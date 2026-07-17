Thúy Diễm báo tin vui ở tháng thứ 7 thai kỳ

Nữ diễn viên cho biết từ ngày mang bầu bé thứ hai, cô được ông xã chăm chút từng ly từng tý. Sợ vợ ở nhà buồn và dễ bực bội, anh gác lại hầu hết các công việc để đưa cô đi ăn, đi du lịch, xoa bóp giúp vợ đỡ đau mỏi. "Đối với tôi, đó là sự đồng hành lớn lao của một người chồng, một người cha", nữ diễn viên nói.