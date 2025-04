Tin sáng 26/4: Nhận định mới về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; Trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?

Tin sáng 25/4: Thông tin bất ngờ vụ phát hiện 18 hộp sọ ở Nghệ An; bắt giữ cặp vợ chồng giúp kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án GĐXH - Lực lượng chức năng bước đầu xác định có 18 hộp sọ trong hang động ở Lèn Chùa (xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An); Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Hoan bị bắt vì liên quan tới việc bàn bạc giúp kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án.

Nhận định mới về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4

Miền Bắc có thể đón mưa rào rải rác trong hai ngày đầu kỷ nghỉ lễ (30/4-1/5).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong hai ngày đầu nghỉ lễ (30/4-1/5), khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, trời mát, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-31 độ.

Từ ngày 2/5 mưa giảm ở miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, trời nắng nhưng ít khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hai ngày trước.

Trước đó ngày 26/4, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 27-28/4 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác có dông (tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó trời mát.

Bắc Trung Bộ từ 26 - 27/4, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 27-29/4, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33°C; phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ tiếp tục có nắng nóng nhưng không gay gắt. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ. Vào chiều tối, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?

Bộ Nội vụ đề xuất, từ 1/9 sẽ tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong lên 1 triệu đồng/người/tháng, gấp 2 lần so với hiện nay. Ảnh minh họa.

Thông tin trên Tiền phong, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 đối tượng áp dụng gồm: thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 40 ngày 27/7/2011 của Thủ tướng; thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112 ngày 6/10/2017 của Thủ tướng.

Tại dự thảo, mức trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 76 ngày 1/7/2024 của Chính phủ. Thời gian điều chỉnh từ ngày 1/9/2025.

Như vậy, trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/người/tháng lên mức 1 triệu đồng/người/tháng (bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội) từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, mỗi thanh niên xung phong sẽ được tăng thêm 460.000 đồng/người/tháng.

Dự thảo nghị định cũng quy định, mức trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội thay vì quy định bằng mức tiền cụ thể như trước đây. Đồng thời, gắn việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong theo sự điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Việc này nhằm đảm bảo trợ cấp đối với thanh niên xung phong được điều chỉnh tự động, kịp thời mỗi khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mà không cần phải ban hành Nghị định riêng về điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong.

Cũng theo dự thảo, thanh niên xung phong quy định trên đã từ trần kể từ ngày 1/9 năm nay nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo quy định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch, do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 1/9 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Mua vé số bỏ quên trong túi, 3 ngày sau biết kết quả, người đàn ông vội mang bao lớn đi nhận tiền

Chủ đại lý vé số Phú Vinh đi lấy tiền trả thưởng cho người trúng giải. (Ảnh cắt từ clip)





Người đàn ông may mắn trong câu chuyện quê ở huyện Duyên Hải (Trà Vinh), 60 tuổi. Người này mua 2 tờ vé số ủng hộ người bán từ ngày 19/4, rồi bỏ túi quần, quên không dò số. Đến khi có người mời mua vé số tiếp, ông mới lấy 2 tờ vé ra kiểm tra và bất ngờ khi mình đã trúng thưởng độc đắc.

Theo đó, kết quả mở thưởng của đài Bình Phước ngày 19/4 với dãy số 530832 trúng giải đặc biệt. Chiều 22/54, chủ nhân của 2 tờ vé số độc đắc đã đến một đại lý vé số ở Trà Vinh đổi thưởng. Sau khi trừ 10% tiền thuế theo quy định, ông nhận về 3,6 tỉ đồng tiền mặt.

Thông tin này được anh Phú Vinh - chủ đại lý vé số Phú Vinh (Trà Vinh) xác nhận trên báo Thanh Niên. Anh Vinh cho biết người đàn ông trúng thưởng chạy xe máy một mình tới đại lý để nhận tiền trúng số.

Anh Vinh thông tin thêm người đàn ông muốn được nhận tiền mặt để chia cho anh em, trả nợ ngân hàng, phần còn lại sẽ gửi tiết kiệm. Người đàn ông đi xe máy cà tàng, cầm theo bao lớn để nhận tiền về.

Động thái của Duy Mạnh khi vụ kiện Mercedes bị tạm hoãn

Phiên xét xử vụ kiện giữa ca sĩ Duy Mạnh và Mercedes-Benz Việt Nam tạm hoãn do phía bị đơn có đơn xin hoãn. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh không nhắc đến thông tin vụ kiện, anh chia sẻ hình ảnh gặp nghệ sĩ trẻ tràn đầy năng lượng. Ảnh: FBNV





Thông tin trên Gia đình và Xã hội, ngày 25/4, TAND quận Gò Vấp (TPHCM) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về "Tranh chấp bồi thường thiệt hại", giữa ông Nguyễn Duy Mạnh (tức ca sĩ Duy Mạnh) và Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam. Trước đó, hai bên đã có buổi gặp mặt hòa giải nhưng không thành công.

Tại tòa, luật sư và người đại diện theo ủy quyền của ca sĩ Duy Mạnh có mặt. Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục HĐXX thông báo phía Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam có đơn xin hoãn nên HĐXX đã quyết định rời phiên tòa tới 21/5 sẽ mở lại.

Sau thông tin trên, Duy Mạnh không có động thái liên quan. Cách đây vài giờ, giọng ca "Kiếp đỏ đen" phấn khởi cập nhật hình ảnh giao lưu với nghệ sĩ trẻ tràn đầy năng lượng.

Trước đó, liên quan đến phiên tòa, Duy Mạnh thẳng thắn cho biết, anh không hài lòng với cách xử lý sự việc của bên Mercedes – Benz Việt Nam. "Nói thật với các bạn, chuyện thắng kiện hay thua với mình không quan trọng nhưng cái cách mà các bạn nói dối hài lắm", Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Như đã đưa tin, Duy Mạnh đã khởi kiện Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam yêu cầu bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng, bao gồm: tiền thiệt hại xe (sau khấu trừ bảo hiểm), lãi vay ngân hàng (từ tháng 2/2023 đến 6/ 2023) và chi phí pháp lý 423 triệu đồng.

Nam ca sĩ cho biết năm 2023, chiếc xe giá hơn 5 tỷ đồng (mua năm 2020) của ca sĩ cháy khi đang đỗ ở tầng hai chung cư. Theo lời Duy Mạnh, lúc này, phương tiện bị khóa, không thể mở nắp capo để dập lửa. Bảo vệ chung cư dùng xà beng cậy nắp capô và phun nước để dập.

Vì đám cháy to, ban quản lý đã gọi điện cho phía công an. Sau khi xử lý được sự cố, cơ quan chức năng niêm phong phương tiện tại bãi xe công an ở Thủ Đức. "Sau một tháng, phía công an xác định xe bị cháy do chập điện", ca sĩ cho biết.

Khi có thông tin, phía bảo hiểm đền bù cho ca sĩ 2,9 tỷ đồng. Sau khi giám định lại, hãng cho rằng "nguyên nhân cháy do loài gặm nhấm, vì có phân chuột và rác trong xe". Duy Mạnh cho rằng lý do trên vô lý nên quyết định đâm đơn kiện.

Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Anh lớn lên trong gia đình có ba người anh là nghệ sĩ saxophone. Anh tốt nghiệp khoa piano Nhạc viện TP HCM, từng học thêm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Từ năm 1998, anh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, sân khấu nhỏ ở TP HCM, vai trò đệm piano và hát lót. Năm 2004, anh nổi tiếng với các ca khúc như: Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh... Anh hiện chủ yếu sáng tác, sản xuất, diễn ở các quán bar, pub. Năm 2022 - con gái anh - Thu Cầm - được bố hỗ trợ ra sản phẩm đầu tay.

Đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã được tuyển dụng công chức, viên chức

Thông tin trên SKĐS, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) gửi Quốc hội. Dự thảo Luật gồm 54 điều (tăng 4 điều so với Luật hiện hành; dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Theo Tờ trình, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật là sửa đổi các quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó Chủ tịch UBND xã có 16 nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 23 dự thảo Luật.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã được Chính phủ đề xuất: "Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan Nhà nước cấp trên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình; quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch UBND cấp mình, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình".

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã còn có 15 nhiệm vụ, quyền hạn khác như: Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND; Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và của HĐND, UBND cấp mình; kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; về thực hiện cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước tại địa phương trong các lĩnh vực kinh tế, đất đai, nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nội vụ, lao động, thông tin, văn hóa, xã hội, du lịch, thể dục, thể thao trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm quản lý các chợ, trung tâm thương mại, điểm du lịch, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở y tế, cơ sở phúc lợi xã hội thuộc thẩm quyền; duy trì truyền thống văn hóa ở địa phương, quản lý các cơ sở văn hóa, thể thao và giải trí trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm cung ứng các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn về điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật....

Phát hiện nhiều xương người trong hang đá: Khoanh vùng bảo vệ, giữ nguyên hiện trường

Nhiều mảnh xương người được phát hiện trong hang đá.





Liên quan vụ việc nhiều xương người được phát hiện trong hang đá Lèn Chùa ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, sáng 25/4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết căn cứ địa hình hang đá, đặc điểm địa mạo, hài cốt và các hiện vật tại hiện trường như mảnh gốm, vỏ ốc, bước đầu có thể nhận định đây là nơi cư trú, chôn cất của người xưa.

Các hài cốt có thể bị chôn dưới đất sâu, trong điều kiện yếm khí nên ít bị phân hủy. Việc các bộ hài cốt giờ mới được phát hiện có thể là do ai đó đào từ dưới đất lên trong lúc tìm đồ cổ.

Tuy nhiên, theo ông Hà, ý kiến trên chỉ là nhận định ban đầu. Để xác định chính xác đặc điểm nhân chủng học và niên đại của các bộ di cốt, ngành chuyên môn sẽ giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Carbon-14, đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia khảo cổ học, kết luận của các cơ quan chức năng liên quan.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 23/4, Công an xã Nghĩa Thành tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện nhiều bộ xương nghi là xương người tại khu vực hang Lèn Chùa.

Hang Lèn Chùa nằm giữa rừng núi hoang sơ, ít người qua lại. Nghe thông tin trên, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến hang đá để xem. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Ngoài xương người, tại hang đá, người dân còn phát hiện nhiều vỏ ốc, mảnh gốm vỡ.

Bà Hoàng Thị Cầm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, cho biết qua kiểm tra ban đầu tại khu vực hang Lèn Chùa, có 11 hộp sọ và nhiều xương, mảnh gốm.

Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' lộ thông tin cá nhân

Theo Vietnamnet, thời gian gần đây, các vụ lừa đảo với những kịch bản khác nhau liên tục xảy ra. Người tỉnh táo không bị mắc lừa, nhưng không ít người nhẹ dạ mất tiền cho kẻ lừa đảo bởi chúng đưa ra những thông tin chính xác về khổ chủ, khiến nạn nhân không nghi ngờ.

Nạn nhân của những vụ lừa đảo như trên cần hiểu rằng, nhiều khả năng, dữ liệu cá nhân của họ đã bị lộ, lọt vào tay bọn tội phạm, vì vậy không nên cả tin trước những cuộc gọi lạ.

Theo Bộ Công an, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến, công khai, với các dữ liệu thô (thông tin khách hàng điện lực; chủ thuê bao điện thoại, Internet của các nhà mạng; thông tin khách hàng vay, gửi tiết kiệm ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; thông tin hộ khẩu; thông tin khách hàng thuộc các lĩnh vực bất động sản, siêu thị, mua ô tô, xe máy...)

Bên cạnh đó, còn là hiện tượng mua bán dữ liệu cá nhân đã qua xử lý như thông tin chi tiết về các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, họ tên, ngày sinh, số CCCD, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng bao gồm cả số dư, thân nhân, chức vụ, vị trí công tác…

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng; Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng; tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Việt Nam Airline, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng; tình trạng để lộ thông tin khách hàng để các công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn SMS...

Qua công tác đấu tranh, Bộ Công an phát hiện số lượng lớn dữ liệu bị lộ mất được tin tặc rao bán công khai trên các nền tảng, diễn đàn (BreachedForums, Telegram, Facebook). Các đối tượng rao bán hoạt động với độ ẩn danh cao, thủ đoạn hoạt động và phương thức thanh toán hoàn toàn bằng tiền mã hoá nên khó truy vết.

Tăng cường xe buýt hoạt động xuyên nghỉ lễ để phục vụ khách

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông báo kế hoạch phục vụ của xe buýt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cùng với tăng cường gần 100 lượt xe buýt cho các tuyến, bến xe có đông khách, kế hoạch cho biết xe buýt hoạt động liên tục trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đại diện Transerco cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay kéo dài 5 ngày, do trùng vào dịp cuối tuần, người dân sẽ có nhu cầu đi lại cao. Dự báo lưu lượng khách tại các bến xe của Tổng công ty vào các đợt trước và sau kỳ nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến hết 4/5) sẽ tăng cao gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với bình thường.

Cụ thể, kế hoạch của Transerco cho biết, trước và sau kỳ nghỉ lễ (chiều 30/4, sáng 1/5 và ngày 4/5), lưu lượng hành khách tăng mạnh tại các tuyến xe buýt có điểm đầu cuối hoặc lộ trình kết nối các bến xe lớn như: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa… cùng các trạm trung chuyển như Long Biên, Cầu Giấy, Nhổn…

Trong thời gian nghỉ lễ (30/4 đến 3/5), lượng hành khách chủ yếu tập trung trên các tuyến kết nối các khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại như Công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Công viên Nước, Aeon Mall Long Biên, Hà Đông, Royal City, Times City…

Với các ngày cao điểm (30/4, 1/5 và 4/5), các đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẵn sàng về nhân lực, phương tiện để tăng cường phục vụ, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.



Với các tuyến, khu vực điểm trung chuyển và bến xe có đông hành khách đi lại, Transerco xây dựng kế hoạch tăng cường 80 lượt xe buýt nếu hành khách đi lại đông, vượt quá biểu đồ phục vụ hàng ngày.