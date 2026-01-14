Trải nghiệm Toyota Vios hybrid giá 670 triệu đồng, nội thất hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Honda City e:HEV sẽ về Việt Nam?

Toyota Vios hybrid thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại, đi quãng đường 100km chỉ hết 3,6l

Toyota Vios Hybrid 2026 có giá quy đổi khoảng 670-709 triệu/tùy từng phiên bản. Ảnh: Tổng hợp





Theo thông tin công bố từ UMW Toyota Motor, Toyota Vios Hybrid 2026 tại thị trường Malaysia được phân phối với hai phiên bản gồm 1.5 HEV AT tiêu chuẩn và 1.5 HEV GR Sport AT mang phong cách thể thao.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Toyota Vios Hybrid 2026 nằm ở hệ truyền động hybrid thế hệ thứ tư của Toyota. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L 2NR-VEX, 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất 91 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 80 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 111 mã lực, truyền động cầu trước thông qua hộp số tự động e-CVT. Pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh được bố trí dưới hàng ghế sau.

Vios Hybrid 2026 (một số thị trường Toyota Yaris Ativ HEV) giữ nguyên dáng vẻ tổng thể của phiên bản động cơ xăng. Ảnh: Tổng hợp





Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Vios Hybrid 2026 đạt khoảng 3,6 lít/100 km theo chu trình NEDC (khoảng 60.000 đồng cho quãng đường 100km), thấp hơn đôi chút so với mức 3,77 lít/100 km của Honda City e:HEV.

Về thiết kế, Vios Hybrid 2026 giữ nguyên dáng vẻ tổng thể của phiên bản động cơ xăng, song được tinh chỉnh nhẹ ở khu vực mặt trước với lưới tản nhiệt trên mạ crôm tối màu, tạo dấu ấn riêng cho biến thể hybrid.

Không gian nội thất được nâng cấp với màn hình trung tâm Digital Audio kích thước 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh cảnh báo người đi bộ khi di chuyển ở tốc độ thấp, cùng đèn viền nội thất mới nhằm tăng cảm giác hiện đại.

Khoang nội thất hiện đại, đa tính năng và nhiều công nghệ trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp





Đáng chú ý, Toyota còn cung cấp phiên bản Vios Hybrid GR Sport 2026 dành cho khách hàng ưa chuộng phong cách thể thao. Phiên bản này sở hữu cản trước và lưới tản nhiệt thiết kế riêng, bộ ốp khí động học, mâm hợp kim 17 inch đi kèm lốp Continental PremiumContact 6 kích thước 205/50R17, cùng hệ thống lò xo và giảm xóc được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn.

Nội thất bản GR Sport sử dụng ghế bọc da kết hợp da lộn, các chi tiết trang trí màu bạc trên nền nội thất đen, mang lại cảm giác thể thao rõ nét so với bản tiêu chuẩn.

Tại Malaysia, Toyota Vios Hybrid 2026 có các tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng Platinum White Pearl, đỏ Spicy Scarlet SE, đen Attitude Black, bạc Silver Metallic và xám Celestite Grey Metallic. Riêng phiên bản GR Sport được bổ sung tùy chọn phối hai tông màu với nóc đen.

Giá Toyota Vios Hybrid 2026

Mức giá dự kiến từ 103.900 – 109.900 RM, tương đương khoảng 670 – 709 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đối thủ Honda City e:HEV đang được bán với giá 111.900 RM, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt về giá.

Hiện, Toyota chưa công bố kế hoạch phân phối Vios Hybrid tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ rệt tại khu vực Đông Nam Á, khả năng mẫu sedan hybrid này sớm được đưa về Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá là hoàn toàn khả thi trong thời gian tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ.