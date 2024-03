Tôi mãi mới mua được nhà 2 tỷ đồng, mẹ chồng lại liên tục chê điểm này

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 7 năm nay. Vì cả hai đều là người tỉnh lẻ, gia đình đều làm nông nên với chúng tôi, sở hữu một căn nhà ở Hà Nội luôn là ước mơ. Suốt gần chục năm, chúng tôi đi thuê trọ.

Để tiết kiệm chi phí và có không gian ở rộng rãi, chúng tôi thuê một căn phòng với giá trên một triệu đồng ở huyện ngoại thành, cách nơi làm việc ở nội thành của hai vợ chồng khoảng 13-15km. Giá thuê trọ tăng dần theo từng năm đến năm ngoái đã tăng gần gấp 3.

Từng ấy năm chúng tôi chắt bóp chi tiêu, chỉ sinh một đứa con rồi đặt vòng kế hoạch. Đến năm ngoái, chúng tôi cũng tích được hơn 2 tỷ đồng. Hai vợ chồng bàn bạc sẽ dùng 2 tỷ đồng đó mua mảnh đất, sau đó lấy mảnh đất thế chấp vay ngân hàng một khoản tiền để xây nhà. Có nhà rồi, chúng tôi lại tiếp tục tích góp, đi làm trả nợ, cố mấy năm thì kiểu gì cũng ổn.

Mẹ chồng than rằng, bà luôn thấy mệt mỏi khi ở trong ngôi nhà mới của tôi (Ảnh minh họa: Sohu).

Vì tài chính hạn hẹp, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong việc chọn mua mảnh đất vừa túi tiền. Mảnh đất đẹp, đi lại thuận tiện thì thường giá sẽ cao, ngoài mức tài chính chúng tôi có thể chi trả.

Sau 3-4 tháng tìm kiếm, chúng tôi cũng mua được một miếng đất ở xã mà chúng tôi vẫn thuê trọ. Miếng đất rộng 45m2, mặt tiền 4m, tôi khá ưng. Tuy nhiên, đó là miếng đất nằm trong ngõ, đi tới 5-6 lần ngoặt mới đến. Đường đi hơi chênh chếch đâm vào đất, không phải thế đất bị đường đâm trực diện. Vì điểm này nên giá mảnh đất thấp hơn hẳn so với những mảnh xung quanh.

Tôi nghĩ nhà mình không buôn bán gì nên cũng không quá kiêng kị chuyện ở trên một mảnh đất bị đường đâm. Vậy là hai vợ chồng đặt cọc, chốt mua.

Sau khi mua mảnh đất, tôi làm thủ tục vay ngân hàng một khoản xây nhà. Nhà tôi đổ móng chắc chắn để sau này có thể làm lên tầng 2, tầng 3. Trước mắt, vì kinh tế hạn hẹp, chúng tôi chỉ xây một tầng và một tum.

Sau khi có một ngôi nhà đúng nghĩa, tôi và chồng quyết định sinh đứa con tiếp theo. Tuy nhiên, hai vợ chồng thả mấy tháng trời mà không thấy tin vui. Tôi đi khám, bác sĩ kết luận có nguy cơ bị vô sinh thứ phát. Mẹ chồng tôi lên ở cùng một thời gian. Bà tình cờ nghe được câu chuyện của vợ chồng tôi và tỏ rõ thái độ không vui.

Hôm ấy, bà mới "xả" một tràng rằng, ngay từ đầu lên ở căn nhà này, bà đã thấy nhà có lỗi nặng về phong thủy. Nhà bị đường đâm (thực tế là chỉ chênh chếch như tôi đã nói) là thế "thương xác" giống như mũi tên cắm vào nhà gây sát thương cho gia chủ. Người ở trong nhà dễ gặp điều xui xẻo, tai họa, hao tổn sức khỏe.

Mẹ chồng tôi còn bảo, dù mới ở với vợ chồng tôi được vài tháng, bà đã thấy yếu hẳn đi. Bà thường xuyên đau đầu, mỏi mệt, ngủ đêm bất an. Nguyên nhân chắc chắn là do năng lượng trong nhà không tốt. Chuyện tôi khó có con lần này, theo bà cũng là do lỗi phong thủy của căn nhà mà ra.

Không chỉ có thế, mẹ chồng còn chỉ ra rằng, phía Tây Nam có vùng đọng nước nên mối quan hệ các thành viên trong nhà sẽ thường bất hòa, lục đục. Về hướng Tây Nam nhà tôi đúng là có một cái hồ. Nhưng nếu suy nghĩ như thế, nhiều nhà xung quanh nhà tôi cũng dễ gặp bất hòa hay sao?

Mẹ chồng tôi trách chúng tôi mua nhà không hỏi ý kiến người lớn, việc hệ trọng như vậy mà tự quyết. Sau đó bà bảo, đằng nào nhà cũng đã mua rồi. Hai vợ chồng không sẵn tiền để đổi nhà, vậy nên hai vợ chồng cần mời thầy cao tay về cúng lễ, dán bùa bình an trong nhà.

Bà cũng gợi ý một vị thầy cao tay ở quê mà theo bà, tiền lo đàn tràng cúng lễ và cảm ơn thầy cũng lên đến hơn 50 triệu đồng. Tôi nghe mẹ chồng nói thì vừa buồn lòng, vừa hoang mang.