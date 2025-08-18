Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến
Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…
Chị Hoàng Thị Thảo quê ở xã Kim Liên (huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An, lấy chồng ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ), năm 2020.
5 năm làm dâu, sống xa nhà hơn 1.570km, chị Thảo vẫn chưa hết bỡ ngỡ với nếp sống truyền thống, phong tục và văn hóa ẩm thực độc đáo ở miền Tây.
Nàng dâu quê Nghệ An cho hay, ngoài ấn tượng về tính cách tốt bụng, nhiệt tình của bà con nơi đây, chị còn sớm hòa nhập với cuộc sống chậm rãi, an yên, chủ yếu sử dụng nguồn thực phẩm “cây nhà lá vườn” ở vùng sông nước.
“Thời gian đầu về đây, mình chưa quen với nhịp sống chậm, thư thái. Nhưng dần mình cũng thích nghi, thậm chí còn thích văn hóa tập trung ăn uống cả gia đình cho đông vui và tăng sự gắn kết”, chị nói.
Theo cảm nhận của chị, ẩm thực là yếu tố có sự khác biệt nhiều nhất, thể hiện rõ nét qua mỗi đám giỗ.
Trong đó, bà con miền Tây thường nấu những món ăn có vị ngọt nhiều hơn vị mặn, cay, không giống khẩu vị của người miền Bắc, miền Trung.
Mỗi khi có đám giỗ, các thành viên trong đại gia đình còn cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, tự nấu nướng các món ăn phục vụ mâm cỗ.
Đây không chỉ là dịp để người thân, họ hàng hỏi thăm nhau, tăng sự gắn kết giữa các thế hệ mà còn thể hiện lòng thành kính qua những món ngon, tưởng nhớ tới những người đã khuất.
“Ở nhà chồng mình, đám giỗ tự nấu và cũng không có giờ ăn cỗ cụ thể.
Nếu ở miền Bắc và miền Trung, cỗ thường bày cho 6 người, khách đến cùng một khung giờ để gia chủ mời cỗ một lượt, thì ở miền Tây, mỗi mâm thường có 10 người. Khách đến giờ nào trong buổi cũng được, cứ đủ người là xếp bàn và nhập tiệc”, chị Thảo kể.
Nàng dâu miền Trung cũng tiết lộ, mâm cỗ đám giỗ ở miền Tây khá thịnh soạn, bày biện khoảng 12 – 13 món, từ khai vị, món chính đến tráng miệng.
Trong đó, món khai vị trong đám giỗ miền Tây thường là lồng hội (một đĩa bao gồm bánh bao chiên, chả nem, chả giò…) hoặc món "tứ quý” – tổng hợp 4 món khai vị khác nhau, thường là món chiên, gỏi, chả và có thể có thêm một món xôi.
Còn các món chính rất đa dạng, từ lợn quay, vịt quay ăn kèm bánh hỏi, bánh mì cho đến cá chiên cuốn bánh tráng, tôm hấp nước dừa, bò né, bò kho, lẩu…
Tùy từng nhà mà người ta có thể chế biến thêm các món như bún xào, cháo, ăn kèm hải sản… Cuối cùng là món tráng miệng, thường là trái cây hoặc rau câu.
Chị Thảo cũng nhận thấy, ở miền Tây, người dân nơi chị sống khi đến đám giỗ thường không đưa phong bì hay tiền mà sẽ mang quà tùy ý.
Phụ nữ sẽ mang các món như trái cây hay dầu ăn, muối, đường, bột ngọt…, còn đàn ông xách nước ngọt hoặc rượu, bia.
Ban đầu, chị khá thắc mắc về thói quen tặng quà thay vì đưa phong bì tiền khi dự đám giỗ. Song, chị được mẹ chồng giải thích nên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nét văn hóa này.
“Có lần mình hỏi mẹ rằng, sao người ta không mừng tiền để gia chủ tiện mua sắm gì cần thiết. Mẹ bảo, tiền cầm thì gọn nhưng không thể hiện được cái nghĩa, cái tình.
Còn mua bịch muối hay gói đường, mỗi lần dùng, gia chủ còn nhớ, còn nhắc”, nàng dâu Nghệ An xúc động chia sẻ.
Chị cho hay, nét văn hóa này có thể chỉ xuất hiện ở một số địa phương miền Tây, không mang tính đặc trưng hay đại diện cho cả vùng miền, khu vực.
Ngoài văn hóa, ẩm thực trong đám giỗ, chị Thảo cũng yêu thích các món ăn trong mâm cơm thường ngày của gia đình miền Tây, ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu dân dã “cây nhà lá vườn”, dễ kiếm như các loại rau, tôm, cua, cá, ốc…
Chị từng không ăn được một số món “nặng mùi” như sầu riêng, lẩu mắm nhưng dần thích nghi, thậm chí bị cuốn hút bởi những hương vị đó.
“Mình thích cả món mắm chưng và cá hấp. Nếu ai chưa ăn được thì thấy mắm hôi nhưng quen rồi lại nghiện.
Mỗi lần ăn mấy món đó, cả nhà mình lại dành nhau ra vườn để hái các loại rau vào ăn kèm, rất vui”, chị nói thêm.
12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyệnGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.
Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹNuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.
Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trộiNuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Đôi khi, điều nuôi dưỡng trí tuệ và bản lĩnh của trẻ không phải vật chất, mà chính là những lời động viên giản dị nhưng giàu sức mạnh từ cha mẹ.
Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia HarvardGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.
Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêuGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.
Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuêGia đình - 14 giờ trước
Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.
Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cướiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.
Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kếGia đình - 1 ngày trước
Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.
Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trờiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người may mắn được trời phú cho trí tuệ sáng suốt, sự nhanh nhạy và thái độ khiêm nhường.
Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãnGia đình
GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.