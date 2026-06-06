Tin sáng 6/6: Nhiều người vô tư đi xe máy, xe gắn máy vào cao tốc mà không biết mức phạt này; cháy rừng Cúc Phương do sét đánh

Miền Bắc nắng nóng gay gắt từ hôm nay, nền nhiệt trên 37 độ

Ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt từ ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Đà Nẵng 37.4 độ, Quảng Ngãi 37.7 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 6-7/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ; từ ngày 9/6 nắng nóng dịu dần ở khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cháy rừng Cúc Phương do sét đánh

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương, đám cháy bùng lên vào lúc 17h30 chiều 3/6 trên địa bàn xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, thuộc lâm phận Vườn quốc gia Cúc Phương quản lý.

Đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi đá vôi. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương khẩn trương huy động lực lượng kiểm lâm, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy, các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đệm tổ chức tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra đám cháy nằm trên đỉnh núi, địa hình phức tạp, núi đá dựng đứng, trời tối, không có đường mòn lên. Để đảm bảo an toàn tính mạng người tham gia chữa cháy, Ban chỉ huy quyết định dùng Flycam quan sát đám cháy, nhận định tình hình để đưa phương án xử lý phù hợp.

Hình ảnh ghi nhận từ hiện trường và flycam cho thấy điểm cháy ban đầu xuất hiện trên đỉnh núi đá vôi với quy mô nhỏ, sau đó lan dần xuống sườn núi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy đã giảm cường độ, không còn nguy cơ lan rộng, chỉ còn một số đốm lửa tại các gốc cây mục và được nhận định sẽ tự tắt.

Đến 23h, sau khi không phát hiện thêm điểm cháy mới, các đốm lửa tiếp tục giảm dần, lực lượng chữa cháy rút khỏi hiện trường, duy trì 10 người trực tại chân núi để theo dõi diễn biến. Trong suốt đêm 3/6 và đến sáng 4/6 không ghi nhận thêm điểm cháy mới.

Sáng 4/6, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo kiểm tra, rà soát bằng flycam cùng lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy. Kết quả xác định đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định có thể do sét đánh. Theo người dân địa phương, chiều tối 3/6, khu vực xã Yên Trị xuất hiện dông lốc mạnh kèm sấm sét dữ dội ngay trước thời điểm đám cháy xảy ra.

Nhiều người vô tư đi xe máy vào cao tốc mà không biết mức phạt này

Tình trạng đi xe máy vào cao tốc vẫn diễn ra tại nhiều khu vực nút giao trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Theo Cục Cảnh sát giao thông, xe mô tô, xe gắn máy không được phép lưu thông trên đường cao tốc và người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi xe máy vào cao tốc. Hành vi này không chỉ nguy hiểm mà còn bị phạt tiền rất nặng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Mới đây, tại nút giao Hảo Sơn, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận các trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi nhầm hoặc cố tình đi vào đường cao tốc. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi xe máy di chuyển với tốc độ thấp hơn nhiều so với các phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi đến khu vực lối lên cao tốc cần quan sát kỹ hệ thống biển báo cấm, biển chỉ dẫn và hướng dẫn phân luồng. Các phương tiện như xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện phải lưu thông theo đường gom, đường dân sinh hoặc lối tránh được bố trí riêng, không tự ý đi vào cao tốc dù đường thông thoáng.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ khi tiếp cận nút giao, chú ý quan sát để chuyển hướng đúng quy định. Các hành vi cố tình vượt qua biển báo cấm, rào chắn để đi vào cao tốc; đi ngược chiều trên đường dẫn, đường nhánh; dừng, đỗ hoặc quay đầu xe trái quy định tại khu vực lối lên cao tốc đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi xe máy vào cao tốc trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu lộ trình trước khi di chuyển, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và tuyệt đối không đi xe máy vào cao tốc để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng không dùng trong hơn 3 năm

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt. So với quy định hiện hành, dự thảo tập trung sửa đổi một số nội dung liên quan trực tiếp đến người sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, hoạt động thanh toán xuyên biên giới và điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế xử lý các tài khoản thanh toán không còn được sử dụng trong thời gian dài hoặc các tài khoản bị bỏ quên. Ảnh minh họa

Dự thảo bổ sung cơ chế xử lý tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; sửa đổi quy định về thanh toán quốc tế; đồng thời cập nhật, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, nhân sự và thủ tục hành chính đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả.

Theo quy định hiện hành, tài khoản thanh toán bị đóng khi chủ tài khoản yêu cầu, đã chết, vi phạm các hành vi bị cấm... Đối với khách hàng tổ chức, việc này thực hiện khi họ chấm dứt hoạt động. Trường hợp không thỏa thuận được với chủ tài khoản thì chưa có cơ chế để xử lý.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.

Khách qua Tân Sơn Nhất mùa du lịch hè gần bằng cao điểm Tết

VnExpress đư tin, theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ 1/6 đến 15/8, sân bay dự kiến khai thác trung bình 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng 15% so với lịch bay thông thường (khoảng 620 chuyến). Trong đó, các đường bay nội địa chiếm khoảng 440 chuyến và quốc tế khoảng 280 chuyến mỗi ngày.

Hành khách ở khu vực kiểm soát an ninh ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 31/5. Ảnh: Đình Văn

Riêng tháng 6, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt khách mỗi ngày với 670 chuyến bay. Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, sản lượng tăng lên khoảng 125.000 lượt khách mỗi ngày cùng 730 chuyến bay. Đây được xem là mức khách hè cao nhất nhiều năm gần đây, tương đương một số đợt cao điểm Tết trước đây.

Đà tăng tiếp nối xu hướng phục hồi của thị trường hàng không. Dịp hè năm ngoái, Tân Sơn Nhất khai thác trung bình 699 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ gần 119.000 lượt khách. Điều này cho thấy nhu cầu đi lại và du lịch bằng đường hàng không vẫn ở mức cao dù chi phí cho mỗi chuyến đi có xu hướng tăng.

Hiện giá vé nhiều đường bay nội địa đã tăng so với giai đoạn thấp điểm, chủ yếu do chi phí vận hành tăng theo biến động giá nhiên liệu và việc các hãng điều chỉnh dịch vụ đi kèm.

Khảo sát trên một số nền tảng đặt vé cuối tháng 6 cho thấy giá vé khứ hồi hạng phổ thông chưa gồm hành lý ký gửi chặng TP HCM - Đà Nẵng dao động 2,5-4,8 triệu đồng mỗi người; TP HCM - Phú Quốc khoảng 2-3,5 triệu đồng; TP HCM - Hà Nội từ 3,5-5,5 triệu đồng, tùy hãng, thời điểm đặt vé và khung giờ.

Năng lực phục vụ tại Tân Sơn Nhất cũng được cải thiện đáng kể sau khi nhà ga T3 đi vào hoạt động. Với công suất thiết kế 20 triệu hành khách mỗi năm, nhà ga giúp tăng tổng năng lực khai thác của sân bay, tạo thêm dư địa phục vụ lượng khách cao trong các dịp lễ, Tết và mùa du lịch hè.

Tin sáng 5/6: Thông tin mới nhất về đợt nghỉ dịp Quốc khánh 2/9; Nhiều người mất hàng chục triệu đồng vì sập bẫy đặt phòng online GĐXH - Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp.



