Tin tối 20/11: Dùng giấy phép lái xe trên VNeID khi mất giấy tờ gốc có bị xử phạt? Từ hôm nay, ngân hàng không được khuyến mại cho người gửi tiền

Dùng giấy phép lái xe trên VNeID khi mất giấy tờ gốc có bị xử phạt?

Vấn đề được nêu trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin. Tờ này cho hay, theo Bộ Công an, điểm a Khoản 24, Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, GPLX bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Giấy phép này có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên đó trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý GPLX hoặc có thông tin GPLX đã được xác thực trên VNeID.

Căn cứ quy định trên, thông tin GPLX đã được xác thực trên VNeID là hợp lệ, có thể sử dụng thay thế bằng lái xe vật liệu PET khi tham gia giao thông.

Trường hợp người lái xe bị mất GPLX bằng vật liệu PET, khi tham gia giao thông sử dụng thông tin đã được xác thực trên VNeID thì cá nhân đó không vi phạm lỗi "Không có GPLX hoặc Không mang theo GPLX".

Hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp bị mất gồm những giấy tờ gì? Theo khoản 4 Điều 19 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi điểm d khoản 13 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT quy định hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất như sau: - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; - Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài; - Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. - Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận; - Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có). Lưu ý: Người lái xe lập 1 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung nhiều thuận lợi cho người bệnh BHYT, đặc biệt là bệnh nhân ung thư

Sáng 20/11, thông tin từ Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Hướng dẫn cụ thể cách tính số lần khám, chữa bệnh BHYT các chuyên khoa, chuyên khoa sâu

Đại diện Vụ BHYT cho biết, trước đó thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật BHYT năm 2009, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, ngày 28/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Sau 8 năm thực hiện, bên cạnh những mặt ý nghĩa tích cực mang lại, việc triển khai thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BYT cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ kỹ thuật, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.



Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BYT với nhiều điểm mới thuận tiện hơn cho cả người bệnh tham gia BHYT, đặc biệt là người bệnh ung thư và cơ sở khám, chữa bệnh như bổ sung hướng dẫn thanh toán chi phí (có giá ngày giường, dịch vụ kỹ thuật chi tiết, chi phí khám...); đồng thời sửa đổi điều kiện thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng trong phạm vi được hưởng.

Theo ThS Vũ Nữ Anh - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, Thông tư 39 đã bổ sung khái niệm " Một lượt khám bệnh, chữa bệnh được xác định là một lần khám ngoại trú hoặc một đợt điều trị (điều trị ngoại trú hoặc điều trị ban ngày hoặc điều trị nội trú). Số ngày của một lượt khám bệnh, chữa bệnh do người hành nghề quyết định dựa trên tình trạng bệnh của người bệnh ".



Cùng đó, Thông tư này cũng làm rõ một số chi phí chưa tính trong giá ngày giường điều trị, được thanh toán theo thực tế sử dụng cho người bệnh như: kim chọc buồng tiêm truyền (trừ kim chọc buồng tiêm truyền đã đi kèm buồng tiêm truyền đã được mua sắm theo quy định trong cùng một bộ), dây truyền máu, nút chặn đuôi kim luồn, minicap; Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị chống loét do tỳ đè; Thanh toán cho người bệnh được chẩn đoán loét tỳ đè độ 1 và thanh toán tối đa không quá 3 lọ (20ml/lọ)/đợt điều trị.

Thông tư 39 cũng hướng dẫn cụ thể cách tính số lần khám bệnh, chữa bệnh khi đi khám bệnh chuyên khoa, chuyên khoa sâu.

Quy định tính số lần khám bệnh tối đa được cơ quan BHXH thanh toán đối với các bàn khám trên 65 lượt khám trong thời gian mỗi 08 giờ/01 ngày, trước kia quy định 65 lượt khám/01 ngày; Đồng thời, Thông tư 39 cũng sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thanh toán giường hồi sức cấp cứu (ICU), giá dịch vụ ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng.

Tăng quyền lợi cho người bệnh ung thư tham gia BHYT

Phó Vụ trưởng Vũ Nữ Anh cũng cho biết, Thông tư 39 đã bãi bỏ các quy định về điều kiện nhân lực, điều kiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong Thông tư số 35/2016/TT-BYT;

Cùng đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán của dịch vụ kỹ thuật Chụp cắt lớp vi tính 64 dãy đến 128 dãy theo hướng mở rộng đối với một số trường hợp cần thiết để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh chính xác hơn (chụp ngực/bụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chụp vùng sọ - mặt cho bệnh lý dị tật sọ mặt bẩm sinh...)

Để đáp ứng việc chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư trong bối cảnh số lượng ca mắc mới, tử vong không ngừng tăng lên, Thông tư 39 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán của dịch vụ kỹ thuật chụp PET/CT khi xác định tái phát/di căn đối với bệnh ung thư đường mật, Ung thư tinh hoàn; Ung thư khoang miệng, ung thư tế bào hắc tố, U nguyên bào thần kinh, Ung thư dạ dày;

Bổ sung điều kiện thanh toán đối với một số chất chỉ điểm khối u (CA 125, CA 15-3, CA 72 – 4…) để chẩn đoán ung thư, ung thư di căn không rõ u nguyên phát, định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) máu, xét nghiệm đột biến gen Her 2.

Cũng tại Thông tư 39, một số dịch vụ kỹ thuật đã bãi bỏ điều kiện thực hiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo điều kiện cho tuyến dưới thực hiện như: Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không đặt IOL/Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco (trước kia yêu cầu đối với người bệnh đục thể thủy tinh có thị lực ≥ 3/10 thì thực hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt từ tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng II trở lên);

Thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO (trước kia yêu cầu thực hiện phải có hội chẩn có bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu);

Hạ thân nhiệt chỉ huy (trước kia yêu cầu thực hiện ở bệnh viện hạng đặc biệt và các cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ Y tế phê duyệt).

Bên cạnh đó, một số kỹ thuật cao mà người bệnh được hưởng: chụp PET/CT, hạ thân nhiệt chỉ huy

Thông tư 39 cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng theo hướng mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, bảo đảm khả năng chi trả của quỹ BHYT.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật hồi sức cấp cứu theo hướng mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, bảo đảm khả năng chi trả của quỹ BHYT, theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế: Lọc máu cấp cứu, thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO; hạ thân nhiệt chỉ huy; Lọc máu hấp phụ bằng quả lọc resin, đặt nội khí quản 2 nòng; đồng thời sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật khác.

Thông tư số 39/2024/TT-BYT sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025.

Từ hôm nay 20/11, ngân hàng không được khuyến mại cho người gửi tiền

Thông tư 48 năm 2024 quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ hôm nay (20/11). VietnamNet đưa tin.

Theo đó, TCTD áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân không vượt quá mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ và đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam đối với kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên của tổ chức và cá nhân trên cơ sở cung cầu thị trường.

Theo Thông tư 48, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam quy định tại thông tư này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

TCTD niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) của TCTD.

TCTD khi nhận tiền gửi không được thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật.

Thông tư này thay thế Thông tư 08 năm 2014 quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD.

Đối với các thỏa thuận lãi suất bằng đồng Việt Nam trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành (20/11/2024), TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận cho đến hết thời hạn. Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, khách hàng không đến lĩnh tiền gửi, TCTD áp dụng lãi suất tiền gửi theo quy định tại Thông tư 48.

Để đảm bảo tính thống nhất về căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, NHNN ban hành các quyết định quy định về lãi suất tiền gửi, trong đó chỉnh sửa căn cứ pháp lý ban hành và không thay đổi các mức lãi suất tiền gửi, gồm:

Quyết định số 2410 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 46. Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức và của cá nhân là 0%/năm.

Quyết định số 2411 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 48.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô ở mức 5,25%/năm.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Xác minh 2 ô tô chèn ép trên cao tốc, người trong xe thò tay đập gương xe nhau

Ngày 20/11, trả lời Báo điện tử VTC News, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ hai người thò tay qua cửa kính, đập gương chiếu hậu của ô tô trên đường Vành đai 3 trên cao.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Porsche Macan S đánh lái vào làn dừng khẩn cấp của đường Vành đai 3 trên cao. Khi áp sát chiếc Hyundai màu trắng, người ngồi bên ghế phụ chiếc Huyndai thò tay qua cửa kính, đập vào gương chiếc Porsche Macan S.

Chưa dừng lại, tài xế Porsche Macan S tiếp tục đi trong làn khẩn cấp. Người này sau đó cũng hạ kính rồi dùng tay đập vào gương xe Hyundai.

Hành động trên diễn ra trên quãng đường dài, trong thời điểm lưu lượng xe trên đường rất đông đúc. Sự việc diễn ra ở chiều đường hướng Linh Đàm đi Mai Dịch, đoạn gần lối ra nút giao Khuất Duy Tiến.

Sau khi đoạn clip trên mạng xã hội được chia sẻ, nhiều người tỏ ra bức xúc về cách hành xử của người trong 2 chiếc ô tô trên đường cao tốc.

Tự làm thịt cóc ăn, 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch

Ngày 20/11, lãnh đạo xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến một cháu nhỏ tử vong, một cháu nguy kịch sau khi ăn thịt cóc. VOV đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/11, trong lúc bố mẹ vắng nhà, em Y.T.N (11 tuổi) tự nấu thịt cóc cho mình và em gái 5 tuổi cùng ăn.

Sau khi ăn, cả hai anh em có biểu hiện khó thở, tím tái và được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cháu Y.T.N đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức – Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trong hai cháu bé, người anh do ăn trúng phần trứng cóc dẫn đến ngộ độc mức độ nặng nên đã tử vong vào lúc 23 giờ ngày 19/11. Còn em gái H.T.L.N (5 tuổi) ăn phần đùi cóc do anh trai nấu bị nôn ói nhiều lần, đau bụng. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, chữa trị, đến nay, sức khỏe bé gái đã ổn định, có khả năng xuất viện sau thời gian điều trị.

Theo bác sĩ Tuấn, trong trứng cóc có độc tố gây chết người. Do đó, khi làm thịt cóc không cẩn thận, người dân ăn trúng phần trứng cóc sẽ dẫn đến ngộ độc. Bác sỹ Tuấn khuyến cáo, cha mẹ cần lưu ý, tránh để trẻ nhỏ tự ý làm và ăn thịt cóc, dễ dẫn đến tình trạng ăn nhầm hoặc chế biến không đảm bảo gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc trời rét

Khu vực Bắc Bộ thời tiết rét vào đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Bắc Bộ trong 10 ngày tới, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Báo Người Lao Động đưa tin.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết nền nhiệt trung bình trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 11/11 đến 10/12 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 1,5 độ C. "Hoạt động của không khí lạnh trong thời kỳ này có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm" - ông Hòa nói.

Dự báo không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 đến tháng 2/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.