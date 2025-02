Tin sáng 19/2: Tin vui cho người 45 tuổi bắt đầu tham gia BHXH; Cục CSGT bác thông tin công an tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp, đổi GPLX từ 19/2

Tin vui từ 1/7: 45 tuổi bắt đầu tham gia BHXH, về già vẫn có lương hưu

Trong thời gian qua, những thông tin về Luật Bảo hiểm Xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025 tới đây đã thu hút sự quan tâm của người lao động. Nhiều điểm mới liên quan đến lương hưu, chế độ hưu trí,... sẽ chính thức có hiệu lực. Đặc biệt những nội dung liên quan đến BHXH được người lao động rất quan tâm. Theo đó, từ 1/7 tới, người lao động đóng BHXH 15 năm sẽ được hưởng lương hưu thay vì phải đóng 20 năm như quy định hiện hành. Thông tin trên Phụ nữ Số.

Quy định đóng BHXH tối thiểu 15 năm sẽ được hưởng lương hưu nhận được sự đón nhận của người lao động.

Người lao động, đặc biệt là lao động tự do có thể tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu về già. Ảnh minh hoạ

Quy định này nhằm tạo cơ hội cho các đối tượng bắt đầu tham gia BHXH muộn (những người ở độ tuổi trung niên từ 45 trở lên tuổi mới bắt đầu tham gia BHXH) hoặc tham gia không liên tục hoặc làm công việc tự do dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH cũng có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng và những chế độ hưu trí khác.

Tuy nhiên, do giảm điều kiện thời gian đóng BHXH còn 15 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu 45% theo Luật BHXH 2014 không còn phù hợp. Vì vậy, Luật BHXH 2024 quy định cách tính mức hưởng lương hưu mới.

Cụ thể, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH dài hơn vẫn được hưởng lương hưu với tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn không thay đổi so với quy định hiện hành.

Luật Bảo hiểm Xã hội 2024 khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần thông qua các sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn.

Điều này không chỉ tạo điều kiện hưởng lương hưu sớm cho người đóng BHXH bắt buộc mà còn tạo điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu sớm hơn.

Cục CSGT bác thông tin công an tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp, đổi GPLX từ 19/2

Theo đại diện Cục CSGT, thông tin lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi bằng lái xe từ 19/2 là chưa chính xác. VOV đưa tin.

Liên quan đến việc người dân đổ xô đi cấp đổi giấy phép lái xe, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông tin "lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi bằng lái xe từ 19/2 là chưa chính xác. Việc chuyển nhiệm vụ này còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện nay, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách".

Trước băn khoăn về việc sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ bị gián đoạn, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho rằng, khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ GTVT ngừng làm thủ tục thì cơ quan nhận bàn giao (công an) bắt đầu làm việc từ ngày đó.

"Để chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận bàn giao, từ trước đó Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận", đại diện Cục CSGT cho hay.

Người dân đổ xô đi xin cấp đổi giấy phép lái xe ở điểm cấp đổi 252 Lý Chính Thắng (TP.HCM)

Hiện nay, công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm bảo phục vụ nhân dân ngay khi tiếp nhận.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

"Ở cấp bộ giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh giao Phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT; cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở", Đại diện Cục CSGT cho biết thêm.

Theo kế hoạch, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường, thị trấn. Điều này sẽ hạn chế tình trạng quá tải khi tiếp nhận hồ sơ và thời gian thực hiện sẽ nhanh chóng hơn. "Để giải quyết nhanh chóng nhu cầu của người dân, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Bộ Công an sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thực hiện. Hệ thống phần mềm, trang thiết bị sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước. Đồng thời, người dân có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay", đại diện Cục CSGT cho hay.

Về đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an sẽ sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có của công an các đơn vị, địa phương và có sự sắp xếp, bố trí hợp lý ở mỗi cấp, đảm bảo không tăng tổng biên chế hiện có. Công việc chủ yếu được giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Cảnh báo về phần mềm giả mạo nhắm đến trẻ em trên YouTube

Người dùng mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, cần cảnh giác trước các nội dung có tính chất lôi kéo tải ứng dụng hoặc tham gia dịch vụ, đặc biệt với nội dung dành cho trẻ em. Những nội dung này có nguy cơ đánh cắp thông tin đăng nhập, ví tiền điện tử, mật khẩu và lịch sử duyệt web của người dùng. Tờ Người Đại Biểu Nhân Dân đưa cảnh báo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, một chiến dịch phát tán phần mềm độc hại (malware) đang nhắm đến trẻ em thông qua các video trên YouTube. Malware là phần mềm mã độc được các tin tặc tạo ra với mục đích phá hoại hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Nhiều video giả mạo hướng dẫn hack hoặc cheat cho các trò chơi nổi tiếng như Minecraft, Roblox và Fortnite đang được đăng tải nhằm thu hút người dùng tải phần mềm độc hại. Những video này dẫn người xem đến các liên kết trên GitHub hoặc nền tảng chia sẻ tệp, nơi chứa phần mềm giả mạo. Để cài đặt, người dùng thường phải vô hiệu hóa phần mềm diệt virus, tạo điều kiện cho mã độc xâm nhập thiết bị.

Thay vì nhận được công cụ hack, nạn nhân sẽ cài đặt malware, dẫn đến việc thông tin đăng nhập, ví tiền điện tử, mật khẩu và lịch sử duyệt web bị đánh cắp và gửi đến máy chủ của tin tặc. Những thông tin này có thể bị khai thác hoặc bán trên dark web. Các biến thể malware liên tục xuất hiện khiến việc kiểm soát trên các nền tảng như GitHub trở nên khó khăn.

Trước thực trạng này, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng cần hết sức cảnh giác với những nội dung hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Người dùng không nên làm theo các hướng dẫn từ đối tượng không đáng tin cậy hoặc cung cấp thông tin cá nhân để tránh nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.

Người dùng cần tránh truy cập các liên kết lạ hoặc quảng cáo không rõ nguồn, hạn chế tải ứng dụng không chính thống để giảm nguy cơ bị tấn công bằng malware. Đồng thời, sử dụng phần mềm diệt virus chính hãng, bật tường lửa và tránh kết nối với các mạng wifi công cộng không tin cậy.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên báo cáo với cơ quan công an để xử lý theo đúng quy định.

Thực hư thông tin nhóm người trên ô tô 7 chỗ bắt cóc 2 cô gái ở Cà Mau

Ngày 18/2, nhiều trang mạng xã hội phát trực tiếp, chia sẻ hình ảnh nhóm người vây quanh ô tô 7 chỗ mang BKS 51H-562.xx, bị chặn lại bên đường thuộc thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ). Thông tin trên Người Đưa Tin.

Nhóm người vây quanh ô tô 7 chỗ cho rằng những người trên xe có hành vi bắt cóc. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung được đăng tải, gương chiếu hậu cùng cửa kính cạnh tài xế có dấu hiệu bị đập phá. Một số người trong clip cho rằng những người trên ô tô có hành vi bắt cóc 2 cô gái ngụ tại địa phương này.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Cái Nước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Phạm Văn Nam (54 tuổi, ngụ TPHCM) trình bày có quen biết với 1 người phụ nữ tên Thuý (hiện đang sinh sống tại Campuchia). Bà Thuý thuê ông Nam từ TPHCM đến huyện Cái Nước đón L.N.Y. (25 tuổi) và P.K.V. (17 tuổi, cùng ngụ thị trấn Cái Nước) đưa qua Campuchia làm việc. Bà Thuý sau đó gửi số điện thoại liên lạc của 2 cô gái trên cho ông Nam.

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Nam đến đón, đưa Y. và V. đi ăn, mua mỹ phẩm. Sau khi ăn cơm, Y. không đồng ý lên xe đi Campuchia nên gọi xe ôm đến đón. Trong khi đó, V. nói ông Nam mở cửa xe lấy đồ nhưng người đàn ông này không đồng ý.

Ông Nam cho rằng tiền mỹ phẩm do bà Thuý trả nên phải chờ gọi xin ý kiến.

"Người dân không hiểu rõ vụ việc nên tung tin đồn là có bắt cóc. Một số người quá khích đập vỡ kính ô tô của ông Nam, quay phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội", thông tin từ Công an thị trấn Cái Nước cho hay.

Lãnh đạo Công huyện Cái Nước khẳng định không có việc bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chuyện cảm động phía sau clip cụ bà ngủ ngon trong vòng tay chồng ở bệnh viện

Đoạn video 11 giây quay lại cảnh đôi vợ chồng già chăm sóc nhau ở hành lang bệnh viện thu hút gần nửa triệu lượt xem trên TikTok và được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây. VietnamNet đưa tin.

Video được tài khoản Phan Bảo Châu đăng tải với dòng chia sẻ: “Gặp ông bà trong bệnh viện, lúc này còn sớm chưa đến giờ làm việc nên bà nằm ngủ trong vòng tay ông. Trời ơi, đáng yêu vô cùng. Chỉ mong về già có người thương mình như vậy”.

Hình ảnh người vợ ngủ ngon trong vòng tay chồng ở hành lang bệnh viện khiến người xem ấm lòng. Video thu hút hơn 44.000 lượt “thả tim” và hàng trăm lượt bình luận quan tâm.

Dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động: “Ngưỡng mộ tình yêu trọn vẹn của ông bà”, “Đây là yêu một đời chứ không phải một thời”; “Tình yêu không phải khi chúng ta nhìn vào nhau mà là khi chúng ta nhìn cùng hướng”...

Trao đổi với PV, Phan Bảo Châu cho hay, video được quay sáng 4/2 tại một bệnh viện ở Nghệ An. Khi đưa anh trai đi khám bệnh, Bảo Châu vô tình được chứng kiến khoảnh khắc đôi vợ chồng già chăm sóc nhau ở hành lang bệnh viện.

“Lúc ông bà đến, bệnh viện chưa vào giờ làm việc, chỉ có bác sĩ trực. Bà say xe, mệt nên nằm gối đầu lên người ông ngủ ngon. Mình thấy khoảnh khắc dễ thương quá nên quay lại, chia sẻ trên mạng xã hội không ngờ nhận được sự quan tâm như vậy”.

Theo tìm hiểu, đôi vợ chồng già trong đoạn video “viral” là bà Nguyễn Thị Vận (67 tuổi) và ông Ngô Kim Trọng (70 tuổi), hiện sống tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Khoảnh khắc khiến người xem thấy ấm lòng. Ảnh cắt từ clip

Vợ chồng bà Vận có 5 người con (2 trai, 3 gái). Hiện ông bà sống cùng người con trai út nhưng con cái đi làm ăn xa, ông bà ở quê nhà chăm sóc nhau và hỗ trợ các con trông nom cháu chắt.

Bà Vận kể, gần đây bà thấy trong người không khỏe, luôn thấy cơ thể mệt nhọc không rõ lý do. Thấy vậy, ông Trọng một mực đòi đưa bà đến viện khám tổng quát.

4h30 ngày 4/2, ông bà bắt xe khách từ quê ra thành phố khám bệnh. Khi đến nơi, bệnh viện chưa làm việc nên ông bà cùng nhau đợi ở hành lang.

“Tôi bị say xe, nôn trớ, người mệt mỏi nên không biết gì, chỉ biết nằm dựa vào ông ấy nghỉ. Mới đây được cháu gái cho xem đoạn video, tôi mới biết cảnh chờ đợi đó có người quay lại”, bà Vận cười nói.

Dù say xe, người mệt nhọc nhưng nhờ có chồng chăm sóc, hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ nên việc khám bệnh của bà Vận cũng xong xuôi. 11h30 cùng ngày, ông bà cùng nhau lên xe khách trở về nhà.

Từ đó đến nay, bà Vận luôn được chồng nhắc nhở ăn cơm, uống thuốc đúng giờ. Nhờ có sự quan tâm của ông và được điều trị kịp thời, sức khỏe của bà đã ổn hơn.

Cách đây gần 50 năm, bà Vận, ông Trọng nên duyên vợ chồng nhờ hai bên gia đình mai mối. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, vợ chồng bà luôn yêu thương, tôn trọng nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành.

“Tính ông ấy trầm lắng, ít nói, còn tôi thì khó tính hơn. Cuộc sống vợ chồng cứ bình thường như vậy nhưng từ ngày lấy nhau đến giờ, ông ấy chưa bao giờ nặng tay nặng chân với tôi”, bà Vận chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, ông bà chăm sóc nhau chu đáo. Ông Trọng nhiều bệnh nền, thường xuyên phải uống thuốc, bà Vận giờ đây cũng phải uống thuốc đều đặn.

“Trời thương để cho vợ chồng tôi sống đời với nhau thì tốt quá. Thời trẻ thì cùng nhau làm ăn, giờ về già thì ông chăm bà, bà chăm ông, cuộc sống cứ giản dị như vậy, đôi bên là chỗ dựa tinh thần của nhau.

Nói thật, có chỗ dựa là sướng lắm, chứ một mình ông hay một mình bà vò võ thì rất khổ”, bà Vận tâm sự.

Chuyên gia nói về diễn biến nồm ẩm những ngày tới ở miền Bắc

Liên quan đến tình hình thời tiết không khí lạnh kèm mưa nồm ẩm, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ kéo dài hết tuần này. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, nồm ẩm là hiện tượng thời tiết thường xuyên xảy ra vào mùa Xuân ở miền Bắc. Mỗi đợt nồm ẩm thường kéo dài từ vài ngày đến cả tuần. Nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi không khí lạnh mạnh tràn về hoặc có nắng".

Nồm ẩm chi chấm dứt khi có đợt không khí lạnh tăng cường.

Để hạn chế nồm ẩm, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết khuyến cáo người dân nên đóng kín cửa để tránh luồng gió ẩm vào nhà và có thể sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm. Bên cạnh đó, người dân cần lau sàn nhà, tường và các bề mặt trong nhà bằng khăn khô, đặc biệt là các khu vực dễ bị ẩm mốc như góc tường, cửa sổ và các khu vực gần bồn rửa, theo ông Hưởng.

Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Tình hình thời tiết này cũng gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trong những ngày thời tiết nồm ẩm, ô nhiễm tăng cao, chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ngoài trời. Người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ vì hiện tượng nền nhà ẩm thấp có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ Xuân, nhất là bệnh sương mai, chết rũ và rệp muội chích hút nhanh chóng làm rau bị thối hỏng hàng loạt nếu không có biện pháp kịp thời.

Theo dự báo, trong một tuần tới, khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh. Đợt đầu khoảng ngày 18-19/2 với cường độ yếu, còn đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 21-22/2 cường độ mạnh hơn và có thể giảm nồm ẩm.

Người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ vì hiện tượng nền nhà ẩm thấp có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Lau sàn nhà, tường và các bề mặt trong nhà bằng khăn khô, đặc biệt là các khu vực dễ bị ẩm mốc như góc tường, cửa sổ và các khu vực gần bồn rửa.

Tình hình thời tiết này gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Theo đó, độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Người dân cần đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ngoài trời.

Cùng với đó, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì việc luyện tập thể dục (có thể thực hiện trong nhà) để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.