Tôi đã uống 'nước thần kỳ' này liên tục 3 ngày và thấy cổ họng dễ chịu, thoải mái hơn nữa còn giúp đẹp da

Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá thường xuyên khiến cổ họng chúng ta khó chịu, khô rát, nói chuyện lâu cũng không thoải mái. Lúc này, một thức uống ấm nóng, thanh dịu sẽ vừa giúp bạn xua tan lạnh giá lại làm dịu cổ họng. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với các bạn công thức làm món "báu vật giúp dịu cổ họng" này. Nguyên liệu rất đơn giản, cách làm lại cực kỳ dễ dàng, và bạn có thể học ngay lập tức! Sữa hạnh nhân.

Tại sao lại là sữa hạnh nhân?

Theo y học cổ truyền hạnh nhân có mùi thơm nhẹ, tính ấm, vị ngọt có tác dụng nhuận phế, giảm ho khan, ho có đờm và làm dịu đường hô hấp cũng như cảm giác khó chịu ở cổ họng. Đối với những người nói nhiều hoặc luôn cảm thấy khô rát cổ họng, đây chính là một "thức uống vàng dưỡng ẩm" được thiết kế riêng cho chúng ta! Ngoài ra, sữa hạnh nhân còn cung cấp nhiều dinh dưỡng như protein, chất béo lành mạnh, vitamin E, magiê, canxi, chất xơ, rất tốt cho tim mạch, sức khỏe não bộ và làn da.

Giờ thì hãy cùng hiểu từng bước cách làm sữa hạnh nhân cao cấp mịn màng, không có cặn.

Nguyên liệu làm món sữa hạnh nhân (đủ cho gia đình 3người)

80 gram nam hạnh nhân, 15 gram gạo (một nắm nhỏ, sẽ làm cho kết cấu mịn hơn, 10 gram đường phèn (điều chỉnh theo sở thích ngọt của bạn), 700 ml nước.

Cách làm món sữa hạnh nhân

Bước 1: Cho nam hạnh nhân và gạo vào chậu, thêm nước rồi ngâm ít nhất trong khoảng 4 giờ. Tốt nhất hãy ngâm qua đêm. Khi hạnh nhân căng mọng và trắng, có thể dễ dàng bóc vỏ bằng tay, thì nguyên liệu đã sẵn sàng! Ngâm hạnh nhân giúp tăng sản lượng hạnh nhân xay nhuyễn và làm cho kết cấu mịn hơn.

Bước 2: Vớt nam hạnh nhân và gạo đã ngâm ra, cho vào máy xay sinh tố rồi thêm 700ml nước. Sau đó, đậy nắp, chọn chế độ "nước ép" hoặc "sữa lắc" và xay trong 2-3 phút! Sau khi xay xong bạn sẽ thấy toàn bộ nguyên liệu thành "sữa hạnh nhân" trắng sánh mịn.

Bước 3: Để có được kết cấu mịn mượt mà không bị lợn cợn, bước lọc tiếp theo cực kỳ quan trọng! Hãy dùng một túi vải thưa (có thể dễ dàng mua trực tuyến), đổ sữa hạnh nhân đã xay vào túi để lọc, và đeo găng tay thực phẩm vào, nhẹ nhàng dùng tay bóp để lấy phần sữa mịn nhuyễn. Bỏ phần bã đi.

Bước 4: Sau khi lọc xong bạn đổ sữa hạnh nhân vào nồi, đun sôi trên lửa nhỏ. Dùng thìa khuấy đều liên tục bằng thìa trong lúc đun để tránh bị dính dưới đáy nồi. Sau khi sôi, thêm đường phèn theo khẩu vị, khuấy đều cho đến khi đường phèn tan hết thì tắt bếp!

Thành phẩm món sữa hạnh nhân

Với cách làm thật đơn giản, một ly sữa hạnh nhân tự làm thơm ngon, mịn màng và dễ chịu đã sẵn sàng. Bạn uống một ly vào buổi sáng sẽ làm ấm cơ và dạ dày; một bát vào buổi tối sẽ làm dịu cổ họng và thúc đẩy giấc ngủ ngon. Với nguyên liệu là nam hạnh nhân nên thành phẩm thức uống này sau khi nấu xong sẽ rất thơm, không bị nồng như hạnh nhân thông thường và có vị ngọt dịu vừa phải. Đây không những là thức uống thơm ngon mà tốt cho sức khỏe cho cả gia đình.

Mẹo hữu ích:

Nếu bạn thích vị sữa tươi, bạn có thể đổ một ít sữa nguyên chất vào sau khi tắt bếp để có hương vị đậm đà hơn! Hoặc bạn có thể thêm một ít nước trà đen vào để tạo thành món trà sữa hạnh nhân.

Lượng đường phèn không cố định. Bạn có thể thêm nếu thích ngọt, hoặc ít hơn nếu muốn kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.