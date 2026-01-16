Tin vui của NSƯT quê Hưng Yên đóng vai bố Bình trong 'Cha tôi người ở lại'

Không nhận ra NSƯT Thái Sơn - bố Bình của 'Cha tôi người ở lại' NSƯT Thái Sơn, Thái Vũ và Ngọc Huyền của “Cha tôi người ở lại” sẽ cùng xuất hiện trong "Khách sạn 5 sao" lúc 12h trưa Chủ nhật ngày 11/5 trên VTV3.

NSƯT Thái Sơn đã giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình" tại lễ trao giải "Cánh Diều 2025". Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ quê Hưng Yên đã trải lòng bản thân vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận giải thưởng.

"Đây là một vinh dự lớn, không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn là niềm tự hào chung của cả tập thể đã cùng đồng hành trong suốt chặng đường làm nên bộ phim.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức giải Cánh Diều 2025, Hội đồng giám khảo đã tin tưởng, ghi nhận những nỗ lực của Thái Sơn trong vai diễn này.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung tâm sản xuất Phim truyền hình VFC - Đài truyền hình Việt Nam, đạo diễn, biên kịch, cùng toàn bộ ê-kíp sản xuất – những con người thầm lặng phía sau ống kính, đã tạo điều kiện, dẫn dắt và truyền cảm hứng để tôi có thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn các anh chị diễn viên đã cùng tôi chia sẻ cảm xúc, nâng đỡ nhau trong từng cảnh quay", NSƯT Thái Sơn viết.

NSƯT Thái Sơn chia sẻ tin vui.

Anh cũng đặc biệt cảm ơn khán giả - những người đã yêu thương, theo dõi và dành cho nam nghệ sĩ sự động viên to lớn. Chính tình cảm của khán giả là động lực để NSƯT Thái Sơn không ngừng học hỏi, cố gắng và sống trọn vẹn hơn với nghề.

Với NSƯT Thái Sơn, giải thưởng này là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc nhở anh phải luôn nghiêm túc với từng vai diễn và tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Năm qua, NSƯT Thái Sơn thành công với vai bố Bình trong phim "Cha tôi người ở lại". Chia sẻ với Gia đình&Xã hội về vai diễn này, anh tâm sự: "Ông Bình trong "Cha tôi, người ở lại" là một nhân vật tôi rất hứng thú từ khi đọc kịch bản cho đến khi vào quay. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy hứng thú, tôi thấy vai diễn đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Ngoài ra, nhân vật cho tôi rất nhiều bài học trong chuyên môn cùng những kiến thức cuộc sống như cách nuôi dạy con và văn hóa ứng xử.

Vai diễn bố Bình cũng là một nhân vật giàu tình yêu thương, nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Theo tôi, vai diễn này rất khó, với những trường đoạn cảm xúc phức tạp. Chính vì thế nên tôi càng muốn chinh phục được hóa thân và may mắn nhận được sự tin tưởng của đạo diễn".

NSƯT Thái Sơn và "con gái" Ngọc Huyền cùng nhận giải thưởng.

Trước khi thành công với vai diễn này, NSƯT Thái Sơn đã quen mặt trên phim phát sóng giờ vàng của VFC như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Biệt dược đen, Vui lên nào, anh em ơi...

Ngoài ra, NSƯT Thái Sơn còn là nghệ sĩ Chèo nổi tiếng đất Bắc. Anh xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam.

Trong sự nghiệp diễn chèo, Thái Sơn gặt hái được nhiều thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014, Huy chương Bạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2016...

Với những thành tích đạt được trên sân khấu Chèo, nghệ sĩ Thái Sơn đã được phong danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng lần thứ 10, năm 2023.