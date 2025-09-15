Tin sáng 15/9: Cầu Nhật Tân cấm xe từ 0h đến 4h suốt tháng 9; Xót xa hoàn cảnh cậu bé cứu bạn thoát chết trong vụ thảm sát ở Đắk Lắk

Từ 1/12 mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sẽ bằng VNeid và sinh trắc học

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. VTC News đưa tin.

Từ 1/12 mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sẽ bằng VNeid và sinh trắc học. (Ảnh: Báo chính phủ).

Theo chỉ đạo, kể từ ngày 1/12, tại các sân bay, việc làm thủ tục trực tiếp tại quầy chỉ áp dụng đối với hành khách có hành lý ký gửi và các trường hợp hành khách đặc biệt.

“ Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống ki ốt tự phục vụ tại sân bay ”, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 15/9 đến 30/11, Bộ Tài chính phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé, sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không .

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Cầu Nhật Tân cấm toàn bộ phương tiện từ 0h đến 4h trong tháng 9

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi Thông báo về việc gia hạn thời gian điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công cầu Nhật Tân và đường dẫn lên cầu. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo kế hoạch, trong quá trình lắp đặt giá long môn, toàn bộ phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên cầu Nhật Tân vào ban đêm, từ 0h đến 4h hằng ngày. Các phương tiện sẽ được phân luồng sang cầu Thăng Long hoặc các cầu khác để lưu thông. Ngoài ra, ở các khung giờ từ 22h đến 5h, đơn vị thi công tiến hành rào chắn 1/3 mặt đường tại hai đầu cầu để làm hố móng, chiều dài rào khoảng 30m; xe máy di chuyển hỗn hợp trên phần đường còn lại.

Cầu Nhật Tân lắp đặt hệ thống dải phân cách để chia làn ô tô - xe máy.

Song song với đó, giai đoạn thi công hàng rào phân làn trên cầu cũng được triển khai từ 22h đến 5h, mỗi đoạn rào khoảng 300m, bắt đầu từ hướng Võ Chí Công đi Nội Bài rồi chuyển sang chiều ngược lại. Ban ngày, các phương tiện vẫn được lưu thông bình thường theo phương án hiện trạng.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng, cấm xe và thi công kéo dài từ 9/9 đến hết ngày 30/9/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, nhà thầu thi công và Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ, vừa tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, vừa xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc.

Người dân khi tham gia giao thông cần lưu ý, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để tránh ảnh hưởng trong suốt thời gian thi công trên cầu Nhật Tân.

Hoàn cảnh éo le của cậu bé mở cửa cứu bạn thoát chết trong vụ thảm sát ở Đắk Lắk

Vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Thời điểm đó, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) đến nhà vợ - Nguyễn Thị Kim Hoa (tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Tại đây, anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa liền bị Thuận dùng búa, dao sát hại, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng xông vào nhà sát hại vợ và bà Trần Thị Dung (mẹ vợ). Ngoài ra đối tượng còn đâm, chém cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị Hoa). Dù bị trọng thương, cháu P. đã dồn sức trèo sang tường nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu và may mắn giữ được mạng sống.

Cháu T.C.K. là người mở cửa cứu nạn nhân.

Người mở cửa cứu P. chính là cháu T.C.K. (12 tuổi). Cháu K. kể lại rằng, vào đêm 12/9, khi tiếng la hét từ nhà bên cạnh vang lên, cháu K. không chần chừ. Trong khoảnh khắc quyết định, cháu đã mở cửa, đón bạn P vào nhà.

Theo cháu K. kể, cả hai là hàng xóm và chơi với nhau. Khi thấy bạn bị như vậy, cháu mở cửa đưa bạn vào nhà rồi khóa trái cửa lại. “Lúc này cháu cũng sợ nhưng cháu phải cứu bạn. Lúc đó chú Hào (nghi phạm) ở phía ngoài, cháu nghe tiếng nói, nghe gõ cửa nhưng cháu không mở. Thấy bạn đau và mệt, cháu lấy nước cho bạn uống. Khi chú công an đến, cháu thông báo để đưa bạn đi bệnh viện”, K. nhớ lại.

Ít ai biết, cháu K. lớn lên trong hoàn cảnh éo le. K. đang sống cùng bà nội bị bệnh và chị gái hơn mình 1 tuổi. Còn ba mẹ của K. đi đâu từ lâu không rõ. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên cháu K. học muộn hơn bạn đồng lứa. Dù 12 tuổi nhưng K. đang học lớp 5, dẫu khó khăn nhưng K. là học sinh tiêu biểu. Từ nhỏ, K. đã phải đối mặt với những thử thách mà ít trẻ em nào có thể tưởng tượng được. Chính những khó khăn đó đã tôi luyện cho cháu một bản lĩnh phi thường. Thông tin trên Báo Tiền Phong.

Đăng bài viết trên Threads liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, chủ tài khoản sinh năm 1993 lập tức được công an mời lên làm việc

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội vừa phát hiện và xử lý 01 tài khoản trên mạng xã hội Threads đăng tải bài viết lan truyền thông tin sai sự thật về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định chủ tài khoản này là Đ.N.L.H (SN 1993, trú tại: Nghĩa Đô, Hà Nội). Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành làm việc với Đ.N.L.H. Tại cơ quan Công an, chị H đã thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung để “câu tương tác” nhằm phục vụ việc bán hàng online. Chị H đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà ở Hải Phòng, kèm lá thư nhói lòng

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi được phát hiện trước cổng nhà dân ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng. Bên cạnh em có hộp sữa, vài bộ quần áo sơ sinh và mảnh giấy viết tay với lời nhờ nuôi con đầy xót xa. VietnamNet đưa tin.

Bé trai bị bỏ rơi ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng. Ảnh: Người dân cung cấp

"Do cháu ít tuổi lầm lỡ nên sinh con. Cháu không có khả năng nuôi con. Nhờ gia đình nuôi giúp cháu, cháu mang ơn suốt đời. Cháu hứa sẽ không bao giờ quay lại đòi con", thông tin trên lá thư để lại bên bé trai. Trên lá thư để lại, người viết không ghi tên, không hẹn ngày quay lại, chỉ nhờ cậy nuôi con và cam kết sẽ không bao giờ đòi lại, khiến người xem nghẹn lòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc và đưa bé trai về chăm sóc tại trạm y tế phường.

UBND phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng đã phát đi thông báo, kêu gọi người thân hoặc cha mẹ ruột của bé trai sớm liên hệ với chính quyền để làm các thủ tục cần thiết. Nếu sau 7 ngày kể từ ngày 13/9 không có ai đến nhận, địa phương sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Miền Bắc mưa dông và nắng nóng xen kẽ cả tuần tới

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về dự báo thời tiết những ngày tới.

Ngày 15/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác mưa rào và dông có thể xuất hiện một vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/9 đến ngày 23/9, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển ngày 15-16/9 và 18-19/9 mưa rào, dông rải rác lúc đêm và sáng.

Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Quảng Trị đến Huế từ khoảng 17-19/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, cục bộ mưa to, ngày 17-19/9 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, khoảng 16-19/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa dồn về chiều và đêm. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.