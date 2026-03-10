Tin sáng 10/3: Tăng lương cơ sở từ 1/7/2026? Hà Nội quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do





Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026 GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến từ 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hưu trí xã hội... Ảnh minh họa: TL

VTC News đưa tin, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến từ 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hưu trí xã hội...

"Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo Phó Thủ tướng, nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Các cơ quan chức năng đang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 (Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Sắp bỏ hình thức thi IELTS trên giấy

Hệ thống IELTS vừa công bố thay đổi quan trọng trong cách tổ chức kỳ thi. Ảnh minh họa: TL

TTO đưa tin, Hệ thống International English Language Testing System (IELTS) vừa công bố thay đổi quan trọng trong cách tổ chức kỳ thi.

Theo thông báo đăng trên trang chính thức của hệ thống IELTS, từ giữa năm 2026, hình thức thi trên giấy sẽ không còn được cung cấp. Thông báo nêu rõ: "Từ giữa năm 2026, IELTS sẽ không còn cung cấp bài thi trên giấy; tất cả các bài thi IELTS sẽ được tổ chức trên máy tính".

Quyết định này được đưa ra sau khi các đối tác tổ chức IELTS tiến hành rà soát và cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Kết quả cho thấy những người chọn thi IELTS trên máy tính có mức độ hài lòng cao hơn nhờ sự thuận tiện, thời gian trả kết quả nhanh và được tùy chọn thi lại một kỹ năng (One Skill Retake).

Để đáp ứng nhu cầu của những thí sinh quen viết tay, các tổ chức điều hành IELTS giới thiệu tùy chọn mới mang tên "Writing on Paper" (Viết trên giấy). Theo đó, ở một số thị trường, thí sinh thi trên máy tính vẫn có thể chọn viết tay phần thi Writing trên giấy.

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh: BVCC

Liên quan đến vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Sở Y tế TPHCM cho biết kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận 54,9% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Theo Sở Y tế TPHCM, kết quả này là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh.

Tính đến ngày 6/3, các bệnh viện tại TPHCM và khu vực lân cận đã tiếp nhận 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt cao sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu. Riêng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 104 ca.

Đến nay đã có 45 bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Trong số 92 ca từng phải điều trị nội trú, hầu hết hiện có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hoặc nguy kịch.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân 115 đều đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Hà Nội quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do

Một cửa hàng xăng dầu trên đường Quang Trung (phường Hà Đông, Hà Nội) thông báo "tạm hết xăng".

Theo TTXVN, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

TP Hà Nội yêu cầu cơ quan quản lý yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Tại Hà Nội, hiện có gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống đầu mối, hơn 30% thuộc thương nhân phân phối và nhà cung cấp từ tỉnh, thành khác. Các đầu mối cam kết đảm bảo nguồn hàng đến hết tháng 3.

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

Hình ảnh và video phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: CATP Hải Phòng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái xảy ra tại thôn Phù Tải 2, xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội ngày 8/3.

Theo đó, nam thanh niên kéo lê cô gái trên đường được xác định là Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 07h00' ngày 8/3/2026, Bàn Văn Huấn cùng với chị H.A.T (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi xe taxi từ nơi ở của chị T đến phà Giải thuộc xã An Thành (TP Hải Phòng). Sau đó cả 2 đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) đến nhà người quen.

Chiều cùng ngày, trên đường về nhà, Huấn và chị T đã phát sinh mâu thuẫn nên Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê bạn gái trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải. Hậu quả, chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.