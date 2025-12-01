Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung Quốc

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - SUV cỡ nhỏ điện hoàn toàn mới sắp ra mắt với mức giá từ 296 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, hứa hẹn gây áp lực lớn cho Toyota Yaris Cross.

Trải nghiệm SUV hạng C thiết kế trẻ trung sánh ngang Mazda CX-5, chế độ lái thông minh

Mẫu SUV là "kình địch" của Mazda CX-5 có giá quy đổi chỉ từ 296 triệu. Ảnh: Tổng hợp





Tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2025, Changan vừa trình làng mẫu SUV điện cỡ C mang tên Nevo (Qiyuan) Q05 2026.

Nevo Q05 gây chú ý nhờ phạm vi di chuyển tối đa lên tới 506 km theo chuẩn CLTC, nổi bật trong phân khúc giá dưới 300 triệu đồng. Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn, với tầm hoạt động 405 km, cũng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe được trang bị pin LFP của CATL với hai tùy chọn phạm vi di chuyển 405 km và 506 km theo chuẩn CLTC. Ảnh: Tổng hợp





Về thiết kế, Changan Nevo Q05 2026 áp dụng ngôn ngữ Digital Smart Wing 2.0, mang phong cách trẻ trung, hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày liền mạch, cụm đèn chính đặt tách biệt phía dưới, tạo "đôi mắt" sắc sảo. Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh lá thông, tím vàng, bạc ánh trăng, xám bóng mây và trắng thổ cẩm.

Nhìn ngang, Nevo Q05 có dáng SUV gọn gàng, mui hơi vuốt về sau. Cổng sạc đặt ở chắn bùn trước, tay nắm cửa bán ẩn giúp thân xe liền lạc và tối ưu khí động học. Kích thước xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.855 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, tương đương Mazda CX-5.

Khoang nội thất của Nevo Q05 sở hữu thiết kế ấn tượng, đậm chất thể thao. Ảnh: Tổng hợp





Khoang nội thất của Nevo Q05 sử dụng hai tông màu chủ đạo trắng ngọc bích – đen mực, tạo tương phản nhẹ và giúp cabin sáng hơn. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí 15,6 inch độ phân giải 2.5K, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,17 inch phía sau vô lăng.

Về công nghệ, điểm nhấn là hệ thống hỗ trợ lái Changan Tianshu ADAS. Phiên bản cao cấp trang bị 1 cảm biến LiDAR, 11 camera độ phân giải cao, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, tạo "vòng tròn" cảm biến toàn diện quanh xe. Nhờ đó, Nevo Q05 hỗ trợ các tính năng lái thông minh như NOA (Navigate On Autopilot) trên cao tốc và tuyến đường đô thị, giữ làn, bám theo xe phía trước và xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Về vận hành, Nevo Q05 dùng động cơ điện đặt trước với công suất tối đa 161 mã lực. Xe trang bị pin LFP của CATL với hai tùy chọn phạm vi di chuyển 405 km và 506 km theo chuẩn CLTC, hỗ trợ sạc nhanh 3C. Tốc độ tối đa đạt 160 km/h.

Với mức giá dưới 300 triệu đồng, phạm vi di chuyển 506 km, pin LFP chất lượng và gói công nghệ Tianshu ADAS tích hợp LiDAR, Changan Nevo Q05 2026 nổi lên như một lựa chọn SUV điện giá rẻ đáng chú ý, hứa hẹn tạo thêm áp lực cạnh tranh với các mẫu SUV xăng quen thuộc như Mazda CX-5 trong bối cảnh thị trường ngày càng dịch chuyển sang xe điện.

Giá SUV hạng C Nevo Q05

Xe có tổng cộng 6 phiên bản với giá dao động từ 79.900 đến 109.900 NDT (tương đương khoảng 296 – 407 triệu đồng), rẻ hơn đáng kể so với Mazda CX-5 đang bán tại Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.