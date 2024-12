Tin sáng 3/12: Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025; Mua pháo hoa chơi Tết 2025 cần lưu ý gì?

Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025

Người lao động đóng thừa số năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa được hưởng trợ cấp một lần

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, nêu rõ: lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Để triển khai các nội dung trên, tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ LĐTB&XH nêu rõ cách tính đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu với thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm đối với nam và cao hơn 30 năm đối với nữ.

Cụ thể, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm đối với nam và cao hơn 30 năm đối với nữ trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm đối với nam và cao hơn 30 năm đối với nữ kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Dự báo người Việt sắm Tết đơn giản

Người Việt sẽ ưu tiên những sản phẩm hướng tới tiện lợi, thiết thực và tiết kiệm thời gian, tiền bạc trong dịp Tết sắp tới, theo chuyên gia phân tích trên VnExpress.

Nhận định được bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao thuộc công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel Việt Nam, nêu trong hội thảo ngày 2/12. Chuyên gia này dự báo tổng chi tiêu cho ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) mùa Tết 2025 sẽ tăng trưởng khoảng 5% so với Tết 2024.

Dịp Tết Ất Tỵ sắp đến, người dân được nghỉ 9 ngày, từ 26 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng (25/1-2/2/2025). Hoạt động mua sắm thường bắt đầu 4-5 tuần trước Tết, tức thị trường sẽ sôi động từ cuối tháng này. Một số người tiêu dùng cũng cảm thấy Tết Nguyên đán 2025 sẽ tích cực hơn, nhưng dự kiến mua sắm đơn giản.

Người dân mua sắm bánh kẹo dịp Tết Nguyên đán 2023 tại Hà Nội. Ảnh:

Theo Kantar, người Việt khả năng sắm Tết Ất Tỵ đơn giản hơn bởi nhiều lý do từ tâm lý tiêu dùng, tình hình tài chính hộ gia đình đến thay đổi trong cách đón Tết.

Vào quý IV/2019, 84% hộ gia đình được Kantar khảo sát tỏ ra lạc quan về kinh tế trong tương lai nhưng tỷ lệ này đã biến động liên tục kể từ sau dịch, còn 69% trong quý III vừa qua. "Tâm lý người tiêu dùng không lạc quan như xưa. Bất kỳ biến động nào xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng, dẫn đến xu hướng tìm giá hời", bà Nga lý giải.

Khảo sát cho thấy tài chính hộ gia đình dần ổn dịnh sau Covid-19 nhưng chưa hoàn toàn mạnh mẽ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến quý III, thu nhập bình quân lao động khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng và nông thôn là 6,6 triệu đồng, lần lượt tăng 4,49% và 6,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng khi Kantar hỏi thì 24% hộ nói cần giảm chi tiêu, so với 19% vào quý III/2019. Ngược lại, 20% nói không cần giảm, thấp hơn trước dịch 2 điểm phần trăm. "Xu hướng mua đồ rẻ đang bao phủ nhiều ngành hàng hơn", bà Nga nói.

Ngoài ra, cách "ăn Tết" của người Việt dần thay đổi, hướng tới gọn nhẹ. Top 3 lý do họ chi tiêu cho Tết 2024 ít hơn là: muốn đơn giản hóa thủ tục ngày Tết, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và giảm tụ họp, dự báo là xu hướng dài hạn.

Thực tế, 3 năm qua, giá trị đóng góp của 2 tháng Tết vào kết quả cả năm trong ngành FMCG đã giảm dần, từ 21% xuống 19% ở thành thị và 24% xuống 21% ở nông thôn.

Tỷ lệ nhận được quà Tết của các gia đình cũng đi xuống, khiến họ phải tự mua sắm những sản phẩm theo đúng ưu tiên về độ cần thiết và túi tiền. "Với những xu hướng này, dự báo không thể có sự đột biến trong mua sắm nên mùa Tết 2025 sẽ tiết kiệm và thiết thực", bà Nga nhận định.

Mua pháo hoa chơi Tết 2025 cần lưu ý gì?

Loại pháo người dân được phép sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2025 là pháo hoa không gây ra tiếng nổ, do Nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thực tế hiện nay nhiều người vẫn lầm tưởng loại pháo hoa người dân được phép bắn vào dịp Tết là loại pháo hoa có tiếng nổ. Để tránh vi phạm pháp luật về sử dụng pháo hoa, người dân cần phân biệt giữa pháo hoa và pháo nổ.

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm pháo nổ và pháo hoa.

Người dân chỉ được đốt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Trong đó, pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ.

Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp.

Còn pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Pháo hoa được đốt trong những trường hợp sau: Ngày Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Người dân chỉ được bắn pháo hoa chứ không được bắn pháo nổ.

Hà Nội không cho xe khách liên tỉnh chạy xuyên tâm qua thành phố

Sở GTVT Hà Nội không đồng ý với đề xuất của một số doanh nghiệp vận tải xin điều chỉnh bổ sung hành trình các tuyến xe khách đi xuyên qua trung tâm thành phố. VOV đưa tin.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Sở GTVT các tỉnh, thành về đề xuất của một số doanh nghiệp xin điều chỉnh bổ sung hành trình các tuyến xe khách đi xuyên tâm Hà Nội.

Hà Nội không chấp thuận điều chỉnh bổ sung xe khách liên tỉnh tuyến cố định chạy xuyên tâm qua địa bàn thành phố.

Cụ thể, theo Sở GTVT Hà Nội, vừa qua các đơn vị vận tải và một số Sở GTVT đã có văn bản đề nghị điều chỉnh hành trình tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình mang tính xuyên tâm thông qua địa phận thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, khu vực trung tâm là khu vực có nguy cơ ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông. Do đó, căn cứ Quyết định số 927 của Bộ GTVT về việc công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó với địa bàn thành phố Hà Nội, xe khách sau khi xuất bến xe đi theo các hướng đã được quy hoạch.

Xe khách đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc (của thành phố Hà Nội) di chuyển theo hướng QL 5 (hoặc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoặc QL1A) đường vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 (hoặc QL32)… và ngược lại.

Xe khách đi các tỉnh phía Đông, Đông Nam (Hà Nội) di chuyển theo hướng: QL5 (hoặc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - vành đai 3 - QL5) - đường Nguyễn Văn Linh - đường Lý Sơn - Cầu Đông Trù - đường Trường Sa - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - QL2 (hoặc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai)… và ngược lại.

Xe khách đi các tuyến có hành trình đi qua địa bàn thành phố Hà Nội nằm ngoài đường vành đai 3 bố trí hành trình theo nhu cầu và đề xuất của Sở GTVT hai đầu tuyến.

Từ thực tế này, Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội đề nghị: Vụ Vận tải - Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam không chấp thuận đối với đề xuất điều chỉnh bổ sung hành trình tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình mang tính chất xuyên tâm qua thành phố Hà Nội và không theo nguyên tắc đã đề ra tại Quyết định số 927 của Bộ GTVT.

Sở GTVT các tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 927 của Bộ GTVT tổ chức giao thông và hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội để phối hợp, trả lời các đơn vị vận tải.

Đăng ký học pickleball trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 400 triệu đồng

Chị H. liên hệ tài khoản facebook "Liên đoàn pickleball Việt Nam", được hướng dẫn tham gia một số nhiệm vụ, sau đó bị lừa gần 400 triệu đồng. VTC News đưa tin.

Ngày 2/12, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đăng ký học pickleball trên mạng.

Trước đó, chị H. (trú tại Hà Nội) có nhu cầu đăng ký cho con học pickleball (đánh bóng nhựa). Chị H. tìm hiểu trên mạng và liên hệ tài khoản facebook “Liên đoàn pickleball Việt Nam”.

Qua trao đổi, người này yêu cầu chị tải ứng dụng Telegram và được các “chuyên viên” hướng dẫn tham gia làm một số nhiệm vụ xác nhận đồ dùng thể thao để được giảm giá khoá học, chị H. đồng ý tham gia. Do tin tưởng nên chị H. chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Chị H. muốn rút số tiền trên nhưng các đối tượng thông báo về việc chị thực hiện sai cú pháp và yêu cầu chuyển tiền thêm để rút được tiền. Phát hiện mình bị lừa, chị H. đến cơ quan công an trình báo.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia Pickleball trên mạng.

Pickleball đang là môn thể thao có sức hút thời gian gần đây, tạo nên trào lưu tại tại Việt Nam. Đây là môn thể thao mới nhưng đã có sự phát triển rất nhanh và thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe. Lợi dụng việc này, một số đối tượng lập các trang facebook “Liên đoàn pickleball Việt Nam” giả mạo để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản người đăng ký tham gia học chơi Pickleball.

Để phòng ngừa lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học pickleball được quảng cáo trên mạng xã hội và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè về thủ đoạn trên.

Người dân nếu có nhu cầu học chơi pickleball nên đến trực tiếp các trung tâm, cơ sở dạy để tìm hiểu kỹ về bộ môn mình tham gia. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết.

Truy tìm Nguyễn Thị Hằng

Ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Hằng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Hằng (SN 1983; HKTT: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội; quê quán: Nga Phượng, Nga Sơn, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tin trình báo, năm 2019, Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm hợp đồng cho khách mua bảo hiểm. Đến nay chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Hằng trong hình ảnh kèm theo.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Hằng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0967582634), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.