Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay
Nguyên liệu chính của món canh hôm nay là đậu phụ - một sản phẩm từ đậu nành có kết cấu mềm với hương vị đậu đậm đà. Hôm nay, để nấu món canh này tôi có thêm một vài nguyên liệu như thịt xông khói, cần tây và trứng gà. Đậu phụ tươi và mềm, rất thích hợp để ăn kèm với cơm.
Không dài dòng nữa, tôi xin chia sẻ với các bạn cách nấu món canh đậu phụ này. Món canh mềm, thanh mát, thơm ngon, và gia đình bạn sẽ ăn hết ngay khi vừa dọn ra. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem các bước sau:
Nguyên liệu làm món canh đậu phụ nấu thập cẩm
1 miếng đậu phụ bản to, 1 miếng thịt xông khói nhỏ, một cây rau cần tây, 2 quả trứng gà, nửa quả ớt ngọt đỏ, lượng hành lá và tỏi băm vừa đủ, 1 thìa canh nước tương, bột nấm hương tươi, một ít hạt tiêu và lượng dầu ăn vừa đủ, một chút bột tiêu
Cách làm món canh đậu phụ nấu thập cẩm
Bước 1: Đậu phụ bạn mua về rửa nhẹ dưới vòi nước để loại bỏ tạp chất và mùi tanh đặc trưng của đậu nành. Sau đó bạn cắt đậu phụ thành dải dài. Bản thân đậu phụ rất mềm và mịn. Nếu muốn vị đậm đà hơn, bạn có thể chần đậu phụ trong nước sôi và rắc một ít baking soda lên trên trong 1 phút. Sau đó vớt ra và rửa sạch.
Bước 2: Thịt xông khói bạn cắt thành dạng sợi nhỏ. Rửa sạch và cắt khúc rau cần tây. Ớt ngọt bạn rửa sạch, loại bỏ hạt rồi thái dạng sợi. Đập trứng vào bát, thêm một ít bột bắp vào rồi đánh đều cho hòa quyện. Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó bạn cho trứng vào tạo thành lớp mỏng, chiên chín rồi lấy ra. Sau đó cắt trứng rán thành dạng sợi.
Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn cho thịt xông khói vào chảo, xào trên lửa nhỏ cho đến khi tiết ra mỡ, dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho hành lá và tỏi băm vào, xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn trút đậu phụ vào, thêm một chút nước tương, bật lửa lớn và dùng xẻng nấu ăn, đảo nhẹ đều tay.
Bước 4: Cho một lượng nước sôi vừa đủ vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó đổ trứng đã thái nhỏ vào, khuấy nhẹ và tiếp tục đun trên lửa lớn trong khoảng 3 đến 5 phút để các nguyên liệu thấm gia vị. Bạn nêm nếm lại gia vị một lần nữa, nếu chưa vừa khẩu vị hãy thêm chút gia vị, bột nấm hương tươi và bột tiêu cho vừa ăn.
Bước 5: Cuối cùng, cho phần ớt ngọt đỏ và cần tây vào nồi. Dùng đũa ấn rau cần tây và ớt xuống, khuấy nhẹ và đun trên lửa lớn để hương thơm của cần tây lan tỏa. Sau khi tắt bếp, bạn có thể lấy canh ra bát tô và thưởng thức.
Thành phẩm món canh đậu phụ nấu thập cẩm
Đậu phụ mềm, thơm ngon, dậy mùi thơm nồng nàn của các nguyên liệu cần tây, tỏi, hành, ớt... Nước dùng cũng đậm đà ngọt ngon. Món canh này rất hợp để ăn kèm với cơm. Nếu bạn chưa biết ăn gì, hãy thử cách này nhé.
Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh đậu phụ nấu thập cẩm này nhé!
