Tin sáng 18/3: Biến 'người thường' thành đối tượng được mua nhà ở xã hội, nhóm môi giới bị khởi tố; Bộ GD&ĐT sẽ sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Danh tính người thả vật thể lạ gần sân bay Cát Bi gây ảnh hưởng đến chuyến bay

Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng vừa cho hay, danh tính người thả vật thể lạ khu vực bay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tối 15/3 khiến hàng loạt chuyến bay phải đổi hướng được xác định là một nam thanh niên 28 tuổi, trú tại thôn Tiến Lập, xã An Khánh, TP. Hải Phòng.

Vật thể lạ khiến hàng loạt chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng bị chuyển hướng. Ảnh minh họa

Theo thông tin, tối ngày 15/3/2026, Tổ An ninh kiểm soát thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng nhận được phản ánh của tổ bay VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60m.

Ngay sau đó, Đài chỉ huy sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, nhiều chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Đến 0h35’ ngày 16/3/2026, hoạt động bay tại Cát Bi được khôi phục bình thường.

Qua phối hợp điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định người vi phạm là Đ.T.D, sinh năm 1998, (Tiến Lập, An Khánh, TP. Hải Phòng), điều khiển diều carbon chiều dài 3,6m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400m, chiều dài thả dây khoảng 700m hướng về phía đồi Thiên Văn, Kiến An, Hải Phòng.

Theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm này có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ thiết bị. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cảnh sát xuống giếng sâu 20m cứu cháu bé 12 tuổi

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Ea H'leo (Đắk Lắk) cứu sống một cháu trai rơi xuống giếng sâu khoảng 20m.

Theo đó, vào lúc hơn 9 giờ ngày 17/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo của người dân về việc một cháu bé bị rơi xuống giếng sâu ở buôn Săm A, xã Ea H'leo.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Ea H'leo triển khai công tác cứu nạn. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định giếng có độ sâu khoảng 20m. Rất may, thời điểm này Tây Nguyên đang vào mùa khô nên giếng cạn nước và cháu bé chưa rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Trong điều kiện không gian hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu nạn đã khẩn trương sử dụng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận cháu bé, đồng thời triển khai các biện pháp đưa nạn nhân lên mặt đất. Lúc này, cháu bé vẫn trong tình trạng tỉnh táo, an toàn.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu K. (12 tuổi, trú buôn Săm A, xã Ea H'leo). Sáng cùng ngày, cháu K. đi sang rẫy nhà hàng xóm chơi thì không may bị rơi xuống giếng sâu. Hiện cháu đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Biến 'người thường' thành đối tượng được mua nhà ở xã hội, nhóm môi giới bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, vụ án xảy ra tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.

Với những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 đối tượng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), trú tại Vũ Thư, Hưng Yên; Bùi Minh Yến (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Dương Thị Quyên (SN 1989), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989), trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993), trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh.

Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh, các đối tượng còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản.

Nhóm đối tượng này trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh mà gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định đã gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ.

Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như: Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xin xác nhận tiền lương rồi thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT sẽ sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Tiền Phong đưa tin, theo đại diện của Bộ GD&ĐT, hướng sửa Thông tư 29 là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Nhiều phụ huynh cho rằng, hạn chế đối tượng học thêm trong trường học làm phát sinh chi phí học thêm ở trung tâm

Trọng tâm của Dự thảo Thông tư sửa đổi là tăng cường các giải pháp quản lí theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

“Hiện, Bộ GD&ĐT đang tổ chức nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để ban hành Thông tư trong thời gian sớm nhất, trong đó sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lí cũng như tình hình thực tế”, đại diện Bộ cho biết.

Tháng 2/2025, Thông tư 29 chính thức có hiệu lực trên thực tế với nhiều điểm mới được cho là khắc phục được những tồn tại, tiêu cực về căn bệnh trầm kha làm nóng dư luận xã hội lâu nay.

Trong đó, Bộ GD&ĐT quy định ba đối tượng dạy thêm, học thêm trong trường nhưng không được thu tiền của học sinh, gồm: học sinh có kết quả học tập môn học ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh.

Dạy thêm trong nhà trường được quy định chặt chẽ như: Không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu và không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Sau hơn 1 năm triển khai, vấn đề dạy thêm học thêm vẫn làm “nóng” dư luận với nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, các chuyên gia giáo dục đánh giá, Thông tư 29 có ý nghĩa làm giảm dạy thêm, học thêm tràn lan, giáo viên đứng lớp không chèn ép học sinh của mình học thêm.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, dạy thêm học thêm không giảm, trái lại học sinh phải đến trung tâm với chi phí đắt đỏ hơn, đi lại vất vả hơn. Nhiều ý kiến đề xuất, tiếp tục nới rộng cơ hội học thêm cho học sinh ngay trong trường học vì nhà trường có điều kiện trường, lớp, ánh sáng đảm bảo.

Tại buổi tiếp xúc cử tri gần đây, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cam kết, “sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm” hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập, nâng cao dân trí, phát huy năng lực cá nhân, vừa đảm bảo dạy thêm, học thêm phải công bằng và hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực.

Lao động nghỉ phép, trường hoán đổi lịch học để nối dài kỳ nghỉ lễ 9 ngày

Theo VnExpress, cách nghỉ lễ hơn một tháng, nhiều trường đại học chủ động công bố lịch hoán đổi để học sinh, sinh viên đặt vé về quê hoặc có kế hoạch riêng. Theo lịch, giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày và dịp 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày do nối tiếp với nghỉ hàng tuần, nghỉ bù theo quy định. Xen giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc bình thường 28-29/5.

Người dân đổ về đền Hùng, tỉnh Phú Thọ lễ bái dịp giỗ Tổ năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Trường Đại học Công thương TP HCM sẽ cho giảng viên, sinh viên nghỉ liên tiếp từ 26/4 đến hết ngày 1/5, tức từ chủ nhật tới hết thứ sáu tuần kế tiếp. Cộng thứ bảy liền trước và hai ngày nghỉ cuối tuần sau đó, toàn trường nghỉ liên tiếp 9 ngày. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, lịch học hai ngày 28-29/4 sẽ được dạy bù vào các ngày thứ bảy của hai tuần sau đó, tức 9/5 và 16/5.

Tương tự, Trường Đại học Gia Định (TP HCM) cũng cho sinh viên nghỉ từ ngày 26/4 đến hết 3/5. Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) nghỉ từ 27/4 đến 1/5, cộng các ngày nghỉ hàng tuần trước và sau lễ thành 9 ngày liên tiếp. Các trường Đại học Ngoại thương và Thương mại sẽ tổ chức học online trong hai ngày 28- 29/4 để nghỉ lễ kéo dài liên tiếp.

Lịch nghỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nên khu vực công vẫn đi làm bình thường nếu Bộ Nội vụ không đề xuất hoán đổi để nối thông hai kỳ nghỉ lễ. Doanh nghiệp khu vực tư nhân làm việc 44-48 giờ mỗi tuần, lịch nghỉ thực hiện theo quy định Bộ luật Lao động, một ngày dịp giỗ Tổ và hai ngày dịp 30/4-1/5.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina (Đồng Nai), cho biết thời điểm này doanh nghiệp chưa chốt hoán đổi mà tính toán dần phương án với tinh thần tạo điều kiện nghỉ dài cho người lao động.

Đại diện công đoàn cơ sở cho rằng phương án lý tưởng nhất là hoán đổi hai ngày làm việc bình thường để nghỉ lễ kéo dài. Nếu cơ quan quản lý tính toán phương án hoán đổi thì cần công bố sớm để các bên đỡ cập rập. Doanh nghiệp bố trí nghỉ lễ tùy điều kiện sản xuất kinh doanh, nhưng nếu lịch nghỉ chênh lệch dễ tạo tâm lý so bì của người lao động.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng người lao động có nhu cầu nghỉ thêm có thể đề xuất với công đoàn cơ sở và doanh nghiệp để thỏa thuận, sắp xếp hoặc áp dụng nghỉ phép thay vì đề xuất hoán đổi chung. Luật trao quyền chủ động cho các bên nên đơn vị có thể tự xây dựng phương án nghỉ phù hợp tùy vào đơn hàng, sản xuất mà không nhất thiết tuân theo lịch chung.

Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc? GĐXH - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó nêu rõ các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.



