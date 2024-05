Tỉnh nghèo Bắc Kạn thiệt hại gần 16 tỷ đồng sau 2 đợt dông lốc

Theo thống kê từ Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, trên địa bàn tỉnh xảy 2 đợt thiên tai đã làm hư hỏng trên 2.000 nhà ở, 5 nhà văn hóa, gần 160 chuồng trại. Gây thiệt hại sản xuất nông, lâm nghiệp trên 500 ha cây trồng. Nhiều tuyến đường bị sạt lở và nhiều công trình khác bị hư hỏng, ước thiệt hại gần 16 tỷ đồng.



Cụ thể, mưa, dông lốc từ ngày 17/4 đến 24/4/2024 làm thiệt hại 1.557 nhà, 432,2 ha cây ngô, thuốc lá, hoa màu, cây lâm nghiệp bị gẫy đổ. Cùng với đó, nhiều công trình khác bị hư hỏng gồm 4 cột điện bị nghiêng, đổ, 111 chuồng trại, công trình phụ bị tốc mái, 4 nhà văn hoá thôn, 12 phòng học bị tốc mái và 2 trụ sở UBND xã bị hỏng công trình phụ. Ước thiệt hại khoảng 13,856 tỷ đồng.

Từ đêm ngày 30/4 đến ngày 5/5/2024, thiên tai làm 562 nhà ở bị tốc mái, 134,01 ha cây ngô, thuốc lá, hoa màu, cây lâm nghiệp bị gẫy đổ và 7 con gia súc bị chết. Tại nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở 252 m3 đất, đá. Lề, mặt đường bị xói 375 m3, lún cục bộ lề, mặt đường 71 m3, sạt lở taluy âm dài 3m, hỏng 14 bộ biển báo và 5 tràn đập bị tắc.

Bắc Kạn chịu thiệt hại nặng sau 2 đợt dông lốc.

Ngoài ra, thiên tai cũng gây thiệt hại nhiều công trình khác như: 2 cột điện bị nghiêng, đổ, 47 chuồng trại, công trình phụ bị tốc mái, 95 cây xanh bị gẫy đổ, 1 nhà văn hoá thôn bị tốc mái và 1 nhà xe trụ sở UBND xã bị sập mái,... ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, ngay khi có thông tin thiệt hại, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai cấp tỉnh đã xuống kiểm tra chỉ đạo. Chính quyền địa phương huy động lực lực lượng, phương tiên tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục và chỉ đạo công tác khắc phục tại một số địa phương bị thiệt hại nặng.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tham mưu và tổ chức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định đời sống Nhân dân.

Hơn 2.000 nhà ở, 5 nhà văn hóa, gần 160 chuồng trại bị thiệt hại.

Tại các nơi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã chủ động đi kiểm tra và chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ Nhân dân khắc phục các hư hỏng vể nhà ở để ổn định chỗ ở. Người dân chủ động chăm sóc cây trồng sau thiên tai. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản hư hỏng về nhà ở đã được khắc phục. Đối với diện tích cây trồng hư hỏng nặng không thể hồi phục, địa phương có phương án gieo trồng lại, hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 8 - 9/5, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân, khách du lịch chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). Triển khai các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Xem thêm video đang được quan tâm: