Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon
GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.
Cải bẹ xanh - Loại rau giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Cải bẹ xanh, còn gọi là cải đắng hay cải cay, thuộc họ cải (Brassica juncea). Rau có vị cay nhẹ, hơi đắng, thường được dùng để luộc, nấu canh, xào hoặc ăn sống trong món cuốn. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, cải bẹ xanh cung cấp nhiều vitamin A, C, K cùng các khoáng chất như canxi, sắt và folate, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ nhiều chức năng cơ thể.
Cải bẹ xanh nấu gì ngon?
Canh cải bẹ xanh cá thác lác
Canh cải bẹ xanh nấu tôm
Canh cải bẹ xanh thịt heo
Gà hấp cải bẹ xanh
Cải bẹ xanh xào hải sản
Cải bẹ xanh xào lòng
Cải bẹ xanh xào thịt
Cải bẹ xanh cuốn thịt
Cải bẹ xanh xào tỏi
Cải bẹ xanh xào chay
6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà NộiẨm thực 360 - 6 giờ trước
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp lớn.
6 món canh ngon ăn thay cơm tối giúp giảm béo mà không bị đói, rất tốt cho mùa đôngĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.
Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'Ăn - 13 giờ trước
GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.
Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn còn lăn tăn chưa biết nên ăn gì vào ngày trời lạnh, bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn các món vừa ngon vừa ấm để cơ thể luôn được khỏe mạnh.
Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệngĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.
Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ QuảngĂn - 1 ngày trước
Giữa nhịp sống hiện đại, "Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng" lưu giữ hồn quê xứ Quảng qua từng tô mỳ vàng óng, đậm vị và chân chất. Nơi ấy, hương nghệ, dầu nén và tình quê hòa quyện, gợi lại ký ức ấm áp của những bữa cơm nhà xưa.
Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!Ăn - 1 ngày trước
Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng, cực ngon.
Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đàĂn - 1 ngày trước
Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và hấp 10 phút là bạn sẽ có món ăn có hương vị thanh mát, mềm mại, kết cấu tươi ngon, rất kích thích vị giác.
Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.