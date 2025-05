Tin sáng 2/5: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh?; Công an Vĩnh Long nêu khuyến cáo liên quan vụ nữ sinh tử vong

Tin sáng 1/5: Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp được chi trả thế nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến 5-6/5 miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng 2-3 ngày cuối phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng; cán bộ, công chức làm việc tại cấp xã (mới) sẽ được bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian 6 tháng.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cảm ơn sự cổ vũ, động viên của nhân dân

Ảnh: Tiền phong

Ngày 1/5, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vừa có Thư cảm ơn sau khi tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Thư cảm ơn có nội dung: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước .

Theo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tự hào và ý chí, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc .

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân TPHCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và các địa phương, các hãng hàng không, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam đã giúp đỡ, cổ vũ, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để Tiểu ban diễu binh, diễu hành và các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập, cơ động, tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm và cơ động trở về các cơ quan, đơn vị bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Qua đó, tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn để Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh?

Hà Nội tái diễn mưa dông, đề phòng lốc sét trong thời điểm giao mùa.

Từ hôm nay (2/5), miền Bắc ít mưa, trời hửng nắng nhẹ. Sau đó, nền nhiệt tăng dần từ ngày 3-4/5, trời nắng nóng. Khoảng ngày 5-6/5, miền Bắc có thể đón mưa dông trở lại do không khí lạnh tăng cường xuống. Trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xuất hiện cục bộ; riêng miền Đông Nam Bộ, nắng nóng tập trung trong khoảng nửa đầu tháng 5/2025, sau đó giảm dần.

Tháng 5, không khí lạnh xuất hiện nén rãnh áp thấp ở phía Bắc có thể gây ra các đợt mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng giữa tháng 5/2025, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công an Vĩnh Long nêu khuyến cáo liên quan vụ nữ sinh tử vong

Hiện trường vụ tai nạn vào xảy ra ngày 4/9/2024 làm nữ sinh tử vong. Ảnh: E.X Theo Vietnamnet, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có bài viết "Sử dụng mạng xã hội an toàn".

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các nền tảng mạng xã hội hiện nay có lượng thông tin được đăng tải rất đa dạng về nội dung, tốc độ lan tỏa, chia sẻ rất nhanh, thu hút sự quan tâm, tương tác của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội.

Tuy nhiên, Công an tỉnh lưu ý việc sử dụng mạng xã hội đòi hỏi người dùng phải thực sự tỉnh táo trước lượng thông tin lớn, đa chiều.

Trong đó, các thế lực thù địch, đối tượng xấu đã triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để lan truyền các thông tin không chính xác, sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm dẫn dắt dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Vĩnh Long dẫn chứng những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến vụ việc nữ sinh bị tai nạn giao thông năm 2024 và vụ việc dùng súng tự chế bắn người tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nhân dân.

Theo đó, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, ông N.V.P. (42 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn) dùng súng bắn anh N.V.B.T (33 tuổi, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa con của ông P. (là em N.N.B.Tr, sinh năm 2010) với xe tải do T. trực tiếp điều khiển làm cháu Tr. tử vong.

"Lợi dụng sự việc trên, các phần tử xấu đã đưa ra nhiều thông tin, hình ảnh tuyên truyền không được kiểm chứng nhằm dẫn dắt dư luận của người dân, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok, Youtube… về quá trình giải quyết của cơ quan chức năng. Từ đó, tạo ra làn sóng dư luận trái chiều, xuôi theo thông tin không được kiểm chứng trước khi có thông tin chính thống từ cơ quan chức năng", Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Công an tỉnh khẳng định, ngay sau khi nhận được báo cáo thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi gây án của P. và các tình tiết liên quan, làm rõ nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án… và báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long nắm thông tin vụ việc, khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 làm cháu Tr., con của ông P. tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc trên.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 29/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

"Hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Việt Nam là một xã hội thượng tôn pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm một cách công khai, minh bạch, đúng quy định", Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Công an tỉnh này cũng thông tin, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp đối với hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân"… Đồng thời, tùy theo tính chất, mức độ hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

"Trước khi cơ quan chức năng có thông tin chính thức, mọi người dân cần phải thật sự cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, dẫn dắt dư luận của đối tượng xấu nhằm ý đồ lôi kéo, kích động cảm xúc nhất thời, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Chủ động chọn lọc những thông tin, phát ngôn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, thông tin chính xác để tìm hiểu, nghiên cứu, không nên đăng tải, chia sẻ những nội dung thông tin truyền miệng, thông tin từ các tài khoản, trang mạng xã hội chưa được kiểm chứng, tránh để mất uy tín cá nhân hoặc có thể bị xử lý nếu vi phạm pháp luật về các hành vi có liên quan đến đưa thông tin sai sự thật", Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo.

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 2 nghỉ lễ

Theo số liệu của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông, khiến 28 người chết và 58 người bị thương.

Theo Cục CSGT, so với cùng kỳ, giảm 10 vụ, giảm 2 người chết và tăng 6 người bị thương.

Về kết quả xử lý, CSGT cả nước đã xử lý 8.875 trường hợp vi phạm, tạm giữ 43 ô tô, 2.614 mô tô và 68 phương tiện khác. Đồng thời, tước 332 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.143 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 1.950 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.221 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 48 trường hợp...

Trên lĩnh vực đường thủy, CSGT cũng kiểm tra, xử lý 194 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Còn với đường sắt, lực lượng chức năng cũng xử lý 3 trường hợp vi phạm.

Lễ Quốc khánh 2/9/2025 được nghỉ mấy ngày?

Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 thì lịch nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2025 như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 02/9/2025 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 02 ngày nghỉ hằng tuần.

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động như quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, có thể thấy cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh (2/9) năm 2025 còn đối với người lao động thì tùy theo quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ 30/4, 1/5 của người sử dụng lao động.

Nếu người sử dụng lao động chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nghỉ 1 ngày liền kề trước 2/9/2025 thì lịch nghỉ của người lao động như sau:

- Đối với người lao động có ngày nghỉ hằng tuần rơi vào thứ 7, chủ nhật thì người lao động được nghỉ 4 ngày từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 02/9/2025 Dương lịch.

- Đối với người lao động có ngày nghỉ hằng tuần rơi vào chủ nhật thì người lao động được nghỉ 3 ngày từ Chủ nhật ngày 31/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 02/9/2025 Dương lịch.

Hà Nội sắp có thêm nhà ở xã hội trên 'đất vàng'

Thông tin trên SKĐS, UBND TP. Hà Nội mới ban hành Quyết định phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (đợt 5) trong các Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo danh mục, Hà Nội sẽ có 222 dự án nhà ở, khu đô thị được cập nhật. Trong đó, 22 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 19.737 căn hộ (17 dự án mới).

Đáng chú ý, trong các dự án này có dự án có vị trí thuận lợi như Dự án Nhà ở cán bộ công nhân viên kết hợp bãi đỗ xe tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (phần nhà ở xã hội). Dự án do Liên danh Công ty CP BIC Việt Nam và Công ty CP Tiền Phong làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai từ quý 3/2025 đến 4/2029. Hiện khu đất dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu 6.2 thuộc Quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, quận Hà Đông) dự kiến có 1.188 căn hộ, được triển khai giai đoạn 2025 đến quý IV/2028.

Đặc biệt, trong danh mục trên, ô đất ký hiệu N02 số 275 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ được thành phố triển khai xây dựng nhà ở xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư 821,1 tỷ đồng trên ô đất có diện tích 0,36 ha dự kiến sẽ cung cấp 408 căn hộ nhà ở xã hội cho thị trường. Hiện dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang được thành phố thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, đầu tháng 2/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định thu hồi 3.557 m2 thuộc quỹ đất 20% của dự án Golden - Land Building, số 275 Nguyễn Trãi.

UBND TP Hà Nội cho biết, lý do thu hồi là thực hiện theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 10/2024, dự án này từ việc góp vốn không đúng quy định, UBND TP Hà Nội thu hồi 23.380m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1, giao cho Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt để thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để đấu giá theo quy định.

Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại Công ty Hưng Việt cho Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy theo mệnh giá, không đấu giá, không thẩm định giá cổ phần. Việc này bị kết luận là vi phạm nghị định của Chính phủ.

Cảnh báo những lỗi giao thông tài xế dễ mắc phải trên cao tốc dịp 30/4 - 1/5

Cần biết những lỗi giao thông tài xế dễ mắc phải trên cao tốc để tránh bị phạt nặng.

Vào các dịp nghỉ lễ như 30/4 – 1/5, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến cao tốc, kéo theo nguy cơ vi phạm giao thông gia tăng. Trong đó, nhiều lỗi điển hình liên tục tái diễn, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn bị xử phạt nặng theo quy định hiện hành.



Lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất mà tài xế thường mắc phải là điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đây là hành vi thường xuyên bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc. Nhiều tài xế khi đi đường dài có tâm lý chủ quan, muốn đi nhanh để rút ngắn thời gian nên vượt quá giới hạn tốc độ.

Theo Nghị định 168, hành vi này sẽ bị xử phạt theo mức độ vi phạm: chạy quá từ 5 đến dưới 10 km/h bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng; quá từ 10 đến 20 km/h bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; quá từ 20 đến dưới 35 km/h bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng; nếu vượt quá trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn hoặc chuyển hướng cũng là lỗi phổ biến, đặc biệt vào thời điểm đường vắng hoặc khi tài xế mất tập trung. Việc không phát tín hiệu trước khi chuyển làn khiến các phương tiện khác không kịp phản ứng, dễ dẫn đến va chạm.

Theo quy định, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu vi phạm các quy tắc chuyển làn trên đường cao tốc, bao gồm chuyển làn không đúng nơi cho phép, không bật xi nhan hoặc chuyển làn sai quy định.

Một lỗi nghiêm trọng khác là điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc. Trong các kỳ nghỉ dài, nhiều gia đình lựa chọn tự lái xe đi chơi xa, nhưng không ít người vì lạ đường hoặc thiếu quan sát đã quay đầu xe và đi ngược chiều. Hành vi này không chỉ sai quy định mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông. Theo Nghị định 168, tài xế vi phạm lỗi này sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, việc điều khiển ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp cũng thường xuyên diễn ra trong điều kiện ùn tắc. Một bộ phận tài xế có tâm lý nóng vội, tự ý lấn vào làn này để đi nhanh hơn. Tuy nhiên, làn dừng khẩn cấp chỉ dành cho xe ưu tiên, xe cứu hộ hoặc trong trường hợp thật sự khẩn cấp. Hành vi lấn làn sai mục đích bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Các lực lượng chức năng khuyến cáo, trong điều kiện giao thông phức tạp dịp lễ, việc tuân thủ quy định không chỉ là nghĩa vụ pháp luật mà còn là cách tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Mỗi lỗi vi phạm trên cao tốc đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thậm chí gây hậu quả chết người nếu tài xế thiếu ý thức và trách nhiệm khi cầm lái.

Đại học Văn Lang xác minh trường hợp sinh viên vô lễ với cựu chiến binh

Trong bài đăng trên Facebook sáng 1/5, Đại học Văn Lang cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ từ thầy cô, phụ huynh, các sinh viên, cựu sinh viên và độc giả về sự việc ồn ào được cho là liên quan sinh viên của trường.

"Đại học Văn Lang đang phối hợp với Khoa và bộ phận công tác sinh viên để kịp thời xác minh và chắc chắn xử lý vụ việc theo đúng quy định từ Quy chế Công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường không đồng tình với những hành vi thiếu chuẩn mực của cá nhân sinh viên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của cộng đồng sinh viên và không đại diện cho trường Đại học Văn Lang", bài đăng có đoạn viết.

"Triết lý đào tạo của Đại học Văn Lang là đào tạo con người toàn diện, có đạo đức, tinh thần học tập suốt đời, có sức ảnh hưởng và tác động tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Nhà trường ghi nhận sự tiến bộ cũng như uốn nắn sai lầm của mỗi sinh viên trên chặng đường hoàn thiện bản thân - một hành trình không dễ dàng, với sự chung tay giáo dục của gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội", trường cho biết thêm.

Trước đó, hôm 30/4, mạng xã hội lan truyền video một nhóm thanh niên vô lễ, lớn tiếng tranh vị trí xem diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước với hai người cao tuổi mặc quân phục. Một trong những nam thanh niên đó được cho là sinh viên Đại học Văn Lang.

Trên fanpage nhà trường, hàng nghìn tài khoản bình luận thể hiện bức xúc và yêu cầu trường kỷ luật sinh viên có hành vi bất kính với những người chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.