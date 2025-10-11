'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Tập 12 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả xem truyền hình, đặc biệt là sự xuất hiện của hàng loạt diễn viên phim "giờ vàng VTV" được yêu mến. Trong tập phim, sau khi gia đình Bách đi khỏi làng Mây, đó là những chuỗi ngày vô cùng buồn bã với Viễn và Tú. Viễn phải rời xa người bạn thân, người con gái mà Viễn yêu.

Bác sĩ đã nói Bách bị mất trí nhớ tạm thời nhưng có vẻ như cái tạm thời ấy là rất nhiều năm sau... Bách vẫn không thể nhớ được gì về Tú. Và chính vì không nhớ nên Bách cảm thấy khó chịu khi thấy những người thân của mình cứ tác hợp cho mối quan hệ giữa anh và cô. Bách đã nói điều đó với chị gái mình khi gọi điện thoại về cho Ngân. Bách nói Bách không thoải mái đối với Tú và anh không nhớ gì về cô cả.

Những ngày tháng, những kỷ niệm ở làng Mây giờ đã thuộc về quá khứ. Những đứa trẻ ở làng Mây năm đó, ở "Đại bản doanh", giờ đều đã trưởng thành với cuộc sống riêng. Viễn (Hà Việt Dũng) là chủ của một công ty, thành đạt và độc thân. Trong khi đó, người bạn thân từ thuở thiếu thời, người con gái mà Viễn yêu và vẫn giữ cô trong tim là Ngân (Huyền Lizzie) nay đã lập gia đình với một bác sĩ và có đời sống hôn nhân viên mãn cùng hai con một trai, một gái.

Ngân (Huyền Lizzie) trở thành một phụ nữ thành đạt với một gia đình đáng mơ ước. Ảnh VTV



Mối quan hệ giữa Viễn và Ngân vẫn được duy trì nhưng Viễn tỏ ra không thoải mái, anh thường tỏ ra không dễ tính khi nói chuyện với Ngân và chẳng thèm nghe điện thoại của chồng Ngân. Cách đối xử của Viễn khiến Ngân cũng bực mình nhưng cô hiểu nguồn cơn thái độ ấy của Viễn.

Viễn (Hà Việt Dũng) là chủ của một công ty, thành đạt và độc thân. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bách (Huỳnh Anh) đang sống ở Nhật và học về hoạt hình. Theo lời Viễn, Bách đã có rất nhiều bạn gái và có lẽ, trí nhớ những ngày còn ở làng Mây đã không trở lại nữa. Nhưng thời gian có thể thay đổi Ngân, thay đổi Viễn, nhưng Tú (Quỳnh Châu) vẫn hướng về duy nhất Bách.

Tú đã thực hiện cả một dự án về hoạt hình nói về tình bạn mang tên "Cuộc phiêu lưu tới xứ sở thời gian". Tên dự án ấy vừa là niềm hy vọng vừa là sự hoài niệm của Tú. Như Tú đã từng nói, với cô, Bách là mặt trời và cô là trái đất, trái đất luôn xoay quanh mặt trời. Tú vẫn xoay quanh Bách bất chấp anh chẳng còn nhớ gì về cô.

Tú (Quỳnh Châu) vẫn hướng về duy nhất Bách, dù cậu bạn ngày xưa đã quên sạch ký ức. Ảnh VTV

Tú vẫn nuôi hy vọng về việc Bách sẽ nhớ lại và điều đó khiến người anh trai như Viễn cảm thấy đau lòng. "Hãy quan tâm đến bản thân của mình đi. Bách nó có người yêu loạn xạ ngoài kia kìa... nên hãy ra ngoài đi, hẹn hò đi, tìm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc đi. Đừng lãng phí thanh xuân như thế này nữa" - Viễn nói với Tú.

Thư "ống bơ" (Kiều My) cũng tán đồng suy nghĩ của Viễn. Thư nói với Tú rằng cô lo một ngày nào đó Tú sẽ trở thành cái bóng của chính mình. "Em với anh Bách chỉ cách nhau 1 milimet thôi" - Tú nói trong nước mắt.

Nhưng Tú có lẽ sẽ phải sống đời sống của hiện tại khi giờ đây cô được Viễn thông báo rằng Bách sắp cưới vợ rồi và dự định sẽ định cư hẳn ở Nhật. Bách đã mua nhẫn để cầu hôn bạn gái. Anh thực sự đã đi sang một trang mới của cuộc đời mà ở đó không có Tú hay đám bạn thân ngày nào.

Bách không muốn về Việt Nam, anh muốn lập gia đình và ở lại Nhật sinh sống. Ảnh VTV

Tập 13 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 16/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

