Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?
GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.
Trên các video của các TikToker, cảnh “làm và ăn lá chuối chiên” được quay rất sống động: Lá chuối non hoặc bánh tẻ được rửa sạch, lắc cho ráo, sau đó chiên trong dầu nóng đến khi giòn, rồi được “mukbang” ngay. Những clip này khiến người xem cảm giác chỉ cần nhìn thôi đã nghe rõ tiếng “rắc” khi cắn vào.
Không ít Tiktoker đã thử làm món ăn dân dã từ lá chuối, trong đó có Tiktoker Ché biết nấu ăn. Món ăn này hot từ bên Thái năm 2024, bởi vậy không ít người cũng thử để xem món ăn này có hương vị thế nào. Cô nàng cho biết: "Tôi cũng tự nhủ lá chuối có gì đâu mà ăn, chiên lên chắc nó xàm xí quá nhưng mình tò mò nên cũng làm thử".
Một Tiktoker khác cũng thử nghiệm món ăn lạ lùng này, đó là Vy Cát Lai. Xem ra, cô nàng đã rút kinh nghiệm từ Tiktoker Ché biết nấu ăn, đã chọn lá chuối non hơn để thử. Cô nàng cho biết: "Mọi người đánh rối lên chiên sẽ đẹp hơn. Nó giòn như kiểu tàu hũ ky. Nó không có vị gì hết ngoài vị dầu ăn. Chiên lên dầu bám nhiều lắm thành ra bị ngậy ngậy, béo béo. Nếu ăn nhiều thì cũng thấy vị ngọt hơn xíu, vì Vy lấy lá non".
Tuy nhiên, món ăn này cũng khiến nhiều người e dè về độ an toàn, bởi chưa có ghi nhận nào cho thấy lá chuối có thể chế biến thành món ăn. Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết món lá chuối chiên giòn không gây hại cho sức khỏe, bởi lá chuối lành tính. Từ xưa đến nay, người Việt Nam vẫn thường xuyên sử dụng lá chuối để bao gói hoặc lót đĩa thức ăn.
Hiện thành phần dinh dưỡng của lá chuối chưa được phân tích, nhưng loại lá này chứa nhiều chất diệp lục, cụ thể là magie, cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, bổ sung chất xơ lẫn vi khoáng, ngăn ngừa ung thư và giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe.
Tuy nhiên, lá chuối được chiên ngập trong dầu ăn chứa chất béo bão hòa, việc tiêu thụ nhiều dầu ăn có thể ảnh hưởng hệ tiêu hóa, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp và béo phì.
"Nếu muốn sử dụng lá chuối, mọi người cần phải biết rõ nguồn gốc. Tốt nhất là dùng lá chuối từ cây tự trồng hoặc trồng ở môi trường sạch. Lượng dầu cũng nên gia giảm", bác sĩ Hào thông tin.
