Trạm trộn bê tông ở Hoài Đức (Hà Nội) xả thải gây ô nhiễm môi trường: Đã cắt điện nhưng vẫn tiếp tục hoạt động

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, trạm trộn bê tông của Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh (Công ty Minh Tâm An Khánh) tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội từ khi đi vào hoạt động cho đến nay đang trở thành mối lo ngại lớn về sức khỏe và đời sống đối với người dân địa phương. Dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động, thế nhưng trạm trộn bê tông này vẫn bất chấp lệnh cấm, tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường...

Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh nằm trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).

Xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Vào ngày 12/8/2024, qua quá trình kiểm tra, UBND huyện Hoài Đức xác định, Công ty Minh Tâm An Khánh đã có hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường. Cụ thể, nước thải có thông số PH là 10,2 vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội với lưu lượng xả thải là 6,5 m2/ngày (24 giờ).

Bên cạnh đó, Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh cũng không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (bã bê tông) theo quy định.

Nước thải có thông số PH là 10,2 vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội được xả thẳng ra môi trường với lưu lượng xả thải là 6,5 m2/ngày (24 giờ).

UBND huyện Hoài Đức đã ra quyết định số 3762/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty bê tông Minh Tâm An Khánh với số tiền 125 triệu đồng. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu Công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh phải xây dựng công trình xử lý, vận hành thử nghiệm đạt kết quả đảm bảo nước thải sau khi xử lý xả ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật, báo cáo kết quả về UBND xã Kim Chung, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Trạm trộn bê tông của Công ty Minh Tâm An Khánh chỉ được xả nước thải ra môi trường khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện Hoài Đức.

Tuy nhiên, trong buổi kiểm tra của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoài Đức cùng với UBND xã Kim Chung vào ngày 30/8/2023, Công ty Minh Tâm An Khánh vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định. Trạm trộn bê tông hoạt động bình thường, nước thải chưa được xử lý; chưa xây dựng công trình xử lý nước thải để trung hòa thông số PH; chưa có báo cáo tình hình xử lý nước thải bằng văn bản gửi xã Kim Chung và huyện Hoài Đức.

Khu vực xung quanh trạm trộn ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sức khỏe người dân.

Ông Nguyễn Công Mạnh, Giám đốc công ty TNHH bê tông Minh Tâm An Khánh, từng đề nghị hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong vòng 30 ngày kể từ 20/8/2024. Tuy nhiên, trong buổi kiểm tra tiếp theo vào ngày 4/10/2024, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Kim Chung vẫn ghi nhận rằng công ty không tuân thủ các cam kết đã đề ra. Lần này, công ty tiếp tục bị yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo việc xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Đã cắt điện những vẫn tiếp tục hoạt động?

Dù lãnh đạo Công ty Minh Tâm An Khánh "hứa hẹn" là vậy, thế nhưng theo ghi nhận, trạm trộn bê tông của đơn vị này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm, không có dấu hiệu chấp hành các quy định của pháp luật cũng như biện pháp khắc phục, vẫn xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Vật liệu phục vụ sản xuất bê tông được tập kết bên trong trạm trộn bê tông của Công ty Minh Tâm An Khánh ngày 23/10.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Lê - Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 25/10 vừa qua, xã Kim Chung đã dừng cung cấp điện cho trạm trộn bê tông của Công ty Minh Tâm An Khánh, yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục những vi phạm theo quy định.

"Trạm trộn bê tông nằm trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch. Ngày 25/10, sau khi nhận được thông tin phản ánh, xã đã yêu cầu đơn vị cung cấp điện trong khu đô thị cắt điện của trạm trộn bê tông này. Đồng thời, xã đôn đốc phía công ty khẩn trương hoàn thiện hệ thống bể chứa, xử lý nước thải theo quy định. Sau quá trình kiểm tra, lấy mẫu, nếu đảm bảo sẽ cho phép trạm hoạt động trở lại".

Đến thời điểm hiện tại (29/10), trạm trộn bê tông này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Về việc trong các ngày từ 25 - 29/10, sau khi bị "cắt điện", trạm trộn bê tông của Công ty Minh Tâm An Khánh vẫn hoạt động rầm rộ, Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết, điện trong quá trình sản xuất đã được cắt, niêm phong, chỉ có khu vực sinh hoạt của công nhân là có điện. Có thể đơn vị sử dụng "máy nổ" để sản xuất "chui".

"Có thể trạm trộn còn hợp đồng chưa bàn giao, vì vậy sử dụng máy nổ để sản xuất, trong ngày hôm nay (29/10), xã sẽ cho anh em xuống kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động. Chắc chắn sẽ xử lý nghiêm, không để tình hình diễn biến phức tạp", ông Phạm Ngọc Lê nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Chung, trạm trộn bê tông có thể đang sử dụng "máy nổ" để phục vụ sản xuất.

Có thể thấy, trong bối cảnh các cơ quan quản lý như UBND xã Kim Chung và UBND huyện Hoài Đức chưa có biện pháp xử lý cưỡng chế mạnh tay thì người dân địa phương vẫn đang hằng ngày phải chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm từ trạm trộn bê tông Minh Tâm An Khánh.

Việc cần thiết hiện nay là tăng cường biện pháp cưỡng chế và giám sát chặt chẽ, yêu cầu Công ty Minh Tâm An Khánh chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Nếu tình trạng tiếp diễn, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để tránh những hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

