Tin sáng 12/3: Nhân viên quán nhậu trúng số 18 tỷ đồng, hé lộ số tiền tán lộc; từ nay đến tháng 4 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Từ nay đến tháng 4 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến đầu tháng 4, trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Năm nay nắng nóng ở nhiều khu vực đến sớm.

Thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ lượng mưa thấp hơn từ 10-25mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Trung Bộ lượng mưa cao hơn từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục hoạt động nhưng có xu hướng lệch ra phía Đông. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tập trung chủ yếu trong khoảng nửa đầu của thời kỳ dự báo. Tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai-Đắk Lắk vẫn có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Từ nay đến hết tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ; sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số nơi thuộc cao nguyên Trung Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 3.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trộm 3 cây vàng của người thân để mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Nam (sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai) về hành vi trộm cắp 3 cây vàng xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Trước đó, sáng 28/2, Công an phường Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D. (sinh năm 1970, trú tại đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC trong két sắt đặt tại phòng khách của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đa Mai đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh, điều tra. Đến ngày 1/3, lực lượng công an đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Thân Văn Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã trộm 3 cây vàng SJC trong két sắt tại nhà chị D. vào ngày 21/2. Sau khi lấy được tài sản, Nam bán 1 cây vàng tại một cửa hàng vàng bạc trên đường Kim Giang (Hà Nội) với giá 180 triệu đồng. Số tiền này được Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái, tiêu xài cá nhân và giữ lại một phần trong tài khoản. Hai cây vàng còn lại được Nam cất giấu trong phòng ngủ.

Căn cứ lời khai của Nam và các tài liệu thu thập được, ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ 2 cây vàng SJC. Bạn gái của Nam cũng đã giao nộp chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max cho cơ quan điều tra. Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự Thân Văn Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trao trả du khách Ấn Độ balô chứa 5.000 USD bỏ quên tại sân bay

Theo VnExpress, ngày 11/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết ngày 5/3, trong lúc tuần tra tại nhà ga T1 cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện balo trắng bị bỏ quên.

Tài sản bên trong chiếc balo du khách bỏ quên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài sản gồm 5.000 USD, gần 40.000 ruble, điện thoại di động cùng các giấy tờ cá nhân. Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phối hợp các đơn vị liên quan tại sân bay xác minh chủ sở hữu là người đàn ông Ấn Độ. Hành khách đến Việt Nam du lịch, sau đó bay từ Đà Nẵng vào TP HCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ. Khi đến TP HCM, ông mới phát hiện bỏ quên balo tại sân bay Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng sau đó phối hợp với hãng hàng không và các đơn vị liên quan để bàn giao lại tài sản cho chủ nhân.

Sau khi nhận lại hành lý, du khách đã gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng. Trong thư, ông cho biết bất ngờ khi toàn bộ tài sản được tìm thấy và giữ nguyên vẹn.

Tài xế bị phạt vì dừng xe giữa đường

VnExpress đưa tin, ngày 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử phạt nam tài xế trú phường Đồng Hới về hành vi dừng xe trái quy định gây cản trở giao thông.

Ô tô 7 chỗ đứng giữa đường không cho xe phía sau vượt. Video: Người dân cung cấp

Trước đó chiều 10/3, tài xế lái ôtô 7 chỗ trên đường Nguyễn Du, phường Đồng Hới. Khi đến trước cổng trường học, người này bất ngờ dừng xe giữa đường, bật đèn cảnh báo, khiến phương tiện phía sau không thể di chuyển.

Mặc dù được một người đi đường nhắc nhở, tài xế chỉ chạy lên một đoạn rồi tiếp tục dừng lại. Thời điểm này, trên đường có nhiều ôtô đỗ phía trong, phương tiện phía sau tìm cách vượt nhưng không được nhường đường. Sau đó, xe 7 chỗ còn lùi lại và tiếp tục dừng giữa đường.

Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 5 phút, được camera hành trình của xe đi phía sau ghi lại.

Sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ xe sai quy định vì có thể gây ùn tắc, mất an toàn.

Trúng số 18 tỷ, nhân viên quán nhậu 'tặng nóng' tiền cho 40 đồng nghiệp

Ngày 11/3, anh H.T.P., chủ quán nhậu ở xã Bến Lức, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), xác nhận với Tri Thức - Znews quán anh vừa có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng . Trong đó, nhân viên phục vụ tên Phát là người trúng nhiều nhất với con số hơn 18 tỷ đồng .

Vé số anh Phát mua trúng giải độc đắc.

Cụ thể, vào ngày 10/3, ngay trước giờ mở thưởng khoảng 2 tiếng, anh Phát bỏ tiền mua nhiều tờ vé số từ một người bán rong và tặng lại một số vé cho vài đồng nghiệp.

Chiều cùng ngày, tất cả bất ngờ khi phần lớn số vé đã trúng thưởng. Trong đó, anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt ( 2 tỷ đồng mỗi tờ) và 6 tờ giải "an ủi" (50 triệu đồng mỗi tờ).

Bên cạnh đó, một tổ trưởng quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng . Vì chơi thân, hai người này quyết định cộng lại số tiền thưởng và chia đôi.

Ngoài ra, một nhân viên tiếp thực khác cũng trúng một tờ giải đặc biệt 2 tỷ đồng .

"Hôm qua, chúng tôi cùng nhau dò vé số ngay tại quán và rất bất ngờ trước kết quả. Chính tôi là người chở Phát đi lĩnh thưởng. Sau khi trừ thuế còn khoảng 16 tỷ đồng ", anh P. kể.

Ngay khi nhận tiền, anh Phát quyết định "tặng nóng" tất cả đồng nghiệp trong quán, khoảng 40 người, mỗi người 10 triệu đồng tiền mặt. Riêng một số người làm chung tổ hoặc chơi thân, con số lên tới 50 triệu đồng, 70 triệu đồng. Vợ chồng anh P. cũng được nam nhân viên "tán lộc" chia vui. Ngoài ra, người bán vé số cho anh cũng nhận 100 triệu đồng.

Ngày 11/3, đoạn video ghi lại cảnh anh Phát, còn mặc nguyên áo đồng phục quán nhậu, cầm sấp tiền mặt phát tặng đồng nghiệp gây chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt xem.

Quán nhậu Long An có 4 nhân viên trúng số với tổng giải thưởng hơn 22 tỷ đồng.

Anh P. cho biết anh Phát mới làm việc tại quán chưa lâu. Tuy nhiên với việc trúng số, anh cũng đã quyết định xin nghỉ, tìm hướng đi mới.

Chủ quán cũng chia sẻ khi thông tin quán có nhân viên trúng số lan truyền, anh cũng được nhiều người lạ gọi điện xin phương thức liên lạc của anh Phát với ý đồ xấu. Hiện, nam nhân viên cũng nhờ anh giữ kín thông tin cá nhân.

"Tôi thấy mừng thay bạn khi nhận được số tiền lớn như vậy. Hy vọng cuộc đời bạn bước sang trang mới rực rỡ hơn", anh P. bày tỏ.