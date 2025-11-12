Loại rau đang vào mùa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh tim mạch

Chất xơ trong đậu đũa có tác dụng như một “chất làm sạch” tự nhiên cho hệ tiêu hóa. Nó giúp giảm thời gian lưu trữ chất thải trong ruột, hạn chế sự tiếp xúc của niêm mạc đại tràng với các chất độc hại, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư ruột non và ung thư đại tràng. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm cholesterol máu bằng cách ức chế tái hấp thu axit mật liên kết với cholesterol, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên ăn các loại đậu, đặc biệt là đậu đũa, có thể giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu). Điều này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim, phình động mạch chủ và các bệnh lý tim mạch khác. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm trong đậu đũa cũng giúp giảm viêm mạch máu, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh hơn.