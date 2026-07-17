Thúy Diễm báo tin vui ở tháng thứ 7 thai kỳ

Thứ sáu, 19:00 17/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh đang mang thai tháng thứ 7. Cô và ông xã Lương Thế Thành đang trải qua hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc chuẩn bị đón con thứ 2.

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 1.

Thúy Diễm cùng ông xã Lương Thế Thành thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cột mốc mang thai tháng thứ bảy: "Một ngày nắng thật đẹp, ba Thành và mẹ Diễm dắt tay nhau đi chụp một bộ ảnh bầu để lưu giữ kỷ niệm của hành trình thật đặc biệt này".

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 2.

Hai vợ chồng hạnh phúc hé lộ vì bất ngờ khi có bầu tự nhiên mà đúng như ước nguyện suốt nhiều năm.

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 3.
Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 4.
Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 5.

"Cảm ơn những điều thiêng liêng đã sắp đặt. Gia đình bé nhỏ của chúng mình... thật sự trọn vẹn và hạnh phúc", Thúy Diễm bộc bạch.

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 6.
Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 7.
Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 8.

Lương Thế Thành âu yếm bụng bầu của bà xã trong bộ ảnh kỷ niệm. Thúy Diễm hiện mang thai ở tháng thứ 7 và tăng khoảng 11 kg so với trước khi mang bầu. Nữ diễn viên tiết lộ: "Mẹ Diễm hạnh phúc vì có thêm một đồng minh".

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 9.

Hai vợ chồng diễn viên không mong cầu gì, chỉ mong con sẽ luôn thật khỏe mạnh, bình an, đủ ngày đủ tháng đến với thế giới: "Mong con sẽ nhận được thật nhiều lời chúc phúc và yêu thương từ tất cả mọi người!".

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 10.

Nữ diễn viên cho biết từ ngày mang bầu bé thứ hai, cô được ông xã chăm chút từng ly từng tý. Sợ vợ ở nhà buồn và dễ bực bội, anh gác lại hầu hết các công việc để đưa cô đi ăn, đi du lịch, xoa bóp giúp vợ đỡ đau mỏi. "Đối với tôi, đó là sự đồng hành lớn lao của một người chồng, một người cha", nữ diễn viên nói.

Thúy diễm hạnh phúc thông báo mang thai tháng thứ 7 cùng Lương Thế Thành - Ảnh 11.

Mang thai lần hai ở tuổi 40, Thúy Diễm tự thấy sức khỏe và thể lực giảm sút. Nữ diễn viên dự định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất đến khi em bé cứng cáp mới trở lại. Cô muốn dùng quãng nghỉ này để tự làm mọi điều cho bé nhỏ và bù đắp cho bé lớn thời gian mẹ quá bận rộn với công việc.

 

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