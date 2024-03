Tin sáng 2/3: Vụ tạo hiện trường nhảy cầu tự tử dọa chồng: Người vợ có bị xử lý? Miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Vụ tạo hiện trường nhảy cầu tự tử dọa chồng: Người vợ có bị xử lý?

Liên quan đến sự việc vợ tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu Đông Trù (Hà Nội) tự tử để dọa chồng sáng 1/3, dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người phụ nữ trong sự việc này.

Chia sẻ về vấn đề trên, luật sư Bùi Đình Ứng (Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết trên Tiền Phong: “Trong câu chuyện này thì cái quan trọng hơn là bản án lương tâm. Là một người vợ, người mẹ, nếu cuộc sống hôn nhân của mình không hạnh phúc thì thôi, tìm cách khác để xử lý. Chứ không phải đem tính mạng của bản thân, con cái ra để làm khổ nhiều người như vậy.

Còn về mặt pháp luật thì theo tôi, cùng lắm là người phụ nữ này bị xử phạt hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội thôi”.

Luật sư Ứng thông tin thêm, chi phí tìm kiếm 4 mẹ con do nhà nước chi trả vì đó là trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự xã hội của lực lượng chức năng.

4 đôi dép của 4 mẹ con để lại tại hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt để tìm kiếm.

Như đã đưa tin, sáng 1/3, một người phụ nữ tên H. đã để lại ô tô, thư tuyệt mệnh và dép của mình cùng các con trên cầu Đông Trù khiến nhiều người nghĩ rằng chị này đã ôm con tự tử. Trong bức thư để lại, chị H. viết: “Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống vậy 4 mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực”.

Nhận tin, đội PCCC & CNCH, Công an quận Long Biên đề nghị chi viện từ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông (Công an Thành phố) đến tham gia tìm kiếm. Cùng với đó, đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông cũng triển khai cano phối hợp cùng Cảnh sát PCCC & CNCH đường sông tìm kiếm các nạn nhân nghi vấn nhảy cầu từ khu vực chân cầu Đông Trù đến cửa Dâu ngã ba sông Hồng, sông Đuống.

Tuy nhiên thực tế, chị H. đã đưa các con về quê ở Vĩnh Phúc. Người phụ nữ này cho biết, vì giận dỗi nên đã làm như vậy để dọa, gây áp lực cho chồng.

Nam Em bị xử phạt 37,5 triệu đồng

Chiều 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã cung cấp thông tin về trường hợp của hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em (Nam Em). Thông tin trên Người Lao Động.

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết hôm nay, Sở phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM đã mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xử phạt 37,5 triệu đồng

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz…

Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua.

Nam Em tại buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 1/3; Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông

Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em chấp hành đúng quy định tại Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13-12-2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm hiếm gặp

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, cho biết trên VnExpress ngày 27/2 trời rét nhất, 10 tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ hơn 2 độ, Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ C. Tại Hà Nội, bốn trạm khí tượng Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây, Ba Vì hơn 11 độ C.

"Rét đậm (trung bình ngày từ 13 tới 15 độ C) vào thời gian này không bất thường do tháng 2 vẫn là giai đoạn chính đông ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, rét đậm kéo dài 7 ngày là hiếm gặp. Khoảng 10-15 năm gần đây ít ghi nhận đợt rét nào kéo dài từ tháng 2 sang tháng 3", ông Hưởng nói. Đợt rét gần nhất vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 kéo dài 10 ngày là vào năm 1996.

Ông Hưởng dự báo rét đậm sẽ duy trì hết ngày 2/3, sau đó nhiệt độ tăng dần do không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía tây phát triển mở rộng. Từ ngày 4/3, nhiều khu vực sẽ nắng, riêng Tây Bắc Bộ có thể nắng nóng cục bộ, cao nhất ngày lên 35 độ C.

Trong tháng 3, xu thế nhiệt độ chung sẽ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Miền Bắc vẫn sẽ đón các đợt không khí lạnh, tuy nhiên ít khả năng rét đậm.\





Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cho rằng đợt rét hiện tại sẽ duy trì hết ngày 3/3. Từ ngày 4 đến 8/3, miền Bắc sẽ nắng, trong đó ngày 5-6/3 nhiệt độ cao nhất lên 25-28 độ, Bắc và Trung Trung Bộ 36 độ C.

Từ ngày 9 đến 14/3, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc. Do không kèm theo gió mạnh lại di chuyển lệch đông nên không khí lạnh chủ yếu ảnh hưởng tới Đông Bắc Bộ và một phần của đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C.

"Do nóng, lạnh đột ngột nên mọi người lưu ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh hô hấp", ông Huy khuyến cáo.

Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên

Chiều 1/3, ông Ngô Văn Nam – Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 29/2, chính quyền nhận được tin báo từ đại diện của Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại đây. Thông tin trên VTC News.

Theo ông Nam, bé trai khoảng 18 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của bé. Hiện chưa có ai đến địa phương để xin nhận lại cháu.

Bé trai 18 tháng bị bỏ rơi vẫn chưa có người đến nhận.

“Cháu bé đang được chăm sóc tại trạm y tế, sức khỏe tốt”, ông Nam nói và cho biết, chính quyền đã đăng tải thông tin lên loa truyền thanh để người thân cháu biết sẽ đến nhận lại.

Vị này cho hay, trong trường hợp người thân không đến nhận lại, chính quyền sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bé trai bụ bẫm, bị bỏ rơi tại trung tâm thương mại lớn ở Long Biên nhận được nhiều chia sẻ. Cộng đồng mạng hy vọng người thân sẽ sớm đến đón để bé trai được đoàn tụ với gia đình. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn nếu không có người thân đến nhận sẽ cưu mang bé trai tội nghiệp.

Kịp thời khuyên can cô gái bỏ ý định dại dột giữa trưa trên cầu Ba Son

Trưa 1/3, người dân lưu thông trên cầu Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1) phát hiện một cô gái đứng thẫn thờ, vẻ buồn bã trên cầu.

Sau đó, người này ôm theo túi đồ, trèo qua lan can cầu với ý định nhảy cầu tự tử nên người đi đường dừng lại khuyên can và báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng vừa khuyên can vừa dùng cano sẵn sàng giải cứu cô gái

Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé phối hợp với CSGT, Cảnh sát PCCC và CHCN đến hiện trường chốt chặn từ trên cầu đến dưới nước để thuyết phục, khuyên can đồng thời sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất xảy ra.

Cô gái đã từ bỏ ý định dại dột và được cảnh sát hỗ trợ đưa rời khỏi cầu Ba Son

Trước sự nỗ lực khuyên can của lực lượng chức năng, sau đó cô gái đã từ bỏ ý định dại dột.

Chia sẻ với lực lượng chức năng, người này cho biết do buồn chuyện gia đình nên ra cầu Ba Son để tự tử. Hiện lực lượng chức năng liên lạc với người thân để đưa cô gái này về. Tờ Phụ nữ Việt Nam đưa tin.