Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 18:15 09/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.


Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 1.

Nhờ sự sáng tạo không giới hạn của các Tiktoker miền Tây, đặc biệt là những video "mukbang" (vừa ăn vừa trò chuyện) đầy nhiệt huyết, lá chuối đã được "thăng hạng" thành món ăn vặt chính thức.

Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 2.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 3.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 4.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 5.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 6.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 7.

Trên các video của các TikToker, cảnh “làm và ăn lá chuối chiên” được quay rất sống động: Lá chuối non hoặc bánh tẻ được rửa sạch, lắc cho ráo, sau đó chiên trong dầu nóng đến khi giòn, rồi được “mukbang” ngay. Những clip này khiến người xem cảm giác chỉ cần nhìn thôi đã nghe rõ tiếng “rắc” khi cắn vào.


Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 8.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 9.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 10.

Không ít Tiktoker đã thử làm món ăn dân dã từ lá chuối, trong đó có Tiktoker Ché biết nấu ăn. Món ăn này hot từ bên Thái năm 2024, bởi vậy không ít người cũng thử để xem món ăn này có hương vị thế nào. Cô nàng cho biết: "Tôi cũng tự nhủ lá chuối có gì đâu mà ăn, chiên lên chắc nó xàm xí quá nhưng mình tò mò nên cũng làm thử".


Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 11.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 12.
Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 13.

Một Tiktoker khác cũng thử nghiệm món ăn lạ lùng này, đó là Vy Cát Lai. Xem ra, cô nàng đã rút kinh nghiệm từ Tiktoker Ché biết nấu ăn, đã chọn lá chuối non hơn để thử. Cô nàng cho biết: "Mọi người đánh rối lên chiên sẽ đẹp hơn. Nó giòn như kiểu tàu hũ ky. Nó không có vị gì hết ngoài vị dầu ăn. Chiên lên dầu bám nhiều lắm thành ra bị ngậy ngậy, béo béo. Nếu ăn nhiều thì cũng thấy vị ngọt hơn xíu, vì Vy lấy lá non".


    Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 14.

    Trong khi đó, Ngọc Thy (sống tại TP.HCM) lại thử dùng lá chuối chiên giòn để biến tấu gỏi đu đủ. Kết quả, lá chuối đỡ nhạt hơn khi kết hợp cùng nước trộn gỏi và các nguyên liệu khác, nhưng tổng thể hương vị vẫn không ổn. "Điểm đáng nói của món ăn này là lượng dầu ngấm quá nhiều, chảy ra làm giảm độ ngon của gỏi, ăn nhanh ngán", cô nhận xét.

      Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 15.

      Thy cho biết thêm lá chuối nên chọn lá non, vì lá càng già sẽ càng chát đậm. Khi chiên dầu bắn rất mạnh, mọi người nên cẩn thận để tránh bị bỏng. Đặc biệt, lá chuối cần rửa qua nhiều nước, lau khô và cắt kĩ phần cuống để loại bỏ nhựa. Lá chuối sau khi chiên có thể trộn gỏi, lắc phô mai, chấm tương ớt... Dù vậy, hương vị cũng không cải thiện nhiều.

      Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 16.
      Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 17.

      Lá chuối sau khi chiên có thể trộn gỏi, lắc phô mai, chấm tương ớt... Dù vậy, hương vị cũng không cải thiện nhiều. Ảnh: Eat Here.

      Tuy nhiên, món ăn này cũng khiến nhiều người e dè về độ an toàn, bởi chưa có ghi nhận nào cho thấy lá chuối có thể chế biến thành món ăn. Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết món lá chuối chiên giòn không gây hại cho sức khỏe, bởi lá chuối lành tính. Từ xưa đến nay, người Việt Nam vẫn thường xuyên sử dụng lá chuối để bao gói hoặc lót đĩa thức ăn.

      Hiện thành phần dinh dưỡng của lá chuối chưa được phân tích, nhưng loại lá này chứa nhiều chất diệp lục, cụ thể là magie, cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, bổ sung chất xơ lẫn vi khoáng, ngăn ngừa ung thư và giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe.

      Tuy nhiên, lá chuối được chiên ngập trong dầu ăn chứa chất béo bão hòa, việc tiêu thụ nhiều dầu ăn có thể ảnh hưởng hệ tiêu hóa, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp và béo phì.

      "Nếu muốn sử dụng lá chuối, mọi người cần phải biết rõ nguồn gốc. Tốt nhất là dùng lá chuối từ cây tự trồng hoặc trồng ở môi trường sạch. Lượng dầu cũng nên gia giảm", bác sĩ Hào thông tin.

      Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 18.Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

      GĐXH - Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.

      Trào lưu mukbang với lá chuối chiên giòn: Hương vị có thật sự đáng thử? - Ảnh 19.Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

      GĐXH - Chia sẻ của Đoàn Di Băng về món trứng gà lộn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

      Phương Nghi (t/h)
