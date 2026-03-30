Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Từ ngày 1/4, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu từ các phương tiện, thiết bị do cá nhân, tổ chức cung cấp nhằm phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định cho phép người dân phản ánh các vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Theo quy định, dữ liệu phản ánh vi phạm có thể được gửi đến cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc tại hiện trường theo quyết định của người có thẩm quyền; gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thông qua ứng dụng di động như VNeID và các ứng dụng khác; qua số điện thoại đường dây nóng đã công bố; qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng số, hệ thống tích hợp theo quy định pháp luật.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID từ ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa.

Nghị định cũng quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu cần liên hệ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cũng tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 61 quy định các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã và Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

Như vậy, từ ngày 1/4, UBND các cấp, trong đó có UBND cấp xã, chính thức được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ. Từ đó giúp việc tiếp nhận thông tin từ người dân diễn ra linh hoạt hơn.

Hàng chục người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

VOV cho biết, trước đó, khoảng 16h chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều người cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Tổng cộng có 39 người nhập viện và đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk). Trung tâm Y tế Ea H'leo đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế Đắk Lắk.

Tất cả các bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý theo quy định.

Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Cũng theo Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày 31/3 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 1/4 nắng nóng có khả năng giảm dần trên khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Tp. Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Nắng nóng bao trùm cả nước từ ngày mai. Ảnh: Tuấn Anh

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nam sinh nhập viện sau vụ bị hành hung trong đêm ở Hà Nội

Theo VTV, bà T.T. (SN 1974, trú tại Hà Nội), mẹ của cháu N.Q.M. (SN 2007), khoảng 23h15 ngày 28/3, cháu M. khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa thì xảy ra va chạm, mâu thuẫn với một nhóm người đi trên ô tô mang biển kiểm soát 30M-627XX.

Bà T. cho biết, chiếc ô tô có biểu hiện đi ngược chiều, di chuyển nhanh và chặn đầu xe của con trai bà. Sau đó, theo phản ánh của gia đình, cháu M. bị một nhóm người tấn công, dẫn tới chấn thương và phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh N.Q.M. đang điều trị tại bệnh viện.

"Xe ô tô đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm. Không dừng lại ở đó, nhóm người trên xe còn chặn đầu con trai tôi", bà T. nói. Theo gia đình, sau vụ việc, cháu M. bị thương và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến sự việc, sáng 29/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Xe chở khách du lịch rơi xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Ngày 29/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo (Phú Thọ) xác nhận một xe khách bị lật trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, ô tô khách loại 29 chỗ chở khách du lịch khi đi từ Tam Đảo xuống núi, khi đi tới Km20, quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo thì bất ngờ lao qua taluy xuống vực sâu. Rất may nhờ có nhiều cây lớn nên chiếc xe bị chặn lại.

"Trên xe có 29 người, gồm cả lái xe, 7 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc", lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết thêm.

Tại hiện trường, ô tô khách bị lật nghiêng dưới vực, nhiều mảnh kính vỡ vụn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng và người dân đưa nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài. Nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân bị thương ra ngoài.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 26/4/2025, Nguyễn Văn Tư lái ô tô khách 29 chỗ, BKS: 29F-059.95 (còn hạn đăng kiểm đến 19/8) di chuyển từ thị trấn Tam Đảo xuống thì bị mất phanh và lật xe tại lề đường Km19 Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo). Trên xe khách có 17 người (cả lái xe).

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong gồm: Anh M.A.T. (SN 1978); chị P.H.T. (SN 1984), cháu N.V.M.N. (SN 2022), cháu M.P.T. (SN 2016), cùng quê tại huyện Thanh Miện, Hải Dương. Đồng thời có nhiều người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do xe mất phanh khi đang xuống dốc, dẫn tới việc tài xế không làm chủ được tốc độ, đâm vào hộ lan rồi lao xuống ta luy âm.

Cây xanh bật gốc giữa trời mưa, đè trúng người đi xe máy ở Hà Nội

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, trưa 29-3, một cây xanh bật gốc, đổ trúng người đi xe máy trên đường Tô Hiệu (phường Hà Đông, Hà Nội). Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có mưa nặng hạt kèm gió mạnh.

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa trên đường Tô Hiệu - Ảnh: L.H.

Lúc này, một người đàn ông lái xe máy biển số 33N4-20.XX đi trên đường Tô Hiệu, khi đến trước số nhà 68 thì bị cây xanh ven đường bật gốc, đè trúng. Cây xanh cao khoảng 7-8m, đường kính thân 20cm. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cắt dọn cây xanh, giải phóng lòng đường, đảm bảo giao thông.

