Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Thứ tư, 07:01 12/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mùa đông đến là lúc cơ thể cần sự chăm sóc đặc biệt để giữ ấm và tăng cường sức khỏe. Trong đó, nước gừng được xem là một giải pháp tự nhiên, vừa dễ thực hiện vừa mang đến nhiều lợi ích.

Nước gừng, chanh và mật ong

Đây là công thức dễ làm và mang lại hiệu quả nhanh chóng. Một ly nước gừng vào buổi sáng không chỉ làm ấm bụng mà còn giúp tỉnh táo tinh thần, giữ ấm cơ thể suốt ngày dài. Thưởng thức thức uống này trước khi ra ngoài vào sáng sớm cũng là cách để bảo vệ cơ thể khỏi khí lạnh.

Nước gừng quế

Khi kết hợp gừng với quế, bạn sẽ có một thức uống đặc biệt thơm ngon và giàu dưỡng chất. Quế là một loại gia vị có tính nhiệt cao, giúp tăng tuần hoàn máu và kháng viêm.

Gừng kết hợp với những thứ này rất hiệu quả giữ ấm trong mùa lạnh - Ảnh 1.

Sự kết hợp của gừng và quế không chỉ giữ ấm mà còn giúp thư giãn.

Sự kết hợp của gừng và quế không chỉ giữ ấm mà còn giúp thư giãn, đặc biệt phù hợp để uống vào buổi tối.

Nước gừng táo

Táo là loại trái cây chứa nhiều vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và thanh lọc cơ thể. Kết hợp táo với gừng sẽ tạo ra một thức uống giữ ấm hiệu quả, đồng thời bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Ngoài khả năng giữ ấm, thức uống này còn cung cấp vitamin và chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa và làn da. Mỗi ngày bạn nên uống một ly vào buổi sáng hoặc chiều.

Nước gừng chanh sả

Đây là thức uống thích hợp để khởi đầu ngày mới tỉnh táo và đầy năng lượng. Chanh giàu vitamin C và sả có tính kháng khuẩn tự nhiên, khi kết hợp với gừng sẽ tạo ra một thức uống vừa giúp giữ ấm, vừa giải độc và tăng cường đề kháng.

Những lưu ý khi uống nước gừng

Không uống khi đói: Gừng có tính nóng mạnh, uống khi đói có thể gây khó chịu cho dạ dày. Bạn nên uống sau bữa ăn hoặc vào buổi sáng sau khi ăn nhẹ.

Gừng kết hợp với những thứ này rất hiệu quả giữ ấm trong mùa lạnh - Ảnh 2.

Bạn có thể chọn cho mình một công thức yêu thích và áp dụng hàng ngày để bảo vệ bản thân và gia đình qua mùa đông lạnh giá.

Uống với liều lượng hợp lý: Dù có tác dụng tốt, nhưng dùng gừng quá nhiều có thể gây phản ứng phụ như nóng trong hoặc kích ứng. Mỗi ngày chỉ nên uống 1-2 ly.

Người có vấn đề về dạ dày hoặc huyết áp cao: Với những ai có tiền sử bệnh lý dạ dày hoặc huyết áp cao, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước gừng thường xuyên.

Thời điểm uống phù hợp: Thưởng thức vào buổi sáng hoặc buổi chiều sẽ giúp làm ấm cơ thể hiệu quả hơn so với buổi tối.

Không chỉ là thức uống giữ ấm, nước gừng còn là "món quà" tuyệt vời cho sức khỏe, giúp thanh lọc cơ thể và thư giãn tinh thần. Bạn có thể chọn cho mình một công thức yêu thích và áp dụng hàng ngày để bảo vệ bản thân và gia đình qua mùa đông lạnh giá.

Gừng kết hợp với những thứ này rất hiệu quả giữ ấm trong mùa lạnh - Ảnh 3.Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.

Huyền Trang (T/h)
