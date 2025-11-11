Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

Thứ ba, 19:01 11/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Cải bẹ xanh - Loại rau giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cải bẹ xanh, còn gọi là cải đắng hay cải cay, thuộc họ cải (Brassica juncea). Rau có vị cay nhẹ, hơi đắng, thường được dùng để luộc, nấu canh, xào hoặc ăn sống trong món cuốn. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, cải bẹ xanh cung cấp nhiều vitamin A, C, K cùng các khoáng chất như canxi, sắt và folate, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ nhiều chức năng cơ thể.

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 1.

Công dụng nổi bật nhất của loại rau này là bổ sung vitamin K giúp xương chắc khỏe. Chỉ một bát rau cải có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin K mỗi ngày. Vitamin này giúp đông máu, giảm nguy cơ chảy máu kéo dài và hỗ trợ gắn kết canxi vào xương, phòng ngừa loãng xương.

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 2.

Ngoài ra, loại rau này còn có thành phần giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Cải bẹ xanh chứa glucosinolate - hợp chất giúp kích hoạt enzym giải độc và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ăn rau họ cải thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi, dạ dày, đại tràng và buồng trứng.

Cải bẹ xanh nấu gì ngon?

Canh cải bẹ xanh cá thác lác

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 2.

Cá thác lác rất hợp để nấu với các loại rau củ có vị đắng, tính chất thanh mát. Ngoài khổ qua nấu cá thác lác, món cải bẹ xanh nấu cá thác lác cũng thơm ngon không kém. Cá thác lác có vị ngọt tự nhiên, dai ngon đậm vị khi kết hợp với vị cay nhẹ, ngòn ngọt của cải bẹ xanh sẽ tạo nên hương vị đặc biệt, thanh mát và rất dễ hấp dẫn vị giác. Nước canh cải bẹ xanh cá thác lác trong veo, ngọt thanh tự nhiên từ cá và cải tạo nên hương vị đặc trưng của món canh này.

Canh cải bẹ xanh nấu tôm

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 3.

Đây là món ăn rất dễ thực hiện. Bạn có thể dùng tôm hoặc tôm khô để nấu cùng cải bẹ xanh một cách nhanh chóng. Vị thanh mát của cải kết hợp cùng vị ngọt của tôm sẽ tạo nên hương vị thơm ngon, khó cưỡng.

Canh cải bẹ xanh thịt heo

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 4.

Tương tự cải bẹ xanh nấu tôm, món cải bẹ xanh thịt heo cũng rất dễ làm. Chỉ cần xào thịt heo bằm trước sau đó đợi nước sôi thì cho cải vào, bạn đã có ngay một tô canh chất lượng để ăn cùng gia đình. Bạn cũng có thể sáng tạo thêm với món canh cải bẹ xanh thịt heo bằng cách cho thêm nấm, cà rốt vào để tăng hương vị, dưỡng chất và làm món canh thêm phần bắt mắt.

Gà hấp cải bẹ xanh

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 5.

Hương vị đậm đà của thịt gà hòa quyện cùng vị thanh mát của cải bẹ xanh tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo trong món gà hấp cải bẹ xanh. Điểm gây thương nhớ của món ăn nằm ở phần nước sốt gà sánh mịn thơm ngon. Khi ăn cùng cơm nóng, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của thịt gà, vị thanh mát, nồng nhẹ của cải bẹ xanh và nước sốt gà đậm đà, đánh thức vị giác. Bạn có thể kết hợp thêm các loại nấm đông cô, nấm rơm hoặc nấm kim châm để tăng hương vị món ăn.

Cải bẹ xanh xào hải sản

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 6.

Một trong những món ăn chống ngán cùng cải bẹ xanh là món cải bẹ xanh xào hải sản tươi ngon cùng các loại hải sản như tôm, mực, nghêu. Mẹo để làm món này thơm ngon là bạn có thể chuẩn bị sẵn một chén nước sốt xào cùng nước tương, dầu hào, tương ớt, bột nêm/bột canh. Xào hải sản với hành tỏi trước, rồi cho chén nước sốt cùng cải vào đảo đều tay là đã có ngay một món ăn thơm ngon cho cả nhà.

Cải bẹ xanh xào lòng

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 7.

Cũng tương tự cải bẹ xanh xào hải sản, món cải bẹ xanh xào lòng cũng cần pha trước một chén nước sốt để làm món xào thêm đậm vị. Lưu ý là bạn cần vệ sinh lòng heo hoặc gà thật kỹ với nước muối để khử mùi tanh khi xào.

Cải bẹ xanh xào thịt

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 8.

Xào thịt hoặc thịt bằm trước cùng hành tỏi phi, sau đó cho cải xanh vào đảo đều tay rồi cho ra đĩa ăn cùng cơm nóng hoặc mì. Đây là món ăn có cách làm đơn giản, nhanh chóng nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng nếu bạn đã có một ngày bận rộn và không biết nên ăn gì.

Cải bẹ xanh cuốn thịt

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 9.

Để nấu món này, bạn cần bằm thịt và nêm trước với gia vị. Phần cải xanh bạn chần sơ với nước sôi cùng hành lá, không để quá lâu vì cải và cả hành sẽ bị mềm nhũn. Sau đó, cẩn thận múc từng muỗng nhỏ thịt băm để vào chính giữa lá cải, bạn cuốn hoặc bọc thành túi nhỏ, cố định bằng hành lá. Sau đó, bạn có thể thoải mái chế biến cải bẹ xanh cuốn thịt bằng cách hấp, nấu canh hoặc xào theo ý thích để mang đến một món ăn bắt mắt và không kém phần hấp dẫn cho gia đình.

Cải bẹ xanh xào tỏi

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 10.

Chỉ cần 2 nguyên liệu chính là cải bẹ xanh và tỏi, bạn đã có ngay một món ăn thơm ngon, nhanh chóng cho những ngày bận rộn. Để tăng thêm hương vị, bạn có thể chuẩn bị trước một chén sốt xào cùng dầu hào, phi tỏi và cho nước sốt vào, kế tiếp cho cải bẹ xanh cắt khúc vào đảo đều tay. Đừng xào quá lâu vì sẽ làm mất độ giòn và màu sắc của cải.

Cải bẹ xanh xào chay

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon - Ảnh 11.

Chống ngán cực hiệu quả với món cải bẹ xanh xào chay cùng với nấm, đậu phụ, cà rốt,... và sốt đậm đà cùng tỏi, dầu hào. Bạn đang tìm kiếm gợi ý cho một món ăn lành mạnh hoặc chỉ đơn giản là muốn đổi khẩu vị, hãy tham khảo làm ngay món cải bẹ xanh xào chay thanh mát cho gia đình nhé.

Trào lưu "mukbang" món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng "thân an, tâm an" của Hồ Quỳnh HươngMón ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Cùng chuyên mục

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội

Ẩm thực 360 - 6 giờ trước

GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp lớn.

6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn còn lăn tăn chưa biết nên ăn gì vào ngày trời lạnh, bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn các món vừa ngon vừa ấm để cơ thể luôn được khỏe mạnh.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Ăn - 1 ngày trước

Giữa nhịp sống hiện đại, "Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng" lưu giữ hồn quê xứ Quảng qua từng tô mỳ vàng óng, đậm vị và chân chất. Nơi ấy, hương nghệ, dầu nén và tình quê hòa quyện, gợi lại ký ức ấm áp của những bữa cơm nhà xưa.

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng, cực ngon.

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và hấp 10 phút là bạn sẽ có món ăn có hương vị thanh mát, mềm mại, kết cấu tươi ngon, rất kích thích vị giác.

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360
Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top