Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Tuy nhiên, món ăn này cũng khiến nhiều người e dè về độ an toàn, bởi chưa có ghi nhận nào cho thấy lá chuối có thể chế biến thành món ăn. Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết món lá chuối chiên giòn không gây hại cho sức khỏe, bởi lá chuối lành tính. Từ xưa đến nay, người Việt Nam vẫn thường xuyên sử dụng lá chuối để bao gói hoặc lót đĩa thức ăn.

Hiện thành phần dinh dưỡng của lá chuối chưa được phân tích, nhưng loại lá này chứa nhiều chất diệp lục, cụ thể là magie, cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, bổ sung chất xơ lẫn vi khoáng, ngăn ngừa ung thư và giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe.

Tuy nhiên, lá chuối được chiên ngập trong dầu ăn chứa chất béo bão hòa, việc tiêu thụ nhiều dầu ăn có thể ảnh hưởng hệ tiêu hóa, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp và béo phì.

"Nếu muốn sử dụng lá chuối, mọi người cần phải biết rõ nguồn gốc. Tốt nhất là dùng lá chuối từ cây tự trồng hoặc trồng ở môi trường sạch. Lượng dầu cũng nên gia giảm", bác sĩ Hào thông tin.