Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

Để nấu món này, bạn cần bằm thịt và nêm trước với gia vị. Phần cải xanh bạn chần sơ với nước sôi cùng hành lá, không để quá lâu vì cải và cả hành sẽ bị mềm nhũn. Sau đó, cẩn thận múc từng muỗng nhỏ thịt băm để vào chính giữa lá cải, bạn cuốn hoặc bọc thành túi nhỏ, cố định bằng hành lá. Sau đó, bạn có thể thoải mái chế biến cải bẹ xanh cuốn thịt bằng cách hấp, nấu canh hoặc xào theo ý thích để mang đến một món ăn bắt mắt và không kém phần hấp dẫn cho gia đình.