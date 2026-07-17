Tin sao 17/7: Xuân Mai 'Con cò bé bé' tái xuất, Quỳnh Nga cho rằng 'không thả thính'

Xuân Mai góp giọng cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu?", dự kiến phát hành lúc 19h ngày 17/7. Đây là lần đầu hai giọng ca gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả cùng xuất hiện trong một sản phẩm.