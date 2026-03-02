'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

"Đồi gió hú" phiên bản mới đầy táo bạo

Ra rạp vào đúng dịp lễ Tình nhân, "Đồi gió hú" (tựa gốc: "Wuthering Heights") do hãng Warner Bros. phát hành đã thống trị phòng vé Bắc Mỹ với 40 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 82 triệu USD, cân bằng mức kinh phí sản xuất 80 triệu USD. Thành tích này cho thấy sức hút không thể bàn cãi của cặp sao Margot Robbie và Jacob Elordi, bất chấp những luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn.

Hơn 170 năm sau khi tiểu thuyết Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë ra đời, câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh giữa Catherine và Heathcliff tiếp tục được đưa trở lại màn ảnh rộng trong phiên bản của đạo diễn Emerald Fennell. Nhưng lần này, bộ phim không đi theo con đường chuyển thể trung thành quen thuộc, mà chủ động phá vỡ khuôn mẫu để dựng nên một cách nhìn mới – táo bạo, gai góc và giàu tính bản năng.

Phiên bản “Đồi gió hú” mới ra rạp vì thế không chỉ là một bộ phim chuyển thể, mà là một cuộc đối thoại giữa văn học thế kỷ XIX và cảm thức điện ảnh của thế kỷ XXI.

Đạo diễn Emerald Fennell làm mới câu chuyện kinh điển trong bản chuyển thể “Đồi gió hú” mới ra rạp. (Ảnh: Warner Bros Pictures)

Thay vì tái hiện đầy đủ cấu trúc tiểu thuyết, bộ phim chọn giữ lại những xung lực mạnh nhất – tình yêu, dục vọng, giai cấp, sự ghen tuông và khát vọng chiếm hữu rồi đẩy chúng đến cực điểm. Điều này khiến tác phẩm mang sắc thái gần với điện ảnh tâm lý gothic hiện đại hơn là phim cổ trang thuần túy.

Fennell không giấu tham vọng làm mới câu chuyện vốn đã được chuyển thể hàng chục lần. Cô tiếp cận tác phẩm như một ký ức cá nhân, một trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt từ lần đầu đọc sách ở tuổi thiếu niên, và tái tạo nó bằng ngôn ngữ điện ảnh đậm tính chủ quan...

"Đồi gió hú" đang chiếu tại rạp phim ở khu vực Bắc Mỹ được nhận xét là táo bạo và đổi mới.

"Đồi gió hú" gây nhiều tranh cãi vì nhiều cảnh "nóng"

Ra rạp tại khu vực Bắc Mỹ từ hồi trung tuần tháng 2, "Đồi gió hú" một lần nữa thổi bùng lên làn sóng tranh cãi, không khác những gì mà nguyên tác từng trải qua. Bộ phim 18+ gây sốc không chỉ với những cảnh da thịt bỏng cháy, mà còn là những khám phá táo bạo của Emerald Fennell về tình yêu và con người.

Giới chuyên môn lẫn khán giả bị chia rẽ sâu sắc, khi nhiều ý kiến chỉ trích "Đồi gió hú" quá phô trương, trần trụi, trong khi số khác nhận xét phim đắm say, mê hoặc và ngây ngất khó quên. Đầu tiên, bộ phim lược bỏ nửa sau tiểu thuyết, phần bi kịch lan sang thế hệ kế tiếp, giản lược cách kể chuyện qua góc nhìn của quản gia Nelly Dean. Nhân vật người anh trai Hindley bị xóa bỏ hoàn toàn, ông Earnshaw sống lâu hơn và trực tiếp tạo nên những tổn thương thời thơ ấu của Heathcliff, những xung đột và thù hận được chuyển sang cho người cha giàu có của Catherine (Martin Clunes)...

"Đồi gió hú" phiên bản 18+ (năm 2026) nhiều hình ảnh lãng mạn và cảnh "nóng".

Nhà phê bình Justin Chang của The New Yorker nhận xét những ai trung thành với tiểu thuyết có thể không hài lòng trước các thay đổi này. Chuyên gia nhìn nhận bộ phim đặt nặng yếu tố xác thịt, cố trao cho các nhân vật đời sống tính dục hoang dại và trực diện, pha lẫn sắc thái mỉa mai.



Ngay cả các cảnh thân mật cũng bị nhận xét là nửa vời. Nhân vật liên tục trao nhau nụ hôn, ân ái nhưng vẫn ăn mặc kín đáo và được thể hiện bằng những ẩn dụ điện ảnh khá phô trương.

Chuyện tình trong 'Đồi gió hú' 2026 gây chia rẽ giới phê bình.

Cây viết Clarisse Loughrey của The Independent chê bộ phim là “rỗng tuếch”, cho rằng ê-kíp đã mượn danh diễn giải để làm mất đi sự dữ dội và bạo liệt cảm xúc của tiểu thuyết gốc, thay vào đó là những chi tiết lãng mạn dễ xem, dễ bán.

Với nhiều nhà phê bình, đây không phải bản chuyển thể dành cho người tìm kiếm sự trung thành với văn học. Nhưng nếu xem đây là tác phẩm độc lập, yêu thích sự phá cách, một bữa tiệc mãn nhãn cùng phần nhạc phim đương đại bắt tai, tác phẩm này chắc hẳn sẽ là trải nghiệm thú vị.