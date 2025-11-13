Tôi cực kỳ thích món canh này: Vừa ngon miệng lại dễ nấu, nước dùng tuyệt vị đến mức khiến bạn húp sạch đáy nồi

Hôm nay, chúng ta cùng nấu một món canh vừa ngon lại dễ làm. Món canh này có cả rau củ và thịt, rất phù hợp dùng trong bữa cơm vào tiết trời mùa đông, mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu và ngon miệng. Điều tuyệt vời nhất trong món ăn hôm nay là sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau và cách làm lại cực kỳ đơn giản, hiệu quả ngon miệng tuyệt đối.

Trứng cút, thịt viên chiên, mực, bóng bì, mộc nhĩ, ớt chuông xanh đỏ, trứng gà là những nguyên liệu chính của món ăn này. Thực ra đây có thể gọi là một món "canh thập cẩm". Điểm đặc biệt của món ăn này là độ tươi ngon, hấp dẫn, rau củ mềm và nước dùng đậm đà. Khi trời lạnh, một nồi canh thập cẩm này sẽ khiến bạn và gia đình cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Nước dùng ngon đến mức bạn có thể ăn thêm hai bát cơm nữa.

Không dài dòng hơn nữa, giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi công thức nấu món ăn tươi mát, thanh đạm, ngon miệng và vô cùng bổ dưỡng. Dưới đây là các bước chi tiết:

Nguyên liệu làm món canh thập cẩm

10 quả trứng cút, 5 viên thịt viên chiên, một lượng mực tươi vừa đủ, một miếng bóng bì, một ít mộc nhĩ, 2 quả trứng gà, 1/2 quả ớt chuông xanh và 1/2 quả ớt chuông đỏ, một lượng hành lá và tỏi vừa đủ, muối, dầu ăn, một ít dầu mè và bột tiêu trắng.

Cách làm món canh thập cẩm

Bước 1: Trứng cút bạn rửa sạch rồi cho vào nồi luộc chin, bóc vỏ và để riêng. Mộc nhĩ ngâm nở mềm rồi rửa sạch, thái miếng nhỏ. Bóng bì ngâm mềm rồi rửa sạch và để ráo rồi thái miếng vừa ăn. Mực tươi sau khi sơ chế sạch bạn khía các đường chéo để tạo hình rồi cắt miếng nhỏ. Với thịt viên chiên bạn có thể dùng thịt viên chiên heo hoặc thịt viên chiên bò hay giò sống chần cũng được.

Bước 2: Cho nước vào nồi, đun sôi. Sau đó bạn cho mực, trứng cút, mộc nhĩ và bóng bì vào nồi, chần trong khoảng 1 phút. Sau đó vớt ra để riêng.

Bước 3: Ớt chuông xanh và đỏ bạn loại bỏ hạt rồi rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ, để riêng. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Gừng và tỏi loại bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Nếu không thích ớt chuông bạn có thể thay thế bằng rau cải thìa.

Bước 4: Đập 2 quả trứng vào bát, đánh tan. Sau đó đặt chảo lên bếp, đun nóng, rồi cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng khoảng 60% thì cho trứng đã đánh vào. Chiên trứng cho đến khi chín thơm rồi thêm hành lá, gừng và tỏi băm vào, đảo đều.Tiếp đó bạ đổ lượng nước sôi vừa đủ vào, vặn lửa lớn rồi đun sôi. Nếu có nước dùng gà hoặc nước hầm xương bạn cho vào càng thêm ngon. Nêm một chút tinh chất cốt gà vào để tăng hương vị rồi nấu sôi khoảng 2 phút.

Bước 5: Tiếp đó bạn cho tất cả nguyên liệu (trừ ớt chuông xanh và đỏ) vào nước dùng, đun sôi trên lửa lớn, nêm muối và bột tiêu trắng. Sau đó chỉnh nhỏ lửa và nấu trong khoảng 10 phút để làm dậy mùi thơm tươi mát của nguyên liệu.

Bước 6: Cuối cùng, cho ớt chuông xanh và đỏ vào nồi, đảo nhanh tay để ngấm gia vị, rưới thêm chút dầu mè vào là có thể tắt bếp, lấy món ăn ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh thập cẩm

Đây là một món canh đơn giản, dễ làm với nhiều nguyên liệu rất hấp dẫn. Nước dùng vừa ngọt ngào, thanh mát lại đậm vị umami khiến cả nhà "xì xụp" húp từng ngụm. Món ăn có mực giòn ngọt, trứng bùi béo quyện cùng các loại rau thanh mát... vừa ngon lại bổ dưỡng. Nhất định bạn phải thử nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh thập cẩm này nhé!