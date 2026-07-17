Tin sao 17/7: Xuân Mai 'Con cò bé bé' tái xuất, Quỳnh Nga cho rằng 'không thả thính'
GĐXH - Ca sĩ Xuân Mai chính thức tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, trong khi đó Quỳnh Nga có động thái mới sau khi công khai chuyện tình cảm với Việt Anh.
Mẹ ruột Á hậu Đinh Y Quyên gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đinh Y Quyên - Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, vừa nhận bằng bác sĩ da liễu. Mẹ ruột cô - bà Nguyễn Thị Hảo gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái.
Lan yêu cầu loại Sương khỏi băng nhóm SantanaXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sương bị yêu cầu rời khỏi băng nhóm Santana, Cục trưởng Quốc Đạt nghi ngờ có đối tượng băng đảng trong đội chuyên án.
'Thanh âm vượt đại dương': Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mạiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Không đặt mục tiêu doanh thu, "Thanh âm vượt đại dương" đánh dấu cột mốc mới của điện ảnh Việt Nam khi trở thành bộ phim đầu tiên do Nhà nước đặt hàng được phát hành thương mại, mở ra cơ hội để dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đến gần khán giả đại chúng.
Khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Á hậu Tú Anh trong chuyến du lịch SingaporeGiải trí -
GĐXH - Bà Khuê Tú (mẹ của Á hậu Tú Anh) mới đây đã chia sẻ những hình ảnh gia đình trong chuyến nghỉ hè tại Singapore. Đặc biệt, hai em bé đáng yêu của gia đình Á hậu Tú Anh thu hút sự chú ý của khán giả.
Tuấn Hưng khéo dạy conXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tuấn Hưng qua chương trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" đã thể hiện được sự khéo léo và tâm lý trong cách dạy con.
Sương khó tiếp cận sâu trong băng đảng SantanaXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sương (biệt danh N1) vẫn chưa lấy được sự tin tưởng của Lê Trường, hắn thậm chí sẵn sàng nhường cô cho đàn em của mình.
NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Cường Cá góp mặt trong phim nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí -
GĐXH - "Con đến đây" - series phim ngắn đề tài y khoa về hành trình tìm con sẽ ra mắt khán giả trong tháng 7/2026.
Việt Anh ở tuổi 45Giải trí -
GĐXH - Việt Anh thời gian gần đây lại khiến khán giả quan tâm khi công khai hẹn hò cùng 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga. Ở tuổi 45, cuộc sống của anh ra sao?
Điều ít biết về con trai tài năng của NSƯT Thanh TâmCâu chuyện văn hóa -
Ít ai biết Thượng tá - NSƯT Thanh Tâm có con trai sở hữu chiều cao 1m83, ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào, vừa giành danh hiệu Á vương Du lịch Việt Nam.
Khoảnh khắc bình yên của Mai Phương ThúyGiải trí -
GĐXH - Sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy luôn chọn cuộc sống kín tiếng. Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ những khoảnh khắc bình yên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.