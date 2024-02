Tin sáng 22/2: Không khí lạnh kèm mưa khiến nền nhiệt miền Bắc thay đổi ra sao?; manh mối làm lộ diện nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi

Tin sáng 21/2: Thêm tình tiết đau lòng vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại; Tiền đóng bảo hiểm xã hội dự kiến tăng gần 55% GĐXH - Người thân nạn nhân kể ước mơ của cháu gái là kiếm đủ tiền xây nhà cho bố và các em, làm thêm 2-3 năm mua chiếc ô tô cũ giá rẻ để bố có phương tiện đi lại; mức tiền đóng BHXH của lao động khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% so với năm 2023...

Không khí lạnh kèm mưa tràn xuống miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày mai (22/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ tối và đêm ngày 22/2, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Ảnh minh họa.

Từ 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét trời rét.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22-24/2, khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, dự báo xa hơn, các chuyên gia khí tượng nhận định, sau đợt không khí lạnh này, khoảng ngày 26-27/2, một đợt không khí lạnh mạnh hơn được tăng cường. Do đó, từ 27/2, trời chuyển rét rõ ràng hơn ở miền Bắc.

Những đợt không không khí lạnh này được dự báo không mạnh như chính Đông, đợt cuối tháng 1, nhưng lại có xu hướng bổ sung liên tục, duy trì cái rét cuối mùa trong nhiều ngày. Tuy nhiên, vì thời gian còn dài nên chưa thể có các dự báo chi tiết chính xác về diễn biến của các đợt rét này.

Bộ Công an đề xuất trừ điểm GPLX, mỗi người có 12 điểm/năm

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Công an đã có dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung của dự Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Dự luật trình Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 6 không có quy định này, tuy nhiên, sau khi nhận ý kiến góp ý từ đại biểu Quốc hội, Bộ Công an thấy "việc quy định điểm, trừ điểm GPLX vào dự luật là cần thiết".

Theo đề xuất, điểm sẽ được gán cho bằng lái xe, và nếu trong một năm mất hết điểm, người đó sẽ phải thi lại GPLX. Dự kiến mỗi người sẽ có 12 điểm/năm.

Bộ Công an lý giải, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông hiện nay còn kém, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Quy định này được đánh giá tích cực, giúp nâng cao ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông, đồng thời là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Manh mối làm lộ diện nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội

Chiều 21/2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vào những ngày đầu năm mới 2024, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự của đơn vị đã tiến hành điều tra vụ án trộm cắp xe máy xảy ra tại ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình.

Trong quá trình điều tra, nổi lên đối tượng nghi vấn là Hoàng Minh Hào (20 tuổi, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Ngay sau đó, công an làm rõ và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bị can Hoàng Minh Hào. Ảnh: CACC.

Quá trình bắt giữ, công an phát hiện trên người Hào có một bộ giấy tờ tùy thân gồm: căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe máy mang tên L.T.T.L (tức nạn nhân).

"Khi các chiến sĩ công an truy về nguồn gốc của bộ giấy tờ, Hào tỏ ra lo lắng, gương mặt lộ rõ sự bất an, bồn chồn. Gã đưa ra nhiều lý do, khai nhận lòng vòng về việc chị L. là người quen biết, cho hắn ta mượn xe, giấy tờ nên để quên trong người...

Nhưng vào thời điểm Hào bị bắt, Công an TP Hà Nội nhận được thông tin của gia đình chị L.T.T.L. đăng tin tìm người mất tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an buộc Hào phải khai nhận hành vi sát hại chị L.", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về vụ án, đồng thời đưa đối tượng Hào đến ngôi nhà trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xác định hiện trường gây án.

Nguyên nhân nắng nóng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ kéo dài

Trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, so với tháng 2 của năm 2016, 2020, thì tháng 2/2024 cường độ nắng nóng có phần gay gắt hơn.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong tháng 2/2016 và 2020 là 37 độ C tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), năm nay nhiệt độ cao nhất tính đến hiện tại là 38 độ C (tại TP Biên Hòa vào ngày 15/2).

"Dự báo năm 2024 nắng nóng diễn ra gay gắt, sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tục, tập trung trong tháng 3 và tháng 4. Nắng nóng xảy ra diện rộng với cả khu vực Nam Bộ", ông Quyết nói.

Nam Bộ nắng nóng kéo dài.

Theo ông Quyết, nguyên nhân nắng nóng kéo dài ở TP.HCM và khu vực Nam Bộ sau Tết Giáp Thìn chủ yếu do hệ thống thời tiết trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh chi phối chính đến thời tiết khu vực Nam Bộ.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hạn hán có thể sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, mức độ hạn hán cao hơn năm 2023, tuy nhiên sẽ không gay gắt như những năm 2015 - 2016, 2019 - 2020.

Câu chuyện xúc động đằng sau clip "mẹ bầu 8 tháng vác cả tấn hàng"

Những ngày gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một thai phụ bê vác những bao tải hàng hóa nặng nề thu hút sự chú ý của mọi người. Trong đoạn video, người phụ nữ đã mang bầu với bụng khá lớn nhưng vẫn liên tục bốc vác những bao tải hàng hóa và làm những công việc khuân vác nặng nhọc khác khiến nhiều người thương xót.

Thông tin trên Dân trí cho biết, đoạn video được tài xế xe tải Hoàng Văn Khánh (33 tuổi, sống tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng) đăng tải.

Ảnh chị Diễm khi làm việc cắt từ clip.

Anh Khánh cho biết, thai phụ trong đoạn video là chị Hoàng Thị Diễm (30 tuổi), có chồng là anh Chu Văn Tải (33 tuổi). Cả hai hiện sống cùng bố mẹ vợ tại phường Sông Hiến (TP Cao Bằng), do không có công việc ổn định nên mỗi lần đánh xe tải chở hàng, anh Khánh đều gọi anh Tải đến bốc xếp hàng vào kho, tạo công ăn việc làm.

"Thấy Diễm mang thai những tháng cuối, tôi không muốn thuê, nhưng cô ấy luôn đòi đi theo chồng để cùng làm", anh Khánh nói.

Dù cho công việc vất vả và được chủ kho hàng động viên ở nhà chờ sinh nhưng chị Diễm kiên quyết đi làm cùng chồng. Anh Khánh cho biết, có ngày chị Diễm bốc được 4 tấn hàng trong vòng 2-3 tiếng.

Thấy đôi vợ chồng hiền lành, chăm chỉ, thật thà và nhiệt tình làm việc, anh Khánh đăng video lên mạng xã hội để chia sẻ chứ không có mục đích kêu gọi từ thiện hay giúp đỡ. Tuy nhiên sau khi được đăng tải, đoạn video đã lan tỏa khắp các hội nhóm, nhiều người gọi điện và nhắn tin cho anh Khánh bày tỏ mong muốn hỗ trợ chị Diễm. Nỗ lực đi làm mưu sinh dù đang bụng bầu vượt mặt khiến nhiều người vừa cảm phục vừa thương xót cho hoàn cảnh của chị Diễm.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, chị chỉ cười hiền nói: "Sau khi sinh nở xong chắc vợ chồng em vẫn làm nghề bốc vác, bởi ruộng nương 2 vợ chồng cũng không có nhiều, chỉ trồng lúa đủ ăn.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị có ý tốt muốn giúp đỡ em. Đại diện một câu lạc bộ thiện nguyện đã liên hệ giúp em quần áo sơ sinh khi lâm bồn và một chút kinh phí ban đầu nên nếu có thêm sự giúp đỡ em xin nhường cho những người kém may mắn hơn".