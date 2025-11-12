Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã, dễ chế biến, đậu đũa còn được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
Đậu đũa - Thực phẩm hỗ trợ phòng các bệnh tim mạch
Món ngon với đậu đũa
Đậu đũa bọc chả cá
Đậu đũa cuộn thịt chiên
Đậu đũa xào cà chua
Nấm rơm xào đậu đũa
Gỏi đu đủ, đậu đũa ba khía
Đậu đũa xào nước cốt dừa
Đậu đũa xào trứng
Đậu đũa xào tôm
