (18 tuổi) được Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM) cứu chữa đã xuất viện.

Riêng 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích, cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không sự liên quan giữa hành vi của nghi phạm với cái chết của những người này.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thanh, khi B.T. được bệnh viện phát hiện trong người có chất độc xyanua, gia đình mới gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Với những trường hợp tử vong trước đó, gia đình ông Ng.V.H. (cha ruột Bích, 1 trong những nạn nhân) không trình báo chính quyền địa phương.

Điều đáng nói, cả 5 người tử vong nêu trên đều có các triệu chứng liên quan dấu hiệu ngưng tim, rối loạn nhịp tim.

Cụ thể, anh N.T.T.T (38 tuổi, con rể ông H, chồng Bích) phát bệnh vào ngày 14-10-2023, đến ngày 18-10-2023 thì tử vong.

Đến tháng 12-2023, ông H. nhập viện cấp cứu và 1 tuần sau thì tử vong.

Đầu tháng 1-2024, bé N.K.D. (cháu ngoại ông H.) bất ngờ ngưng tim. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cứu chữa nhưng không qua khỏi, tử vong vào ngày 2-1.

Cuối tháng 3-2024, bé N.H.M. (14 tuổi, con anh N.T.T.T) ngưng tim, được đưa đến Trung tâm Ytế huyện Nhơn Trạch cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Người thứ 5 là bé N.H.N. (12 tuổi, cháu nội ông H.), ngưng tim, ngưng thở vào ngày 25-5. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bích chỉ thừa nhận dùng chất độc xyanua đầu độc chồng và 3 người cháu, khiến 3 người tử vong (B.T may mắn thoát nạn).

Trước sự ra tay độc ác của Bích, bạn đọc "Hu" kiến nghị: "Theo tôi, cơ quan công an cần mở rộng điều tra cả những kẻ đứng sau xúi giục, nếu có... Không thể tưởng tượng được trên thế gian này lại có loại người độc ác như vậy".

Bạn đọc "Nam Chau" bức xúc: "Thật ghê sợ và phẫn nộ với kẻ sát nhân này, đầu độc người thân ruột thịt không chút ghê tay, nhất là với các bé có tội tình gì mà cũng dã tâm sát hại! Giết hại chừng ấy người mà còn mong pháp luật khoan hồng ư?".

"Sao có con người ác độc như thế?! Cần loại bỏ vĩnh viễn để không gây nguy hiểm cho xã hội" - độc giả "Bin" viết.

Bạn đọc "Vinh" đặt vấn đề: "Lâu nay, hóa chất kịch độc được bán tràn lan ở 1 số chợ. Tại sao lại như vậy? Đã đến lúc cần kiểm tra gắt gao giấy phép mua bán loại hàng này. Ngoài ra, bất kỳ ai khi mua bán các chất hoặc tiền chất độc, cực độc, gây trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe con người đều phải bị xử lý hình sự".

Diễn biến mới nhất vụ cô gái 22 tuổi bị bắn ở Long Biên

Sáng 10/7, liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi bị bắn ở Q.Long Biên sau khi đi sinh nhật bạn, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận, lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Đinh Xuân Sáng. Đây là đối tượng quan trọng của vụ án sau nhiều ngày truy tìm.

Theo nguồn tin, đối tượng Sáng bị bắt khi đang trốn sang Campuchia. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang di lý đối tượng Sáng về Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 2/7, chị T.Q.H (SN 2002, HKTT: quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà 1 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H.

Cả 3 lên xe ô tô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng chĩa súng bắn về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại địa bàn tỉnh Nam Định, khi đối tượng này đang trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, tượng Nguyễn Xuân Đạt cũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đầu thú.

Vụ bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con: Có ai nhận được 500 triệu đồng treo thưởng?

Dương Đình Luyện bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP HCM





Theo Người lao động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho hay đã di lý Dương Đình Luyện, nghi phạm ra tay sát hại 2 mẹ con người tình cũ, từ TP HCM về tỉnh Hải Dương để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh), là nghi phạm sát hại bà L.T.H. (SN 1964) và chị T.T.N.A. (SN 1993, trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh) vào ngày 23-6. Số tiền này do một số quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn đóng góp để hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng phá án.

Đến gần 12 giờ ngày 8-7, khi Luyện đang lẩn trốn tại một công viên ở TP HCM thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ.

Tối cùng ngày, Luyện đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng công an. Quá trình truy bắt Dương Đình Luyện, lực lượng công an tự tổ chức. Thông tin về nghi phạm Dương Đình Luyện do các trinh sát nắm bắt. Vì vậy số tiền 500 triệu đồng treo thưởng sẽ không có ai được nhận.

Tại cơ quan công an, Dương Đình Luyện đã khai nhận ban đầu về nguyên nhân ra tay sát hại bà L.T.H. và chị T.T.N.A.

Theo đó, năm 2014, Luyện sinh sống như vợ chồng với chị T.T.N.A. và có chung một con trai. Năm 2018, Luyện bị bắt giữ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, giữa Luyện và chị A. chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Đến năm 2021, Luyện kết hôn với chị Đ.T.G. (SN 1994) và sinh sống tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh. Luyện làm nghề dịch vụ vệ sinh công nghiệp, còn chị G. kinh doanh bán quần áo online.

Sau khi chấm dứt với Luyện, chị A. làm việc tại một quán spa trên địa bàn phường Sao Đỏ và sống cùng với mẹ đẻ. Con trai chung của Luyện và chị A. sinh sống cùng bố mẹ đẻ của Luyện.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, giữa Luyện và chị A. phát sinh mâu thuẫn vì Luyện cho rằng chị A. nói xấu Luyện và chị Đ.T.G. (vợ của Luyện hiện tại) trên mạng xã hội.

Sau khi uống rượu vào sáng 23-6, Luyện nảy sinh ý định trả thù chị A. Chiều cùng ngày, Luyện đến nhà chị A. tại khu dân cư Tường (phường Văn An, TP Chí Linh) nhưng chỉ có bà L.T.H. (mẹ chị A.) ở nhà. Thấy Luyện tới, bà H. đã điện thoại cho chị A. đang làm tại quán spa. Sau đó, chị A. được chủ quán spa dùng xe ôtô cá nhân chở về nhà.

Khi chị A. vừa về đến nhà thì Luyện dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người hai mẹ con chị A. và bà H., khiến cả 2 đều tử vong.

Sau khi gây án, Luyện lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, chạy về hướng phường Văn Đức, TP Chí Linh rồi theo đường tránh quốc lộ 18 và quốc lộ 37. Khi đến khu vực gần ngã ba đường tránh thuộc địa phận thôn Miễu Sơn, phường Thái Học, xe mất lái lao xuống khu vực ruộng, Luyện bỏ lại xe ôtô chạy bộ đến nhà bố mẹ vợ ở phường Văn Đức lấy xe máy bỏ trốn.

Trong thời gian trốn chạy, Luyện đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, TP HCM… cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Việt Nam có chi phí sinh hoạt rẻ nhất đối với lao động nước ngoài

Theo khảo sát của tổ chức InterNations, Việt Nam là quốc gia có chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số 53 điểm đến khi nói đến tài chính cá nhân.

InterNations, cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài với hơn 5,3 triệu thành viên đến từ 420 thành phố toàn cầu, vừa công bố báo cáo xếp hạng các điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài làm việc (Expat Insider 2024 Ranking).

Bảng xếp hạng này khảo sát hơn 12.500 lao động đang làm việc ở 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiêu chí xếp hạng xoay quanh 5 hạng mục: Chất lượng cuộc sống, ổn định cuộc sống, công việc, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu.

Theo báo cáo Expat Insider 2024, Việt Nam là quốc gia có chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số 53 điểm đến khi nói đến tài chính cá nhân. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam đứng đầu về tiêu chí này.

Bên cạnh thứ hạng đầu tiên về tài chính cá nhân thì trong nhóm 53 điểm đến, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 14 về các điều kiện làm việc dành cho người nước ngoài (như triển vọng nghề nghiệp, lương và an ninh việc làm), đứng thứ 29 về các dịch vụ thiết yếu cho người nước ngoài như đời sống kỹ thuật số, nhà ở và ngôn ngữ và đứng thứ 40 về chất lượng cuộc sống.

Riêng về chỉ số tài chính cá nhân, InterNations đã yêu cầu người tham gia khảo sát xếp hạng mức hài lòng trong 3 lĩnh vực gồm sinh hoạt phí nói chung, mức độ hài lòng về tình trạng tài chính và liệu thu nhập khả dụng của hộ gia đình có đủ để có một cuộc sống thoải mái hay không.

Kết quả cho thấy thành phần nhóm 10 nước được đánh giá tốt nhất không có quá nhiều thay đổi so với năm ngoái, chỉ có sự xuất hiện của 1 cái tên mới là Brazil, đứng ở vị trí thứ 9 thay thế Malaysia sau khi quốc gia này bị tụt hạng từ thứ 5 năm 2023 xuống thứ 11 năm 2024.

Sau vị trí số 1 của Việt Nam, những cái tên tiếp theo trong nhóm 10 nước tốt nhất thứ tự giảm dần là Campuchia, Indonesia, Panama, Philippines, Ấn Độ, Mexico, Thái Lan, Brazil và Trung Quốc.

Trong nhóm người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, có 86% đánh giá chi phí sinh hoạt tại đây ở mức tốt, cao hơn mức trung bình các nước trên thế giới được khảo sát là 40%.

Trong khi đó, 65% cho biết hài lòng với tình hình tài chính hiện tại ở Việt Nam, cũng cao hơn mức trung bình các nước trên thế giới được khảo sát là 54%.

Đáng chú ý, có tới 68% cho biết mức thu nhập khả dụng của họ thừa sức mang lại cuộc sống tiện nghi, cao hơn nhiều mức trung bình 41% của các quốc gia khác được khảo sát.

Không chỉ có chi phí sinh hoạt thấp, người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng được trả lương cao hơn so với mức trung bình của những người nước ngoài sống ở nước khác. Có tới 19% người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam tham gia khảo sát cho biết nhận được mức thu nhập hằng năm ở mức 150.000 USD hoặc hơn trong khi tỉ lệ này ở các nước khác chỉ khoảng 10%.

Ngoài ra, mức độ hài lòng trong công việc nói chung của người nước ngoài ở Việt Nam cũng rất cao.

Trong số 53 điểm đến trên toàn cầu có 4 quốc gia châu Á lọt vào danh sách top 10 năm nay, cùng với Indonesia ở vị trí thứ 3, Thái Lan ở vị trí thứ 6 thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, ngay trên Philippines vị trí thứ 9.

Báo cáo dẫn lời một người Anh xa xứ nói về cuộc sống ở Việt Nam: "Cuộc sống ở đây không hề căng thẳng đối với tôi, đó là một sự thay đổi tuyệt vời so với cuộc sống công việc vốn rất bận rộn và tiêu hao nhiều nguồn lực trước đây".

