Tin sao 17/7: Xuân Mai 'Con cò bé bé' tái xuất, Quỳnh Nga cho rằng 'không thả thính'

Thứ sáu, 17:59 17/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Xuân Mai chính thức tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, trong khi đó Quỳnh Nga có động thái mới sau khi công khai chuyện tình cảm với Việt Anh.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 1.

Thúy Diễm cùng ông xã Lương Thế Thành chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm cột mốc mang thai tháng thứ bảy, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 2.

Lương Thế Thành âu yếm bụng bầu của bà xã trong bộ ảnh kỷ niệm. Thúy Diễm hiện mang thai ở tháng thứ 7 và tăng khoảng 11 kg so với trước khi mang bầu.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 3.

Xuân Mai "Con cò bé bé" chia sẻ hình ảnh cùng với Xuân Nghi, kèm theo đó là lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ cô quay trở lại với ca hát. 

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 4.

Xuân Mai góp giọng cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu?", dự kiến phát hành lúc 19h ngày 17/7. Đây là lần đầu hai giọng ca gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả cùng xuất hiện trong một sản phẩm.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 5.

Trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ và biểu cảm thần thái.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 6.

Mặc dù chọn trang phục đơn giản, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn nhận được lượng tương tác khủng nhờ hình thể đẹp xuất sắc.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 7.

Diễn viên Quỳnh Nga gây chú ý với hình ảnh mới sau khi công khai chuyện tình cảm với diễn viên Việt Anh. "Em không thả thính, em chỉ vô tình làm người ta rung động", Quỳnh Nga viết.

Xuân Mai tái xuất 2026 cùng Xuân Nghi , Quỳnh Nga không thả thính tình cảm mới - Ảnh 8.

Diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh vừa mới xác nhận đang hẹn hò, nhưng chưa hé lộ thêm về kế hoạch tương lai.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 17/7: Xuân Mai 'Con cò bé bé' tái xuất, Quỳnh Nga cho rằng 'không thả thính' - Ảnh 9.Tin sao 16/7: Việt Anh - Quỳnh Nga công khai tình cảm, Việt Hương dành tiền thưởng làm điều ý nghĩa

GĐXH - Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và xác nhận đang hẹn hò, trong khi đó diễn viên Việt Hương đã dành toàn bộ tiền thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Tin sao 17/7: Xuân Mai 'Con cò bé bé' tái xuất, Quỳnh Nga cho rằng 'không thả thính' - Ảnh 10.Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu Âu

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