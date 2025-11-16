Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

NLĐ đưa tin, ngày 15/11, đại diện Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã xử phạt tài xế Nguyễn Hữu Phước (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) do sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ qua đường.

Đội CSGT An Lạc lập biên bản tài xế vi phạm.

Trước đó, từ mạng xã hội, Đội CSGT An Lạc tiếp nhận đoạn clip cho thấy ô tô tải biển số tỉnh An Giang liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường trên đường Trần Văn Giàu, xã Tân Nhựt, TP HCM. Clip đăng lên mạng xã hội TikTok gây bức xúc dư luận.

Cảnh sát vào cuộc xác minh, mời tài xế Phước đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi.

Đội CSGT An Lạc lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi "sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường".

Biểu dương người nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Báo QĐND đưa tin, ngày 8/11, Văn phòng HĐND và UBND phường Bắc An Phụ (TP Hải Phòng), nhận được trình báo của anh Đỗ Ngọc Ninh, sinh năm 1977, trú tại phường Mạo Khê về việc trên đường đi làm đã nhặt được một số giấy tờ tùy thân và tài sản của công dân trên địa bàn phường Bắc An Phụ.

Anh Đỗ Ngọc Ninh (phải) bàn giao lại tài sản cho đại diện gia đình anh Tiên Trung Dũng.

Sau khi tiếp nhận, Văn phòng HĐND và UBND phường đã phối hợp cùng Công an phường Bắc An Phụ và các tổ dân phố tiến hành xác minh, rà soát thông tin.

Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác định được người bị mất tài sản là anh Tiên Trung Dũng, sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố Kim Lôi, phường Bắc An Phụ (TP Hải Phòng).

Theo trình báo của anh Dũng, buổi sáng cùng ngày, trên đường đi giải quyết công việc cá nhân, do sơ ý anh đã vô tình làm rơi số tài sản trên.

Sau khi xác định rõ sự việc, Văn phòng HĐND và UBND phường Bắc An Phụ đã cùng anh Đỗ Ngọc Ninh trao trả lại giấy tờ tùy thân và số tiền hơn 6 triệu đồng nhặt được cho người bị mất. Đồng thời, cán bộ phường Bắc An Phụ đã liên hệ với phường Mạo Khê để thông báo sự việc trên.

Nhận lại được đầy đủ giấy tờ tùy thân và số tiền đã mất, anh Dũng rất vui mừng, xúc động, bày tỏ sự cảm ơn đối với cơ quan chức năng phường Bắc An Phụ và anh Đỗ Ngọc Ninh và khẳng định đây là hành động đẹp, việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mong rằng hành động này sẽ được lan tỏa tích cực đến cộng đồng xã hội, góp phần mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Cần cẩu đổ sập vào nhà dân, 2 bé may mắn thoát chết

VnExpress đưa tin, trưa ngày 15/11, tại bãi tập kết ở thôn Hòa Phú, xã Phú Cát, xe cẩu ống lồng đang cẩu khung sắt (loại chuyên ghép cẩu tháp) lên ôtô thì bị lún nghiêng, rồi đổ sập vào nhà dân bên cạnh. Trong nhà có hai cháu nhỏ 8 và 11 tuổi đang ăn cơm trưa, may mắn chị bị xây xát nhẹ.

Cần cẩu đổ nghiêng vào nhà dân trưa 15/11. Ảnh: Gia Chính

Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 100 m2 bị sập khu bếp, nhà tắm. Từng mảng tường lớn đổ xuống làm vỡ nhiều vật dụng như máy giặt, tủ lạnh, bát đĩa. Mái tôn phòng khách bị thủng, tường nhà nứt ngang dọc. Bồn nước trên mái bẹp dúm, rơi xuống sân làm sập bàn uống nước.

Bên phía bãi tập kết, xe cẩu lật nghiêng, đoạn cẩu dài gần 30 m một nửa nằm trên mái của nhà dân.

Công an xã Phú Cát đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Sạt lở bất thường giữa trời nắng ở Đà Nẵng gây kinh hoàng là hiếm gặp

Trưa 15/11, lãnh đạo xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được 3 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Chuyên gia lý giải hiện tượng sạt lở bất thường giữa trời nắng ở Đà Nẵng

Hiện nay, các lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, bố trí sẵn sàng nhằm triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp diễn nên các lực lượng chưa tiếp cận được khu vực nghi có người bị vùi lấp.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi sạt lở xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng ráo đã 3 ngày - sau khi có mưa lớn trong thời gian dài trước đó. GS-TS Đỗ Minh Đức, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 ngày không mưa, giữa trời nắng ráo, sạt lở xảy ra là hiếm gặp.

Lý giải về hiện tượng này, GS-TS Đỗ Minh Đức cho rằng nguyên nhân chính là tính lưu biến (nôm na là biến dạng diễn ra liên tục theo thời gian) của đất, mà trong trường hợp cụ thể này là sét phong hóa có bề dày lớn và tính dẻo rất cao.

Mái dốc do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trước đó, áp lực nước lỗ rỗng tăng cao, giảm độ bền của đất, làm cho đất chuyển từ trạng thái ổn định sang trạng thái mất ổn định. Do đất có tính dẻo cao nên nó không bị phá hủy ngay lập tức mà chuyển sang trạng thái dẻo. Ở trạng thái này, khối đất sẽ tiếp tục biến dạng theo thời gian cho đến khi lượng biến dạng đủ lớn mới bị phá hủy hoàn toàn, hình thành sạt lở.

Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh cực mạnh tràn về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh minh họa.

Khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m; từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.