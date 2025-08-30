Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80: Ấm áp nghĩa tình Hà Nội từ những nắm cơm muối vừng
Giữa không khí náo nức của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80, những nắm cơm muối vừng giản dị của người dân Hà Nội đã trở thành món quà nghĩa tình, sưởi ấm lòng bao vị khách phương xa.
Đêm 29/8, phố phường trung tâm Hà Nội rực sáng trong không khí ngày hội lớn của non sông. Trên những vỉa hè, từng dòng người quây quần, chan hòa trong tiếng hát, tiếng reo hò, cùng nhau thức trắng đêm để chờ đợi Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình sáng 30/8.
Giữa không gian linh thiêng và rộn ràng ấy, những câu chuyện nhỏ bé nhưng thấm đẫm tình người đã được viết nên - giản dị mà lay động khiến lòng người ấm áp và đoàn kết hơn.
Ngồi trên vỉa hè đường Trần Phú, một người phụ nữ trong chiếc áo đỏ sao vàng (trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) nhẹ nhàng mở làn, lấy ra những gói cơm nắm trắng tinh bọc lá chuối. Bên cạnh là túi muối vừng thơm lừng.
Chị vừa ân cần mời những người khách đứng cạnh, vừa nở nụ cười hiền: "Các cô chú ở xa đến chắc chưa kịp ăn sáng. Chúng tôi có gì thì mời nấy, cơm nắm muối vừng thôi nhưng là tấm lòng của chúng tôi".
Tâm sự với phóng viên, người phụ nữ này nói chị không chia sẻ tên, bởi chị thấy mình cũng chỉ như bao người dân Hà Nội khác - giản dị, nhiệt tình và hiếu khách: "Tôi nghĩ nhiều người đi từ xa, dậy từ sớm, chắc chưa kịp ăn uống. Mình chuẩn bị sẵn ít cơm nắm, muối vừng - vừa ấm bụng, vừa để họ thấy người Hà Nội cũng thân tình, hiếu khách".
Trong số những người được sẻ chia bữa sáng mộc mạc ấy có bà Nguyễn Thị Thái (sinh năm 1965, quê thôn Ninh Dương, xã Bình Minh, Hà Nội). Bà cùng những người bạn cùng xóm bắt xe buýt từ ngoại thành lên trung tâm Hà Nội từ 1h sáng, đứng chờ nhiều tiếng đồng hồ chỉ để được một lần tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của đoàn quân.
Nhận nắm cơm từ tay người phụ nữ, bà Thái xúc động nói, giọng nghẹn lại: "Xa nhà, lại đi sớm, chưa kịp ăn gì nhưng được người dân chia sẻ, tôi thấy ấm lòng lắm. Một nắm cơm muối vừng thôi mà chứa chan tình nghĩa".
Khoảnh khắc bà Nguyễn Thị Thái xúc động khi được sẻ chia cơm nắm muối vừng ngay trên vỉa hè Hà Nội. Ảnh: Quốc Đạt.
Không chỉ có chị, nhiều hộ dân quanh khu vực cũng bày biện sẵn gói cơm, chai nước, nải chuối, rổ ổi để chia sẻ cho những người khách từ xa. Niềm vui của họ không chỉ là tận mắt ngắm đoàn xe, hàng quân bước đi trang nghiêm qua Quảng trường Ba Đình, mà còn là được góp phần gắn kết, sẻ chia tình đồng bào trong ngày hội lớn.
"Ngày hội lớn của đất nước, ai cũng háo hức. Người dân chúng tôi chỉ mong những vị khách từ các tỉnh xa cảm nhận được sự thân thiện, nồng hậu của Hà Nội", chị Nguyễn Thu Hà (tỉnh Hưng Yên) bày tỏ.
Hình ảnh những gói cơm nắm truyền tay nhau trên vỉa hè, xen lẫn tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng của buổi tổng duyệt, khiến không ít người nghẹn ngào. Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) không chỉ để lại dư âm hào hùng, mà còn khắc sâu trong lòng người bởi những điều bình dị - một nắm cơm, chút muối vừng, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim khách phương xa giữa ngày hội lớn của non sông.
