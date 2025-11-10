Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng
GĐXH - Nếu bạn còn lăn tăn chưa biết nên ăn gì vào ngày trời lạnh, bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn các món vừa ngon vừa ấm để cơ thể luôn được khỏe mạnh.
Lẩu gà ớt hiểm
Khi tiết trời chuyển lạnh, sẽ chẳng có gì ngon bằng được ngồi cạnh một nồi lẩu thơm lừng và nóng hổi. Lẩu gà ớt hiểm với vị cay nồng, đậm đà chắc chắn sẽ khiến ăn một lần mà nhớ mãi.
Thịt gà được nấu mềm nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ, những trái ớt xanh cay và thơm lừng rất hấp dẫn. Hơn nữa, nước dùng ngọt thanh, bổ dưỡng là tinh tuý của gà, các loại gia vị như sả, tỏi, kỷ tử, hành tây, bạn có thể ăn kèm với bún hay mì đều rất ngon.
Thịt kho quẹt
Với hương thơm đặc trưng, thịt kho quẹt luôn là một món ngon mà các bà nội trợ đều ưa chuộng, đặc biệt là vào ngày trời mưa rả rích.
Những lát thịt ba chỉ mềm, mỡ và thịt nạc xen lẫn thật đều, kho cùng hành tím, nước mắm liu riu trên lửa nhỏ cho đến khi sánh lại vô cùng hấp dẫn. Luộc thêm các loại rau củ, ăn kèm với thịt kho quẹt là bạn đã có một món ăn hấp dẫn cho ngày mưa gió.
Mực hấp
Thêm một món ngon kết hợp với gừng, mực hấp với phần thịt ngọt tự nhiên, dai dai, thích hợp để bạn chiêu đãi cả nhà và bạn bè.
Mực được sơ chế thật sạch, không còn mùi tanh. Sau đó, mực được hấp cùng gừng, hành lá lại càng thơm ngon hơn nữa. Bạn cắt mực thành từng lát, chấm với nước mắm chua ngọt là ngon hết ý.
Tép rang khế
Tép rang khế là một món ăn dân dã phổ biến và có thể thích hợp cho ngày mưa bão. Vị ngọt của tép kết hợp với hương thơm chua ngọt từ khế tạo ra một hương vị độc đáo.
Khi kết hợp với cơm nóng và rau sống, món ăn này sẽ giúp mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và làm tăng cảm giác ngon miệng.
Cánh gà chiên nước mắm
Lọt top các món ăn vặt ngày mưa không thể bỏ lỡ, cánh gà chiên nước mắm thơm nức mũi chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý cho cả gia đình.
Phần cánh gà tươi ngon được nhúng đẫm sốt nước mắm sau đó chiên vàng giòn giúp kích thích vị giác hiệu quả. Tùy theo khẩu vị của gia đình mà bạn có thể thêm một ít ớt tươi vào sốt mắm khi chiên để giúp món ăn trở nên thơm ngon hơn.
Thịt kho mắm ruốc
Món ngon ngày mưa được nhiều chị em nội trợ lựa chọn đó là thịt kho mắm ruốc. Đây là một món thịt kho thơm ngon đặc trưng của nền ẩm thực miền Trung, có hương vị đặc trưng từ mắm ruốc – một loại mắm được làm từ cá hoặc tôm. Thịt kho mắm ruốc ngon nhất là khi được dùng với cơm nóng vào những ngày trời se se lạnh.
Đậu phộng rang muối
Đậu phộng rang muối là một món ăn vặt phổ biến và được yêu thích trong những ngày mưa. Hương vị của đậu phộng rang bùi và béo hòa quyện cùng vị mặn của muối sẽ giúp kích thích vị giác hiệu quả.
Ốc bươu nhồi thịt hấp
Món ốc bươu nhồi thịt hấp có hương vị đặc biệt hấp dẫn. Mùi vị của món ăn là sự kết hợp giữa vị ngọt của thịt nhồi và vị mặn, ngọt tự nhiên của ốc bươu. Thịt nhồi bên trong mềm mịn và thơm ngon, cùng với vị giòn của thịt ốc bươu, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và sáng tạo.
Măng tươi xào
Măng tươi xào có hương vị ngọt tự nhiên và hấp dẫn, là món ăn phù hợp để thêm vào mâm cơm gia đình vào những ngày mưa.
Khi măng tươi được xào, vị giòn của măng được giữ nguyên, giúp bạn cảm nhận rõ ràng mùi vị đặc trưng của món ngon này, đồng thời, măng xào cũng giúp kích thích vị giác rất hiệu quả.
Đậu hũ non chiên xù
Đậu hũ non chiên xù cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn vào những ngày thời tiết ẩm ương và se lạnh.
Khi chiên xù phần đậu hũ non, bên ngoài tạo nên một lớp vỏ giòn vàng ươm, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên hương vị ngọt tự nhiên của đậu hũ. Bạn có thể ăn kèm món ăn này với một ít chà bông để giúp gia tăng độ ngon và hấp dẫn.
