Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

Thứ tư, 10:10 12/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Đậu đũa - Thực phẩm hỗ trợ phòng các bệnh tim mạch

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 1.

Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng như một “chất làm sạch” tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Nó giúp giảm thời gian lưu trữ chất thải trong ruột, hạn chế sự tiếp xúc của niêm mạc đại tràng với các chất độc hại, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư ruột non và ung thư đại tràng. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm cholesterol máu bằng cách ức chế tái hấp thu axit mật liên kết với cholesterol, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên ăn các loại đậu, đặc biệt là đậu đũa, có thể giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu). Điều này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim, phình động mạch chủ và các bệnh lý tim mạch khác. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm trong đậu đũa cũng giúp giảm viêm mạch máu, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh hơn.

Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch - Ảnh 2.

Ngoài ra, hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao trong đậu đũa giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Protein trong đậu đũa còn giúp giảm hormone ghrelin - hormone gây cảm giác đói, trong khi chất xơ hòa tan di chuyển chậm trong hệ tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no sau bữa ăn. Nhờ đó, đậu đũa là lựa chọn lý tưởng cho những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Món ngon với đậu đũa

Đậu đũa bọc chả cá

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 2.

Món đậu đũa bọc chả cá thơm ngon, mang đến hương vị mới lạ và phong cách chế biến đặc biệt. Khi thưởng thức, bạn sẽ trải nghiệm sự hòa quyện giữa độ giòn của đậu đũa và độ mềm mịn của chả cá, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Món này thường được thưởng thức cùng tương ớt hoặc tương cà và vô cùng hoàn hảo khi ăn với cơm trắng.

Đậu đũa cuộn thịt chiên

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 3.

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thú vị để đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình, hãy chọn ngay món đậu đũa cuộn thịt chiên. Sự kết hợp thơm ngon giữa vị ngọt, dai của thịt và tôm cùng vị giòn tan của đậu đũa, chắc chắn sẽ khiến mọi người trong gia đình mê mẩn. Đừng quên chấm cùng với nước tương để tạo thêm độ ngon của món ăn nhé!

Đậu đũa xào cà chua

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 4.

Món đậu đũa xào cà chua không chỉ đẹp mắt với màu xanh của đậu và màu đỏ đặc trưng của cà chua, mà còn là một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. Hương thơm dân dã của món này sẽ đánh thức mọi giác quan của bạn. Đậu đũa xào cà chua khi chín vừa tới vẫn giữ được độ giòn và hương vị tươi ngon đặc trưng. Món này còn thấm đều gia vị, tạo nên một sự kết hợp hấp dẫn, thực sự đáng thử trong thực đơn gia đình của bạn.

Nấm rơm xào đậu đũa

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 5.

Nấm rơm xào đậu đũa là một món ăn thanh đạm, lý tưởng cho cả bữa ăn chay và những bữa cơm hằng ngày tại gia đình. Chỉ cần hai nguyên liệu đơn giản là nấm và đậu đũa, bạn có thể tạo ra một món xào ngon mê ly. Sự giòn ngọt của nấm rơm và đậu đũa hòa quyện với gia vị nêm kèm, tạo nên một hương vị cuốn hút đến lạ thường.

Gỏi đu đủ, đậu đũa ba khía

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 6.

Gỏi đu đủ ba khía cùng với đậu đũa là một món ăn truyền thống được “cải biên” từ món Som Tum của Thái Lan. Món này thường được làm từ các nguyên liệu tự nhiên và tươi ngon, mang đến hương vị rất độc đáo. Trong món gỏi này, đu đủ được gọt vỏ, bào thành sợi mỏng và ba khía để nguyên con ướp. Đậu đũa thường được bào hoặc cắt thành những lát mỏng, giúp tạo thêm sự giòn ngon cho món ăn. Sự kết hợp đầy đủ của đu đủ, ba khía, đậu đũa và các gia vị tạo ra một món ăn lạ miệng, có chút mặn mặn, ngọt ngọt. Một món ngon rất đáng để thử.

Đậu đũa xào nước cốt dừa

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 7.

Món đậu đũa xào nước cốt dừa giòn ngọt và thơm ngon, phù hợp cho các tín đồ ăn chay lẫn ăn mặn. Đậu đũa và nước cốt dừa, hai nguyên liệu quen thuộc và giàu dinh dưỡng, khi kết hợp với nhau tạo nên một món ăn độc đáo và lôi cuốn. Màu xanh tự nhiên của đậu đũa cùng với hương thơm nồng của nước cốt dừa tạo nên một bữa ăn vừa bắt vị vừa bắt mắt. Thưởng thức đậu đũa giòn ngọt trong miệng và hương vị thanh đạm từ nước cốt dừa làm cho món này trở thành lựa chọn hoàn hảo trong các bữa cơm gia đình

Đậu đũa xào trứng

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 8.

Đậu đũa xào trứng là một món ăn đơn giản và phổ biến trong bữa cơm của gia đình Việt Nam. Với cách làm dễ dàng và ít nguyên liệu, món này thường xuất hiện trong menu bữa ăn hằng ngày. Đậu đũa cắt lát mỏng được xào cùng với trứng, mang đến món ăn ngon miệng hòa quyện giữa sự giòn của đậu đũa và vị mềm mịn của trứng. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích món ăn đơn giản, ngon miệng và bổ dưỡng.

Đậu đũa xào tôm

Đậu đũa và những lợi ích sức khỏe ít ai biết - Ảnh 9.

Đậu đũa xào tôm, món xào phổ biến trong bếp gia đình Việt Nam, được yêu thích nhờ vào hương vị thơm ngon và cách làm đơn giản. Món ăn hấp dẫn bởi màu xanh của đậu đũa và màu cam tươi sáng của tôm. Đậu đũa giòn ngọt hoà quyện với thịt tôm thơm ngon, tạo nên một món xào độc đáo và bắt mắt, đây là lựa chọn rất lạ miệng cho bữa cơm gia đình, hoàn hảo để thưởng thức cùng cơm trắng.

Trào lưu "mukbang" món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.

Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng "thân an, tâm an" của Hồ Quỳnh HươngMón ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Cùng chuyên mục

Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Gừng kết hợp với những thứ này uống cực ngon, bổ dưỡng và giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Mùa đông đến là lúc cơ thể cần sự chăm sóc đặc biệt để giữ ấm và tăng cường sức khỏe. Trong đó, nước gừng được xem là một giải pháp tự nhiên, vừa dễ thực hiện vừa mang đến nhiều lợi ích.

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

Loại rau giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bán đầy ở chợ Việt, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội

Ẩm thực 360 - 22 giờ trước

GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp lớn.

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Món nhậu ngon ngày lạnh, nồm ẩm, 'cứ mưa là thèm'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Món nhậu ngày mưa lạnh là một trong những vấn đề được quan tâm lớn nhất của nhiều người khi không khí lạnh tràn về. Dưới đây là các món nhậu ngày mưa lạnh các bạn không nên bỏ qua.

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Món ăn ngon cho những ngày mưa lạnh thêm ấm cúng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn còn lăn tăn chưa biết nên ăn gì vào ngày trời lạnh, bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn các món vừa ngon vừa ấm để cơ thể luôn được khỏe mạnh.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Ăn - 1 ngày trước

Giữa nhịp sống hiện đại, "Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng" lưu giữ hồn quê xứ Quảng qua từng tô mỳ vàng óng, đậm vị và chân chất. Nơi ấy, hương nghệ, dầu nén và tình quê hòa quyện, gợi lại ký ức ấm áp của những bữa cơm nhà xưa.

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!

Ăn - 2 ngày trước

Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng, cực ngon.

Xem nhiều

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn
6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

Ăn
Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đà

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top