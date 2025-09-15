Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y

Trong số những học viên năm thứ nhất tham gia lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Quân y, có cặp song sinh Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường ở xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội đỗ vào Học viện cùng số điểm 30.

Trong đó, Nguyễn Thị Lan Hương đạt 9 điểm môn Toán, 10 điểm môn Vật lý, 10 điểm môn Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được cộng 1,75 điểm ưu tiên khi đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Toán.

Còn người em là Nguyễn Thị Thúy Hường đạt 119 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, tương đương mức quy đổi 28,95 điểm và cũng được cộng 1,75 điểm ưu tiên vì giành giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Hóa học.

Học viên Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường

Trong bộ quân phục tham gia lễ khai giảng năm học mới, cặp song sinh này chia sẻ: Từ khi bước vào cấp 3, hai chị em đã ước mơ được khoác trên mình 2 màu áo (quân phục và blue trắng) của Học viện Quân y: “Ngày đầu nhập học tại Học viện Quân y, em rất hồi hộp, háo hức vì đã được bước chân vào ngôi trường mà mình mơ ước. Nhưng xen vào đó là chút lo lắng vì môi trường học tập ở đây rất chuyên nghiệp và kỷ luật".

“Khi được mặc bộ quân phục, em cảm thấy rất tự hào vì em được khoác lên mình bộ quần áo mơ ước bấy lâu. Trong tương lai em còn được khoác chiếc áo blue trắng của người thầy thuốc nữa".

Cặp song sinh là tân học viên của Học viện Quân y cũng cho biết: Nguồn động lực lớn nhất để hình thành và theo đuổi ước mơ chính là người anh trai Nguyễn Doãn Biểu, hiện đang học khóa 55 của Học viện. Người anh thứ 2 trong gia đình với bộ quân phục, cùng những câu chuyện về quá trình học tập, công tác trong môi trường Quân đội đã thắp lên trong hai người em ngọn lửa đam mê và quyết tâm thi đỗ Học viện Quân y.

Lễ khai giảng Học viện Quân y năm học 2025-2026

Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Đào tạo, Học viện Quân y cho rằng 3 anh em trong một gia đình cùng học tại Học viện Quân y đã góp phần khẳng định uy tín và sức hút của nhà trường.

“Chúng tôi sẽ đổi mới phương pháp đào tạo, tăng cường quản lý học viên, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trong đó có các bệnh viện thực hành. Chẳng hạn, Bệnh viện Quân y 103 những năm qua được Bộ Quốc phòng đầu tư với nguồn lực lớn. Đây vừa là cơ sở điều trị bệnh nhân, vừa đào tạo học viên và có thể thu hút, trọng dụng những học viên có tài năng, năng lực tốt", Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nói.

Trong số 182 học viên mới hệ quân sự của Học viện Quân y trong năm học này, có 14 trường hợp đạt điểm tuyệt đối đầu vào.