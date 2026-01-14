Tin sáng 14/1: Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới; Ngày nghỉ lễ 24/11 năm nay rơi vào thứ mấy?

Tin sáng 13/1: Triệu hồi sản phẩm đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn; Dự báo thời tiết trong 1 tháng tới GĐXH - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có văn bản đề nghị Sở NN&MT TP Hải Phòng báo cáo thông tin liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới.

Ngày nghỉ lễ 24/11 năm nay rơi vào thứ mấy?

Theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Năm nay, ngày 24/11/2026 rơi đúng vào Thứ Ba, một ngày làm việc trong tuần.

Nghị quyết khẳng định, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, nhằm tạo điều kiện để Nhân dân nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm rộng rãi và khiến nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, bởi không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn gắn liền với quyền lợi thiết thực. Nhiều người nhanh chóng lật lịch tra cứu ngày 24/11/2026 rơi vào thứ mấy, tính toán kế hoạch nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng như tham gia các hoạt động văn hóa trong dịp đặc biệt này.

Theo lịch dương, ngày 24/11/2026 rơi vào Thứ Ba , là ngày làm việc trong tuần. Điều này đồng nghĩa, nếu được triển khai đúng theo chủ trương của Bộ Chính trị, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ giữa tuần nhưng vẫn hưởng nguyên lương, góp phần tạo thêm quỹ thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, sinh hoạt cộng đồng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Người dân có sổ trắng, sổ xanh được cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định mới

Thông tin trên Tiền phong, theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phản ánh trên địa bàn thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều loại giấy tờ về đất đai được người dân quen gọi là "sổ trắng" (giấy màu trắng chữ đen), "sổ xanh" (giấy màu trắng chữ xanh), cùng với các quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất…

Các loại giấy tờ này được các cơ quan nhà nước cấp trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997 nhưng không đúng mẫu theo quy định Luật Đất đai và Luật Nhà ở tại thời điểm cấp.

Điều này dẫn tới vướng mắc khi người dân làm thủ tục cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý đất đai cho biết, Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực từ ngày 15/10/1993. Trong giai đoạn từ thời điểm này đến trước ngày 16/3/1998 (khi Thông tư số 346 của Tổng cục Địa chính có hiệu lực), việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận vẫn được thực hiện theo Quyết định số 201 ngày 14/7/1989 và Thông tư số 302 ngày 28/10/1989.

Đáng chú ý, Quyết định số 201 quy định rất cụ thể về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù Quyết định số 201 đã hết hiệu lực từ năm 2000, nhưng theo công bố của Tổng cục Địa chính, riêng các quy định về mẫu giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 1993–1997 như "sổ trắng", "sổ xanh", quyết định giao đất… không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai.

Một điểm then chốt trong hướng dẫn lần này là việc áp dụng Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ ngày 15/10/1993 trở về sau, thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 137 Luật Đất đai.

Cục Quản lý đất đai khẳng định, các loại giấy chứng nhận, quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất do UBND TPHCM, Ban Quản lý đất đai trực thuộc UBND TP và UBND quận, huyện cấp trong giai đoạn nêu trên đều là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

"Do đó, trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không theo đúng mẫu quy định thì vẫn được thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Nghị quyết số 254 của Quốc hội", văn bản của Cục Quản lý đất đai nêu rõ.

Với hướng dẫn này, người dân đang sử dụng đất ổn định, có "sổ trắng", "sổ xanh" hay các giấy tờ tương đương được cấp đúng thẩm quyền trong giai đoạn 1993–1997 sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Đây được xem là bước tháo gỡ quan trọng, giúp giải quyết tồn đọng kéo dài nhiều năm, nhất là tại các đô thị lớn như TPHCM, nơi còn số lượng không nhỏ hồ sơ đất đai "mắc kẹt" vì khác mẫu giấy tờ.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, trời rét trở lại

Ngày 14/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét về đêm và sáng, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/1 đến ngày 22/1, cơ quan khí tượng cho hay, trong hầu hết thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (21-22/1), chịu tác động của đợt không khí lạnh, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này giảm sâu, trời chuyển rét cả ngày, cao nhất 19°C, thấp nhất 16°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không lớn, chỉ khoảng 3°C, trời nhiều mây, không mưa.

Năm 2026, người lao động có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Đáng chú ý, tại Nghị định này đã quy định cụ thể về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, nếu người lao động không đến nhận tiền và cũng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Tại Nghị định 374 quy định, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, tại Luật Việc quy định, thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do đó, dù đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục do chuyển nhiều nơi làm việc thì người lao động vẫn sẽ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp trên tổng thời gian mà mình đã tham gia.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng.

Trong đó, mức hưởng tối đa mỗi tháng của người lao động được xác định như sau: Mức hưởng tối đa hằng tháng = 5 x mức lương tối thiểu vùng.

Luật Việc làm 2025 có quy định, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; Hưởng lương hưu hằng tháng;

- Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

- Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 Luật Việc làm 2025 trong 03 tháng liên tục;

- Ra nước ngoài để định cư; Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

- Chết; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tòa án tuyên bố mất tích; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Theo đề nghị của người lao động.

Lịch cấm đường ở Hà Nội mới nhất từ 19/1, tất cả người tham gia giao thông chú ý

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã ban hành thông báo phân luồng giao thông tạm thời nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội.

Theo thông báo, trong khu vực nội thành Hà Nội, việc tổ chức giao thông thực hiện theo phương án phân luồng tạm thời của Công an TP Hà Nội. Đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, trong các khung giờ cao điểm gồm 6-8 giờ, 10 giờ 30-11 giờ 30, 13-14 giờ và 16-18 giờ các ngày diễn ra Đại hội, tạm cấm xe ô tô tải từ 10.000 kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 45 chỗ trở lên lưu thông.

Các phương tiện được miễn trừ gồm: xe phục vụ Đại hội Đảng, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết sự cố.

Lực lượng chức năng tổ chức hạn chế phương tiện hướng vào trung tâm thành phố tại các nút giao trọng điểm như: Thường Tín (cao tốc Hà Nội – Ninh Bình), Yên Mỹ (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), nút giao Quốc lộ 18 (cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên), Bình Xuyên – IC3 (cao tốc Hà Nội – Lào Cai).

Ngoài ra, các đoạn trên Quốc lộ 1A (Ngọc Hồi – Giải Phóng; Ninh Hiệp – Vành đai 3), Quốc lộ 2 (Võ Văn Kiệt – QL2), Quốc lộ 3 (cầu vượt Phù Lỗ), Quốc lộ 5 (cầu Chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ), Quốc lộ 6 (ngã tư Xuân Mai), Quốc lộ 32 (ngã ba Sơn Tây) và Đại lộ Thăng Long (nút giao Hoà Lạc) cũng nằm trong diện phân luồng, hạn chế.

Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, từ 6 giờ đến 21 giờ trong suốt thời gian Đại hội, tạm cấm xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000 kg trở lên (trừ các xe phục vụ Đại hội, xe làm nhiệm vụ và phương tiện ưu tiên khẩn cấp).

Trong thời gian tạm cấm, các phương tiện được hướng dẫn đi theo các lộ trình vòng tránh. Cụ thể, xe từ các tỉnh phía Bắc đi Tây Bắc và ngược lại có thể chuyển hướng qua cầu Vĩnh Thịnh – Quốc lộ 21A – Quốc lộ 6 hoặc cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình.

Xe từ phía Bắc đi Đông Bắc được khuyến cáo vòng tránh theo trục Quốc lộ 18 – Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội – Bắc Giang).

Đối với các phương tiện từ Tây Bắc đi phía Nam và ngược lại, lộ trình ưu tiên là Quốc lộ 21A – đường Hồ Chí Minh, hạn chế đi vào khu vực nội thành Hà Nội.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ?

Lúc 9h ngày 13/1, trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đặt tại cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ AQI là 225, tương đương với mức rất xấu, cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Trang IQAir chuyên về giám sát về chất lượng không khí xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới, với chỉ số tổng là 270, đứng sau Delhi (Ấn Độ) 420. Hệ thống này cũng hiển thị nhiều điểm chỉ số AQI ở mức nguy hại như tại Hồ Tây là 565, Xuân Tảo 431, Quán Thánh 424, Hoàn Kiếm 380, Hoàng Quốc Việt 310, Lò Đúc 306.

Ngoài Hà Nội, chất lượng không khí rất xấu cũng được ghi nhận tại cầu Thái Bình (Hưng Yên) với chỉ số 210, TP Thái Nguyên cũ (Thái Nguyên) 206 và 5 trạm đo khác ở Bắc Ninh, Phú Thọ AQI ở mức xấu.

10 giờ ngày 13/1, trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường (Bộ NN&MT) đặt tại cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI ở mức 239, tương ứng màu tím, phản ánh chất lượng không khí rất kém.

Hơn 11 giờ trưa, đứng trên các toà nhà cao tầng quan sát bằng mắt thường, nhiều khu vực của nội thành Hà Nội vẫn như chìm trong sương sớm. Với chất lượng không khí ở mức rất kém, trang thông tin điện tử của Cục Môi trường cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cộng đồng.

Theo bảng phân loại chất lượng không khí, các mức cảnh báo được chia theo màu sắc gồm: xanh, vàng, cam, đỏ, tím và nâu. Trong đó, màu xanh thể hiện chất lượng không khí tốt (AQI 0–50); màu vàng ở mức trung bình (AQI 51–100); màu cam là mức kém (AQI 101–150); màu đỏ là mức xấu (AQI 151–200); màu tím tương ứng mức rất kém (AQI 201–300) và màu nâu là mức nguy hại (AQI 301–500).

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Cục Môi trường, trạm quan trắc tại công viên Nhân Chính đường Khuất Duy Tiến cũng ghi nhận chỉ số AQI 182, chất lượng không khí ở mức xấu.

Không chỉ tại Hà Nội, trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường đặt tại cầu Thái Bình (phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình cũ) cũng ghi nhận AQI 214, màu tím, cho thấy chất lượng không khí rất kém.

Các trạm quan trắc tại 437 Nguyễn Văn Linh (TP. Hưng Yên cũ); Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang (TP. Bắc Giang cũ); đường Hùng Vương, sân vận động Gang thép, Quan Triều (TP. Thái Nguyên cũ); đường Hùng Vương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũ) cũng hiển thị màu đỏ, thể hiện chất lượng không khí ở mức xấu.

Sáng cùng ngày, trong số các trạm quan trắc của Cục Môi trường, chất lượng không khí ở mức tốt được ghi nhận tại Nha Trang (Khánh Hoà), Thừa Thiên Huế (trạm đường Hùng Vương), Đà Nẵng (Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Phạm Hùng), Quảng Bình (khu kinh tế Hòn La), Gia Lai (Chư Sê), Trà Vinh (TP Trà Vinh cũ), Lâm Đồng (vườn hoa đối diện THCS Lam Sơn) và TP. HCM (ngã ba Lê Hữu Kiểu – Trương Văn Bang).

Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì ở mức rất xấu hết hôm nay. Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ giảm dần từ nay đến 19/1.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đang phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp cấp bách để giảm ô nhiễm không khí. Từ tháng 9, Cục Môi trường đã thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo tiến độ kiểm soát ô nhiễm không khí hằng tuần đến Chính phủ.

Mạng lưới quan trắc được tăng cường thông qua lắp đặt các thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hệ thống trạm đo cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo sớm trước 2-3 ngày để người dân chủ động phòng ngừa. Bộ cũng đưa thiết bị bay không người lái để giám sát các hoạt động đốt phế thải, rơm rạ.

Ngoài ra, khi xảy ra các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương kích hoạt ngay biện pháp khẩn cấp như tăng cường rửa đường, kiểm soát 100% công trình xây dựng, nghiêm cấm đốt mở; các tập đoàn lớn rà soát hoạt động, khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày chất lượng không khí ở mức xấu.