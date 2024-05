Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu GĐXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư; sau 7 ngày công chiếu “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải đã đạt doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng.

Lật Mặt thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Chân dung Trấn Thành và Lý Hải, hai đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt.





Trên Tiền phong thông tin, tính đến ngày 4/5, Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải thu hơn 230 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Sau hơn một tuần ra rạp, phim của Lý Hải chưa giảm sức hút. Mỗi ngày, phần phim thứ bảy của Lật mặt thu khoảng 10 tỷ đồng, những ngày cao điểm dịp lễ có lúc lên đến 20 tỷ đồng/ngày.

Với mức thu nhanh chóng và liên tục tăng mạnh của Lật Mặt 7, Lý Hải trở thành đạo diễn thứ hai của điện ảnh Việt chạm đến con số hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu ngoài rạp, sau Trấn Thành.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, mọi ưu thế đều dồn về Lật Mặt 7. Phim của Lý Hải ra mắt vào dịp Lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày.

Chưa kể đến việc Lý Hải không có đối thủ ngoài phòng vé dịp lễ, từ Xuân Lan, Mai Thu Huyền cho đến Phan Gia Nhật Linh (xét về doanh thu, độ nhận diện trong lĩnh vực điện ảnh gần đây).

Theo ông Khánh Dương, mọi lợi thế đều đổ dồn vào Lật Mặt 7. Rất có thể Một điều ước nhắm đến mục tiêu Bố già (phim có doanh thu cao nhất năm 2021 là 427 tỷ đồng).

Để dự đoán mức tăng doanh thu của Lật Mặt 7, chỉ cần nhìn vào số suất chiếu mỗi ngày của phim. Trong ngày 4/5, phim ổn định với 4.263 suất chiếu/81.015 vé. Để được nhà rạp ưu tiên hơn 4.000 suất chiếu/ngày không phải bộ phim nào cũng làm được, nhất là khi Lật mặt 7 đã ra rạp hơn một tuần.

Trước đó, rạp Việt chỉ có phim của Trấn Thành được ưu ái xếp khoảng 5.000 suất chiếu/ngày do lượng đặt vé trước khổng lồ.

Trong khi Lý Hải và Trấn Thành bán vé dễ dàng ngoài rạp, nhiều đạo diễn, nhà sản xuất chật vật trong việc thu hút người xem. Mùa Tết Nguyên đán 2024, hai phim là Trà và Sáng đèn rời rạp, dời lịch vì Mai áp đảo suất chiếu.

Đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khả năng bán vé của loạt phim Việt "khó càng thêm khó" khi Lật Mặt 7 ra rạp.

Ngay cả khi chủ động chiếu sớm vài ngày để né Lật Mặt 7, Cái giá của hạnh phúc vẫn chịu số phận doanh thu chững lại (tổng doanh thu đang là 25,6 tỷ đồng, tăng nhỏ giọt những ngày qua) khi phim của Lý Hải tấn công rạp Việt.

Cứ đà này, trong vài năm tới, hai đạo diễn nghìn tỷ đồng tiếp tục là hai cái tên không đối thủ ngoài rạp chiếu trong mùa phim Tết (thị phần của Trấn Thành) và phim ra mắt dịp lễ 30/4-1/5 (dịp kiếm tiền của Lý Hải).

Và nếu thị trường tiếp tục theo xu hướng "Trấn Thành, Lý Hải và phần còn lại", theo chia sẻ của nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt với Tiền Phong, còn rất lâu nữa để có đạo diễn thứ ba gia nhập hội nghìn tỷ đồng này.

Và nếu đạo diễn nghìn tỷ thứ ba xuất hiện, cũng khó có ai phá được kỷ lục đạt 1.000 tỷ nhanh nhất của Trấn Thành (hơn 1.400 tỷ đồng sau ba bộ phim Tết), hoặc vượt Lý Hải (hơn 1.000 tỷ đồng sau bảy tác phẩm chiếu rạp).

Ngoài việc trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng thứ hai của điện ảnh Việt, Lý Hải đang giữ kỷ lục đạo diễn có series phim Việt thành công nhất mọi thời về mặt doanh thu.

Điều đó đến từ việc doanh thu các phần Lật Mặt có mức tăng dần sau mỗi phần phim, sau phần phim đầu tiên năm 2015.

Với 72 tỷ đồng của Lật Mặt 1, Lý Hải thừa thắng xông lên với Lật mặt 2: Phim trườn g đạt 80 tỷ đồng, sau đó là Ba chàng khuyết đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng.

Năm 2019, Lý Hải ra mắt Lật Mặt 4: Nhà có khách. Phim đạt doanh thu hơn 120 tỷ đồng dù ra rạp cùng thời điểm với bom tấn Avengers: Endgame . Sau đó, phần phim thứ 5 mang tên Lật mặt: 48h thu hơn 150 tỷ đồng.

2023 được xem là năm đột phá với Lý Hải khi Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng, gấp đôi so với phần trước đó.

Sang năm nay, thương hiệu Lật Mặt tiếp tục "ăn nên làm ra" trong dịp lễ 30/4-1/5. Với doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu và tiếp tục tăng mạnh, đạo diễn Lý Hải vượt mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu ngoài rạp.

Mất gần 10 năm để trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng, nhưng trên thực tế Lý Hải không thể "ăn trọn" hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo nhà sản xuất phim Nguyễn Cao Tùng, người có kinh nghiệm sản xuất, phát hành phim cho Galaxy Cinema, số tiền về túi Lý Hải thực tế thấp hơn nhiều so với doanh thu 1.000 tỷ đồng đến từ thương hiệu Lật mặt.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Tùng đưa ra cách tính được nhà rạp áp dụng rộng rãi để quy về số tiền đạo diễn Lý Hải thực nhận.

Đầu tiên, cả bảy phần phim Lật Mặt trải qua khoảng 8-10% thuế VAT.

Tiếp theo, Lý Hải trả phí thuê rạp khoảng 50%.

Sau đó, nam đạo diễn phải trả cho nhà phát hành thêm 4% trên tổng doanh thu sau khi trừ phí thuê phim.

"Sau khi trừ mọi chi phí như trên, 1.000 tỷ đồng của Lật mặt chỉ còn khoảng 441,6 tỷ đồng. Tiếp tục trừ ngân sách bảy phần phim và chi phí PR thêm khoảng 175-200 tỷ đồng (con số ước lượng), Lý Hải thu về khoảng 240 tỷ đồng", nhà sản xuất Cao Tùng nói.

Ngoài ra, con số 240 tỷ đồng nói trên chưa kể đến thuế TNCN hoặc thuế Thu nhập doanh nghiệp, chi phí tài chính và lãi vay (nếu có).

Nhà sản xuất Cao Tùng trước đó dùng công thức tương tự để ước lượng số tiền Trấn Thành nhận được từ doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng của Mai, Nhà bà Nữ và Bố già.

Trừ hết các khoản theo thỏa thuận ban đầu với nhà rạp, chi phí PR, kinh phí làm phim... số tiền Trấn Thành thu được từ ba bộ phim ăn khách nhất mọi thời của phòng vé Việt vào khoảng 453,6 tỷ đồng.

Nhà sản xuất Cao Tùng nhấn mạnh mọi con số trên chỉ là ước lượng, có thể sai số nhỏ vì mức ăn chia doanh thu giữa nhà rạp và người làm làm phim là khác nhau.

Mức ăn chia doanh thu phổ biến hiện là 55% cho tuần đầu, 50% cho tuần thứ hai và 45% cho tuần thứ ba (tùy vào thương hiệu phim và danh tiếng của đạo diễn, độ đầu tư của nhà rạp).

Tựu trung lại, nhà sản xuất Cao Tùng cho rằng rạp chiếu (đồng thời là nhà phát hành) lấy hơn 60% doanh thu phim là hợp lý.

"Rạp đầu tư phòng chiếu bài bản rất tốn tiền, doanh thu mỗi ngày chỉ như tiền chợ, chủ yếu dựa vào chi phí phát hành. Vì vậy, tuần đầu phim ra rạp, họ lấy phí cao vốn rất bình thường. Và nếu Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ dòng nội dung nội địa, về mặt nguyên tắc, rạp phải vận hành theo kiểu thị trường để có thể tồn tại", nhà sản xuất Cao Tùng nhận định.

Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội: Do bố bị xúc phạm nhiều lần?

Vụ xô xát xảy ra trước cửa nhà chị P. (Ảnh cắt từ clip)





Xuất phát từ đoạn clip dài 18 giây lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 21h (ngày 2/5) tại tòa nhà B chung cư Đồng Phát - Park View Tower, Tổ dân phố 33 (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang trở thành chủ đề "nóng" trong những ngày qua.

Theo nội dung đoạn clip, thời điểm đó một nhóm người đang tranh cãi rất gay gắt tại hành lang chung cư trên. Đỉnh điểm, người phụ nữ áo trắng bất ngờ dùng chân đạp ngã nữ cư dân khác khiến chị này ngã ra sàn.

Được biết, nữ cư dân bị đạp là chị N.M.P, sinh sống ở tầng 11 của toà chung cư. Còn người phụ nữ đạp chị P. là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower.

Thông tin trên báo chí, chị P. cho biết, ngoài người phụ nữ trong clip 18 giây, thì chị còn bị một người đàn ông - cũng là con ông Minh, ném dép vào mặt dẫn tới gãy mũi.

Quay lại thời điểm xảy ra sự việc vào ngày 2/5, ông Minh có gửi giấy mời họp tới chị P. để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa hai bên. Tuy nhiên, khi tới giờ họp không thấy chị P., Ông Minh đã cử bảo vệ lên mời, rồi dẫn tới vụ xô xát, cãi cọ ngay trước cửa nhà chị P.

ông Minh cho biết chị P. có nhắn xúc phạm, chửi bới ông trên nhóm Zalo của cư dân toà nhà. "Do chị P. nhiều lần xúc phạm tôi, nên các con mới làm như vậy. Các con đến tòa nhà lúc nào tôi không biết", ông Minh giải thích trên tờ VietNamnet.

Chị P. thừa nhận có mâu thuẫn với ban quản trị tòa nhà, trong đó có ông Minh. Nhưng theo chị, mâu thuẫn này không phải mục đích cá nhân mà vì lợi ích chung của cư dân tòa nhà.

Vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm, để đảm bảo an ninh trật tự.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, ngụ huyện Đức Hòa) để phục công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Lê Thanh Kỳ Duyên có cha là Lê Tùng Vân, mẹ là Lê Thu Vân. Người phụ nữ này bị nghi phạm tội trong vụ án loạn luân được phát giác vào năm 2021, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Công an tỉnh Long An thông báo, ai biết thông tin về Kỳ Duyên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4 (TP Tân An), hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693609113 - 0842728599, gặp điều tra viên Trần Minh Hoàng.

Trước đó, ngày 19/4, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi loạn luân.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, công an đã vào cuộc điều tra.

Công an tỉnh Long An đã có chứng cứ cáo buộc Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hà Nội kiến nghị tiếp tục dùng lòng đường, gầm cầu cạn để trông giữ ô tô

Thông tin trên Vietnamnet, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2024, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường kiến nghị được tiếp tục sử dụng lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô.

Lý giải đề xuất này, ông Thường cho rằng, hiện nay phương tiện cá nhân trên địa bàn tăng nhanh. Năm 2023, thành phố có 6.000 ô tô mới đăng ký, tốc độ tăng bình quân trên 5%.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Thủ đô có trên 7,86 triệu phương tiện giao thông các loại. Để đáp ứng lượng phương tiện giao thông cá nhân gia tăng nhanh chóng, tổng diện tích đất cho giao thông tĩnh tại TP Hà Nội theo quy hoạch phải đạt 4% diện tích đất đô thị.

Tuy nhiên, theo ông Thường, diện tích dành cho giao thông tĩnh ở Hà Nội mới chỉ đạt 0,6% nên đang thiếu trầm trọng điểm đỗ ô tô.

Trước đó, năm 2020, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận phương án thí điểm của Sở GTVT sử dụng 4 gầm cầu: Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Mai Dịch và Vĩnh Tuy để tổ chức trông giữ phương tiện tạm thời.

Đến tháng 5/2023, UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, thống nhất với thành phố về việc tiếp tục tạm thời tổ chức trông giữ xe tại 4 gầm cầu nói trên để phục vụ nhu cầu gửi xe ngày càng tăng của người dân.

Phản hồi đề xuất của Hà Nội, Bộ GTVT cho rằng, căn cứ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, bãi đỗ xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không thuộc công trình đường bộ.

Ngoài ra, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Do vậy, về nguyên tắc không được tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, trong điều kiện hiện nay, giao thông tĩnh tại các thành phố lớn đang thiếu thì sử dụng tạm thời gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe sẽ là một giải pháp.

Tuy nhiên, khi gầm cầu được trưng dụng làm bãi đỗ xe thì ô tô vào, ra sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, có thể xảy ra tình huống cháy nổ, ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu. Do đó, chỉ nên cho phép sử dụng trong thời hạn nhất định 5-7 tháng hoặc 1-2 năm.

Theo một chuyên gia giao thông khác, không gian gầm cầu cạn nên sử dụng trồng cây xanh. Vỉa hè, lòng đường cũng nên trả lại vai trò của nó đó là dành cho người đi bộ và phương tiện lưu thông.

"Lâu nay Hà Nội đã sử dụng một số lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ ô tô, xe máy. Việc này phần nào gây ùn tắc giao thông nội đô trong khi không khuyến khích được người dân sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Do đó, tôi nghĩ rằng, Hà Nội cần xây dựng bãi đỗ xe tĩnh hơn là kiểu chắp vá tận dụng gầm cầu cạn, lòng đường, vỉa hè làm nơi trông giữ xe", vị chuyên gia này phân tích.

Đối với thực trạng khó thu hút nhà đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, các chuyên gia đề xuất Hà Nội đứng ra xây dựng sau đó tiến hành đấu thầu cho tư nhân quản lý.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

T.L.D bị bắt vì đã sát hại con gái 9 tháng tuổi





Trên VOV, ngày 3/5, Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã bắt giữ T.L.D, 29 tuổi, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành để điều tra về hành vi bạo hành con gái ruột dẫn đến tử vong. Nạn nhân là con gái ruột (cháu V) của T.L.D, chỉ mới 9 tháng tuổi.

Theo điều tra, vào chiều 2/5, người dân phát hiện bé C.V (9 tháng tuổi) bị cha là T.L.D đánh, nằm bất động, liền báo công an. Ngay sau đó, Công an xã Thành Long đến hiện trường đưa bé V. đến Trung tâm y tế H.Châu Thành cấp cứu, nhưng bé đã tử vong trước khi vào viện.

Qua quan sát vụ việc, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối cho rằng, xét về đạo đức, đứng trên cương vị là bậc cha mẹ nhưng người bố có hành vi bạo hành con mình là điều không thể chấp nhận được.

Theo luật sư Hùng, ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, người bố này sẽ phải chịu sự trừng phạt của tòa án lương tâm bởi đã gây nên cái chết cho chính con gái ruột của mình. Về mặt pháp lý hành vi bạo hành con của người bố này đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, thậm chí có thể là cả quyền được sống được công nhận trong hiến pháp.

"Trong trường này, người bố có hành vi bạo hành cháu bé, cụ thể là liên tục đấm và tát vào mặt cháu; rõ ràng, người bố phải nhận thức được rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân, tuy nhiên vẫn thực hiện hành vi và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. Hành vi của người bố là vô cùng tàn nhẫn, mất nhân tính. Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình"- luật sư Hùng phân tích.

Để giải quyết vụ việc trên, theo luật sư Hùng, cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết của cháu bé. Trên thực tế, không hiếm trường hợp bạo lực từ cha mẹ gây ra hậu quả thương tâm cho con cái của mình.

Từ vụ việc này, luật sư Hùng cho rằng, đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo hành trẻ em, về sự thờ ơ, vô cảm trong xã hội, cần sự chung tay, góp sức tới từ cộng đồng để kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, quan tâm hơn tới việc bảo vệ sức khỏe, thân thể, bảo vệ mầm non tương lai của đất nước.

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Bùn thải của Khu LHXLCT Nam Sơn bị tràn ra ngoài.





Sở TN&MT Hà Nội vừa có báo cáo về việc sạt lở bao ô lưu chứa bùn (bùn không nguy hại sau xử lý nước rỉ rác) tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải (LHXLCT) Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo báo cáo, từ ngày 30/4 đến 3/5, mưa lớn kéo dài liên tục nên khoảng 17h ngày 3/4 đã xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn. Một phần lượng bùn lưu chứa tại ở đây đã chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn trong phạm vi của Khu.

Về nguyên nhân sự cố, Sở TN&MT Hà Nội cho biết, bờ bao hố bùn được đắp trên nền rác theo thời gian, rác sụt lún dẫn đến giảm liên kết. Vì thế, khi thời tiết có mưa lớn kéo dài làm sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn thải kích thước khoảng 1m hướng trục đường nội bộ của Khu xử lý.

Ngay sau khi tình huống xảy ra, Sở đã chỉ đạo Liên danh nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đắp chặn tại trục đường nội bộ và hoành triệt cống Φ2000 dọc đường để ngăn chặn bùn tràn ra khu vực ngoài khu xử lý. Đồng thời, đắp chặn bờ bao tại vị trí xảy ra sự cố.

Đối với lượng bùn đã tràn ra, nhà thầu huy động phương tiện hút bùn vào xe bồn chuyển tới khu vực lưu chứa an toàn.

Đến 19h ngày 3/5, công tác khắc phục cơ bản đã ngăn chặn kịp thời đảm bảo không rò rỉ bùn ra ngoài khu xử lý. Toàn bộ khu vực đường nội bộ được tổng vệ sinh đảm bảo an toàn vận hành.

Trong thời gian khắc phục sự cố, điều chuyển việc tiếp nhận rác tại khu vực phía Bắc (do đường nội bộ bị bùn tràn) sang tiếp nhận vào bể chứa Nhà máy điện rác Sóc Sơn ở phía Nam khu xử lý. Đơn vị đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý rác tại Khu xử lý được ổn định, an toàn và không bị gián đoạn.

Đến 11h ngày 4/5, công tác tổng vệ sinh tại trục đường nội bộ khu xử lý đã được đơn vị vận hành xử lý triệt để, việc tiếp nhận rác của khu xử lý trở lại bình thường.

Về lâu dài, Sở chỉ đạo đơn vị vận hành Khu xử lý (Liên danh Công ty 68 và Công ty MTĐT Sơn Tây) nhanh chóng khắc phục triệt để, thu gom toàn bộ lượng bùn thải phát sinh ra tuyến đường nội bộ và thực hiện các giải pháp phòng ngừa sự cố.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng yêu cầu đơn vị vận hành tăng công tác giám sát kiểm tra, bố trí nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời trong các tình huống bất ngờ, hạn chế ảnh hướng tới môi trường và dân sinh. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị vận hành trong Khu xử lý với UBND huyện Sóc Sơn không để xảy ra sự cố.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội