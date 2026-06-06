Top 10 sao Hoa Ngữ đẹp nhất Trung Quốc

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Nhắc đến những sao Hoa ngữ đẹp nhất Trung Quốc, khán giả thường nghĩ ngay đến các mỹ nhân sở hữu ngoại hình nổi bật, sự nghiệp thành công và sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí.

Dưới đây là 10 sao Hoa Ngữ được nhiều khán giả và truyền thông đánh giá cao về nhan sắc cũng như độ nổi tiếng trong những năm gần đây.

1. Lưu Diệc Phi

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi từ lâu được công chúng ưu ái gọi là "Thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát và khí chất cổ điển hiếm có.

Nữ diễn viên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ với các tác phẩm như "Thiên Long Bát Bộ", "Thần Điêu Đại Hiệp" và "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện". Những năm gần đây, cô tiếp tục khẳng định sức hút qua các bộ phim "Mộng Hoa Lục" và "Đi Đến Nơi Có Gió".

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi từ lâu được công chúng ưu ái gọi là "Thần tiên tỷ tỷ"

Không chỉ thành công tại thị trường Trung Quốc, Lưu Diệc Phi còn gây chú ý trên trường quốc tế khi đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh "Mulan" của Disney.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba

Sinh năm 1992 tại Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp lai Tây nổi bật với đôi mắt sâu, sống mũi cao và gương mặt sắc sảo.

Gia nhập làng giải trí từ năm 2013, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhờ các tác phẩm ăn khách như "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa", "Trường Ca Hành" và "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh".

Gia nhập làng giải trí từ năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế và thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc tại châu Á.

3. Dương Mịch

Dương Mịch sinh năm 1986 và là một trong những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng phong cách thời trang ấn tượng, nữ diễn viên luôn giữ được sức hút dù đã hoạt động nghệ thuật hơn hai thập kỷ.

Dương Mịch sinh năm 1986 và là một trong những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như "Cung Tỏa Tâm Ngọc", "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" và "Hộc Châu Phu Nhân".

Không chỉ thành công trong diễn xuất, Dương Mịch còn được xem là biểu tượng thời trang và là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí danh tiếng.

4. Triệu Lệ Dĩnh

Sinh năm 1987, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên có hành trình vươn lên đáng chú ý nhất của làng giải trí Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các tác phẩm đình đám như "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều Truyện", "Minh Lan Truyện" và "Gió Thổi Bán Hạ".

Nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất và liên tục nhận được các giải thưởng truyền hình danh giá.

5. AngelaBaby

AngelaBaby, tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 và được xem là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Với gương mặt thanh tú và phong cách thời trang hiện đại, cô thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc của Trung Quốc và châu Á.

AngelaBaby, tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 và được xem là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ

Bên cạnh công việc người mẫu, AngelaBaby còn tham gia nhiều bộ phim như "Cô Phương Bất Tự Thưởng" hay "Người Bạn Thật Sự".

Sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội giúp cô trở thành một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao trong ngành giải trí.

6. Bạch Lộc

Sinh năm 1994, Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của thế hệ 9X. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng khả năng hóa thân đa dạng trên màn ảnh.

Sinh năm 1994, Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của thế hệ 9X

Tên tuổi của Bạch Lộc gắn liền với những bộ phim được yêu thích như "Châu Sinh Như Cố", "Trường Nguyệt Tẫn Minh", "Ninh An Như Mộng" và "Dĩ Ái Vi Doanh".

Nhờ loạt tác phẩm thành công liên tiếp, nữ diễn viên ngày càng khẳng định vị thế trong nhóm sao trẻ hàng đầu Trung Quốc.

7. Dương Tử

Dương Tử sinh năm 1992 và bắt đầu nổi tiếng từ khi còn là diễn viên nhí. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.

Dương Tử còn được khán giả đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất ổn định

Các tác phẩm như "Hương Mật Tựa Khói Sương", "Cá Mực Hầm Mật" hay "Trường Tương Tư" đều đạt thành tích ấn tượng và giúp cô củng cố vị trí ngôi sao hạng A.

Không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung, Dương Tử còn được khán giả đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất ổn định.

8. Triệu Lộ Tư

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc hiện nay.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu cùng hình tượng gần gũi với khán giả. Cô được biết đến rộng rãi qua các bộ phim như "Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn", "Tinh Hán Xán Lạn" và "Vụng Trộm Không Thể Giấu".

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc hiện nay.

Với lượng người hâm mộ ngày càng tăng, Triệu Lộ Tư được xem là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất của Cbiz.

9. Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi sinh năm 1987 và nổi tiếng nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái đậm chất cổ điển. Nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua bộ phim kinh điển "Bộ Bộ Kinh Tâm", tác phẩm từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987 và nổi tiếng nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái đậm chất cổ điển

Những năm gần đây, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm với các dự án như "Nhất Niệm Quan Sơn". Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, Lưu Thi Thi còn được khen ngợi bởi hình ảnh sạch scandal và đời tư kín tiếng.

10. Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là một trong những mỹ nhân nổi bật đến từ Tân Cương. Sở hữu gương mặt sắc nét, đôi mắt lớn cùng vóc dáng nổi bật, cô thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bình chọn nhan sắc tại Trung Quốc.

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là một trong những mỹ nhân nổi bật đến từ Tân Cương

Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim như "Trạch Thiên Ký", "Phong Khởi Tây Châu" và "Thập Nhị Đàm". Dù sự nghiệp diễn xuất còn gây nhiều tranh luận, nhan sắc nổi bật vẫn giúp Cổ Lực Na Trát duy trì sức hút mạnh mẽ trong làng giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ có Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lệ Dĩnh, Cbiz còn sở hữu một "rừng nhan sắc" với hàng chục mỹ nhân nổi tiếng được công chúng yêu mến suốt nhiều năm qua.

Mỗi người đều tạo dựng vị thế riêng nhờ vẻ đẹp nổi bật, sự nghiệp thành công và lượng người hâm mộ đông đảo. Từ những biểu tượng nhan sắc vượt thời gian đến thế hệ tiểu hoa đán trẻ đang khuynh đảo màn ảnh, họ đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho làng giải trí Hoa ngữ.