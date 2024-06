Toà nhà bị đình chỉ hoạt động, phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương vẫn mở cửa đón khách

Hà Nội: Những cơ sở nào trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu vi phạm PCCC? GĐXH - Toàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) có 78 công trình vi phạm PCCC thì trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu chiếm tới 25 cơ sở.

Ngày 14/6/2024, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tòa nhà số 18 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội có gắn biển Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương (SaiGonBank) bị cơ quan chức năng dựng rào chắn và dán thông báo vì vi phạm PCCC.

Cụ thể, chi nhánh SaiGonBank ở số 18 phố Duy Tân đang bị "phong toả" bởi rào chắn và một biển thông báo từ UBND - Công an phường Dịch Vọng Hậu. Thông báo nêu rõ: "Cơ sở đã đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Đề nghị không cư trú, sử dụng dịch vụ".

Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương vi phạm PCCC bị cơ quan chức năng dựng rào chắn và dán thông báo.

Theo quan sát trực tiếp của PV, tại địa chỉ số 18 Duy Tân, tầng 1 tòa nhà là chỗ để xe máy và ô tô. Đây cũng là nơi để phương tiện của khách hàng đến giao dịch. Bên cạnh chỗ để xe tầng 1 có cầu thang đi lên là địa điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. Ngay khu vực để xe cũng có hệ thống thang máy đi từ tầng 1 đi lên tầng 7 tòa nhà.

Ngày 14/6, trao đổi với PV, bảo vệ tòa nhà cho biết: "Muốn giao dịch với ngân hàng thì để xe vào bên trong tầng 1 rồi đi lên trên tầng 2 để thực hiện. Ngân hàng vẫn mở cửa".

"Tầng 1 là nơi để xe, tầng 2, 3 tòa nhà là địa điểm giao dịch phía ngân hàng thuê lại. Từ tầng 4 đến tầng 7 do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mỹ Thịnh thuê, sử dụng" - bảo vệ tòa nhà cho biết.

Tầng 2 tòa nhà số 18 Duy Tân là địa điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Sáng ngày 17/6/2024, theo ghi nhận của PV, tại tầng 2 tòa nhà số 18 Duy Tân là phòng giao dịch Vĩnh Phúc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. Khi PV có mặt, quầy giao dịch của ngân hàng này đang có 3 nhân viên ngồi làm việc. Dù bên ngoài có rào chắn và biển thông báo tòa nhà vi phạm PCCC của chính quyền địa phương nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương vẫn mở cửa hoạt động giao dịch. Nhân viên ngân hàng này cho biết, đơn vị thuê 2 tầng (tầng 2, 3) của tòa nhà này làm nơi làm việc.

Ghi nhận tại tầng 4 đến tầng 7 tòa nhà 18 Duy Tân, PV thấy tầng 6 điện sáng, bên trong phòng gắn biển Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mỹ Thịnh, có bàn ghế và một số nhân viên đang ngồi làm việc.

Trên tầng 7 tòa nhà đang đóng cửa và có nhiều đồ đạc như: bàn ghế, máy móc, phụ kiện, khung ảnh, thùng carton,...

Hiện trạng tầng 6 và tầng 7 tòa nhà số 18 Duy Tân.

Tài liệu của PV thu thập được cho thấy, công trình tòa nhà 18 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu đã bị cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đình chỉ hoạt động tại quyết định số 26/QĐĐC-CACG-PCCC ngày 8/2/2023 do vi phạm PCCC. Phạm vi bị đình chỉ là toàn bộ công trình. Đơn vị này cũng bị xử phạt 85 triệu đồng.



Nhiều người dân xung quanh cho rằng, việc tòa nhà này đang bị đình chỉ vì vi phạm PCCC, nhưng các đơn vị thuê lại vẫn mở cửa hoạt động nên hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân.

Theo giới thiệu trên website có tên miền www.saigonbank.com.vn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương gồm hội sở 33 chi nhánh, trung tâm thẻ và 55 phòng giao dịch. Tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương có 6 chi nhánh, hơn 10 phòng giao dịch. Phòng giao dịch tại địa chỉ số 18 Duy Tân theo giới thiệu trên website có tên là phòng giao dịch Vĩnh Phúc.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Mỹ Thịnh theo đăng ký kinh doanh tại số 18 Duy Tân có người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Huyền.

Khu vực để xe ở tòa nhà số 18 Duy Tân.

Mới đây, ngày 24/5/2024, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ký công văn số 811 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn.

Văn bản Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường thực hiện các nội dung như sau:

Các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND quận về xử lý các cơ sở đã tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy giao Công an quận Cầu Giấy là cơ quan thường trực, tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện các quy định về xử lý đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn.

Công an quận chủ động tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về PCCC&CNCH,...

Toàn bộ tòa nhà số 18 Duy Tân vi phạm PCCC và bị đình chỉ vào tháng 2/2023.

Đồng thời, giao UBND các phường tổ chức thông báo công khai các cơ sở vi phạm đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo điều kiện PCCC đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Triển khai các biện pháp để tổ chức thực hiện quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và chưa đảm bảo điều kiện PCCC đã yêu cầu ngừng hoạt động như: Có thể dùng barie cứng chốt chặn, dán thông báo ngừng hoạt động tại cửa các cơ sở, bố trí lực lượng dân phòng hoặc các lực lượng khác thuộc phường tham gia giám sát tại các cơ sở trên (trong đó có địa chỉ số 18 Duy Tân).

Đồng thời, chủ trì, tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm về PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm, vận động chủ các cơ sở chấp hành quy định để loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

"Trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động, kịp thời có biện pháp xử lý triệt để theo quy định, phát huy vai trò các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác nắm bắt tình hình và giám sát" - văn bản do ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND quận Cầu Giấy giao Công ty Điện lực Cầu Giấy tổ chức kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn quận theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ thực hiện ký hợp đồng mua bán điện khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Điện lực...

