Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân y
Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.
Trong số những học viên năm thứ nhất tham gia lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Quân y, có cặp song sinh Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường ở xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội đỗ vào Học viện cùng số điểm 30.
Trong đó, Nguyễn Thị Lan Hương đạt 9 điểm môn Toán, 10 điểm môn Vật lý, 10 điểm môn Hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được cộng 1,75 điểm ưu tiên khi đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Toán.
Còn người em là Nguyễn Thị Thúy Hường đạt 119 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, tương đương mức quy đổi 28,95 điểm và cũng được cộng 1,75 điểm ưu tiên vì giành giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Hóa học.
Trong bộ quân phục tham gia lễ khai giảng năm học mới, cặp song sinh này chia sẻ: Từ khi bước vào cấp 3, hai chị em đã ước mơ được khoác trên mình 2 màu áo (quân phục và blue trắng) của Học viện Quân y: “Ngày đầu nhập học tại Học viện Quân y, em rất hồi hộp, háo hức vì đã được bước chân vào ngôi trường mà mình mơ ước. Nhưng xen vào đó là chút lo lắng vì môi trường học tập ở đây rất chuyên nghiệp và kỷ luật".
“Khi được mặc bộ quân phục, em cảm thấy rất tự hào vì em được khoác lên mình bộ quần áo mơ ước bấy lâu. Trong tương lai em còn được khoác chiếc áo blue trắng của người thầy thuốc nữa".
Cặp song sinh là tân học viên của Học viện Quân y cũng cho biết: Nguồn động lực lớn nhất để hình thành và theo đuổi ước mơ chính là người anh trai Nguyễn Doãn Biểu, hiện đang học khóa 55 của Học viện. Người anh thứ 2 trong gia đình với bộ quân phục, cùng những câu chuyện về quá trình học tập, công tác trong môi trường Quân đội đã thắp lên trong hai người em ngọn lửa đam mê và quyết tâm thi đỗ Học viện Quân y.
Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Đào tạo, Học viện Quân y cho rằng 3 anh em trong một gia đình cùng học tại Học viện Quân y đã góp phần khẳng định uy tín và sức hút của nhà trường.
“Chúng tôi sẽ đổi mới phương pháp đào tạo, tăng cường quản lý học viên, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trong đó có các bệnh viện thực hành. Chẳng hạn, Bệnh viện Quân y 103 những năm qua được Bộ Quốc phòng đầu tư với nguồn lực lớn. Đây vừa là cơ sở điều trị bệnh nhân, vừa đào tạo học viên và có thể thu hút, trọng dụng những học viên có tài năng, năng lực tốt", Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nói.
Trong số 182 học viên mới hệ quân sự của Học viện Quân y trong năm học này, có 14 trường hợp đạt điểm tuyệt đối đầu vào.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?Xã hội - 9 giờ trước
Sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.
Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xétXã hội - 10 giờ trước
Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại hằng năm và việc đánh giá công chức không đợi cuối năm mới bình xét mà thực hiện thường xuyên, liên tục.
6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nướcXã hội - 10 giờ trước
Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.
Sạt lở nghiêm trọng ven sông Krông Nô (Lâm Đồng)Xã hội - 10 giờ trước
Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô qua khu vực này đã xảy ra nhiều năm nay và càng ngày càng phức tạp.
Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sátXã hội - 10 giờ trước
Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.
Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nướcXã hội - 10 giờ trước
Sau 8 ngày triển khai chuyến xe miễn phí đưa người dân Hải Phòng lên Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã có 230 chuyến xe được bố trí, đưa đón 9.962 lượt người.
Nghệ An: Một ngư dân gặp nạn khi hành nghề trên biểnThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo ngư dân gặp nạn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) phối hợp cùng chính quyền địa phương ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.
Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu GiẽPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...
Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sốngĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.
Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sôngXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Người dân phát hiện điện thoại cùng đôi dép trên cầu, nghi có người nhảy xuống sông nên trình báo cơ quan chức năng. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, phát hiện thi thể nạn nhân cách chân cầu không xa.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dàoĐời sống
GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.